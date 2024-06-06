Как гормон КОРТИЗОЛ мешает нам похудеть

В состоянии стресса люди худеют очень медленно или вообще не худеют. Почему так происходит? Какие факторы на это влияют?

Вы продолжаете соблюдать диету, регулярно занимаетесь спортом, стараетесь вести здоровый образ жизни, и, несмотря на это, не худеете? Подумайте, не сопровождает ли вас случайно стресс - его избыток может затруднить борьбу с ненужными килограммами. Всему виной кортизол, называемый гормоном стресса, который оказывает широкое воздействие на обмен веществ. Исследования подтверждают, что в состоянии стресса люди худеют очень медленно или вообще не худеют.

Как стресс мешает похудеть

Кортизол - это гормон, вырабатываемый через кору надпочечников из группы глюкокортикоидов. Он выделяется все время, а его концентрация меняется в зависимости от времени суток или настроения. Он вместе с адреналином, является одним из самых важных гормонов, благодаря которым, организм отвечает на стресс, как физический, так и психологический.

Как бегство от хищников.

Именно потому кортизол называют гормоном стресса. В минуты опасности или нервных ситуациях, организм начинает вырабатывать его значительное количество.

Его действием, которое может препятствовать стройности, или, наоборот, вызвать прибавление веса, является увеличение концентрации глюкозы в крови. Вместе с другими гормонами (в частности, инсулином) он мобилизует жир и глюкозу в качестве основного источника энергии, который планируется использовать. Одновременно он успокаивает аппетит и работу желудочно-кишечного тракта, чтобы снизить потребляемую им энергию.

Стресс для нашего организма является признаком того, что что-то неправильно и требуется физическая защита или бегство. За такую реакцию мы обязаны нашим генам, которые, в отличие от окружающей нас цивилизации не изменились, и помнят время, когда стресс означал, например, бегство от хищников. В действительности, мы не убегаем, а, как правило, переносим стресс „сидя”, из-за чего, готовая порция энергии физически не расходуется и должна быть обратно „спрятана” в печени, мышцах и жировой ткани.

Организм защищается.

Кортизол не только мобилизует организм в стрессовой ситуации, но и помогает ему восстановиться после прекращения ее действия (конечно, если стресс уступает).

Когда стресс исчезает, уровень адреналина в крови уменьшается, но кортизол по-прежнему остается повышенным. Это помогает в восстановлении равновесия и регенерации после „усилий” стресса. Тогда мы чувствуем, например, повышенный аппетит, для того, чтобы обновить запасы жира и глюкозы, которые, к сожалению, небыли израсходованы.

В результате, это заканчивается повышенным отложением жировой ткани, связанным с „постстрессовым” аппетитом и защитой организма на случай очередной порции стресса, когда жир нужен будет как источник энергии.

Длительный избыток кортизола в крови приводит к характерному перемещению жировой ткани (толстая шея, лицо, брюшное ожирение, тощие конечности), истощению кожи, возникновению растяжек с характерным розовым цветом, акне и резистентности к инсулину - все это является картиной синдрома Кушинга.

Кортизол может также влиять на работу щитовидной железы и производимых ею гормонов. Гормоны усиливают превращение тироксина (Т4) в неактивную форму Т3, а это является еще одним фактором, негативно влияющим на предпринятые попытки похудения.

Исследования доказали.

Ученые из норвежского университета Ставангера подтвердили, что стресс мешает похудеть. Ученые рассмотрели тучных лиц с ИМТ выше 35 (II степень ожирения). Добровольцы в течение 22 недель вели здоровый образ жизни, ели здоровую пищу, принимали участие в тематических семинарах и занимались спортом, и, несмотря на это, они сбросили всего несколько килограммов.

В чем же причина?

В ходе исследования, ученые обнаружили в их организмах значительное увеличение концентрации кортизола в крови. Он еще поддерживался на высоком уровне несколько месяцев, после эксперимента.

Часто говорят, что тучные люди должны изменить свой режим питания и заниматься спортом, чтобы сбросить вес. Но в первую очередь, они должны справиться со стрессом, - заявил профессор Браян Фосс - соавтор исследования.

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Естественное снижение кортизола.

У людей, которые находятся в состоянии постоянного интенсивного стресса, наблюдается отсутствие аппетита, который также обусловлен высоким уровнем кортизола и „отключением” желудочно-кишечного тракта.

Кортизол влияет, кстати, не только на обмен веществ. Когда организм производит его в больших количествах, могут возникнуть проблемы с памятью и концентрацией, а также неспособность творческого мышления, бессонница, снижение либидо, депрессия, плохая устойчивость. Этот гормон также способствует попаданию в мышцы большого количества сахара, а это способствует не только ожирению, но также и диабету.

К счастью, есть способы, чтобы сбить избыток кортизола в организме. Полезной будет систематическая физическая активность - (но не слишком тяжелая, интенсивная, потому что это также способствует секреции кортизола), танцы.

Высокий уровень этого гормона понизит сон - научные исследования подтвердили, что отсутствие сна может вызвать увеличение веса.

Важно также то, что мы едим. Например, длительное применение низкокалорийных диет и дефицита питательных веществ усиливают выработку кортизола - похудение становится неэффективным.

Содержанию этого гормона на низком уровне способствует частый отдых, занятие любимым делом, и хорошие отношения с окружающими.опубликовано econet

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