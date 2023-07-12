КОМ В ГОРЛЕ: симптом заболевания щитовидной железы

Многие пациенты при ощущении кома в горле сразу идут на прием к эндокринологу, считая, что причиной этого является патология щитовидной железы. Между тем известно, что данный симптом появляется сразу при нескольких абсолютно разных заболеваниях.

Попробуем разобраться, при каких патологиях появляется это ощущение. Конечно, обычно ком в горле – это следствие проблем с щитовидной железой. Чаще всего он возникает при зобе (узловом, эндемическом, диффузном токсическом). Кроме этого, ощущение кома в горле является одним из симптомов тиреоидита (воспаления ткани ЩЖ). Если у пациента наблюдается острая форма заболевания, то кроме кома в горле появляется сильная боль в районе ЩЗ. При аутоиммунном и послеродовом тиреоидите болевых ощущений нет. Ком в горле может быть симптомом опухоли (доброкачественной или злокачественной) ЩЖ. В этом случае новообразование сдавливает трахею и гортань, что и приводит к затруднению дыхания и глотания. Помимо заболеваний щитовидной железы ощущение кома в горле появляется при неврозах, остеохондрозе, опухолях пищевода.

Что нужно делать в случае, если появилось ощущение кома в горле?

При появлении подобного симптома нужно немедленно обратиться за помощью к терапевту. Доктор проведет осмотр и выявит возможную причину заболевания.

Если дело в ЩЗ, то пациент будет направлен для дальнейшего лечения к эндокринологу.

Лечение

Поскольку ощущение кома в горле является симптомом, а не самостоятельной патологией, то проводят лечение основного заболевания.

При диффузном зобе назначают препараты йодида калия. Продолжительность курса лечения и дозировку определяет врач после тщательного обследования. Самолечение недопустимо! Если наблюдается пониженный синтез гормонов ЩЖ, то показано назначение гормональных средств.

Для поддержания состояния организма назначают прием препаратов кальция, витаминов групп А и В.

Оперативное лечение при диффузном зобе проводится редко. Обычно хирургическое вмешательство требуется в случаях, если у пациента наблюдается индивидуальная непереносимость лекарственных средств, ЩЖ сильно увеличена, появляются рецидивы заболевания.

Терапия при узловом зобе зависит от причин его возникновения. Небольшие коллоидные узлы обычно не требуют специфического лечения, достаточно регулярно наблюдаться у эндокринолога и раз в год делать УЗИ щитовидной железы.

Если узел резко увеличивается в размере, то проводят терапию радиоактивным йодом или делают операцию. Медикаментозная терапия направлена на снижение уровня гормонов ЩЖ.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Основой терапии тиреоидита является снятие воспаления. При острой форме заболевания показано назначение антибиотиков, анальгетиков, противовоспалительных средств, витаминов групп С и В.

Если воспаление переходит в гнойную форму, то показано оперативное вмешательство. Подострую форму заболевания лечат гормональными препаратами и кортикостероидами.

В случае если щитовидная железа увеличивается настолько, что сдавливает дыхательные пути, то единственным выходом является оперативное вмешательство.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet