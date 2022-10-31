Женские заболевания: Почему гормональный сбой опасен?

Изменения в женской физиологии способны существенно повлиять на функционирование организма. Женские болезни – воспалительные, гормональные, гиперпластические – вызывают нарушение половой сферы, детородной функции. Лечение некоторых заболеваний требует не только вмешательства гинеколога, но и венеролога, уролога, онколога.

Гинекологические проблемы, которые основываются на физиологических особенностях организма, называют женскими болезнями половых органов. Пациентки с подобными проблемами обращаются к гинекологам. Однако существует часть тех, которые не обращаются к доктору или из-за бессимптомного протекания недуга, или из-за боязни услышать неутешительный диагноз.

Необходимо отдавать себе отчет, что при длительном протекании, частых обострениях без вмешательства медика можно допустить необратимые последствия: нарушение менструации, репродуктивной функции, сложный климактерический синдром.

Причины возникновения женских заболеваний

Статистические данные в области гинекологических исследований говорят, что более 60% представительниц прекрасного пола страдают интимными болезнями, однако многие ученые считают, что этот процент значительно выше.

Патологические процессы, развивающиеся в интимных органах, обладают разнообразной этиологией и симптоматикой. Малейшие отклонения, проявление первых признаков – повод обратиться в консультацию, пройти визуальный осмотр, полномасштабное диагностирование.

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Болезни женских половых органов провоцируются внешними факторами, внутренними комплексными проблемами.

Патологии шейки матки, детородного органа, яичников, придатков проявляются в виде болевого синдрома в нижней области живота. Зачастую они обладают разной природой.

Специалисты из медицинской сферы выделили ряд причин, провоцирующих отклонения в системе репродуктивности:

периодические, постоянные стрессовые ситуации, вызванные раздражителями внешнего типа;

сложная экологическая ситуация, ее ухудшение;

хроническое переутомление, неполноценное питание, снижение иммунитета;

частая смена партнеров предполагает возникновение проблемы инфекционного характера;

начало ведения полноценной сексуальной жизни в незрелом, раннем возрасте;

несоблюдение правил личной гигиены приводит к возникновению и распространению инфекций;

перенесение инфекционных патологических процессов, которые обусловили проблему в гинекологии: стафилококки, трихомонады;

бесконтрольный, постоянный прием антибиотических фармакологических препаратов.

К внутренним факторам относятся:

отклонение от нормы расположения малых тазовых органов;

аномальное развитие матки, влагалища, атрезия;

гормональный дисбаланс способен повлиять на развитие доброкачественных образований, онкологии у женщин (злокачественных опухолей);

прерывание срока вынашивания плода (выкидыши, аборты), по результатам которого проводилось выскабливание полостного тела матки.

Врачи предупреждают, что обнаруженная патология на ранних стадиях поможет избежать серьезных последствий, поспособствует быстрому выздоровлению.

Главной задачей представительницы прекрасного пола является соблюдение гигиены, что помогает предотвратить появление множества болезненных симптомов.

Нарушение работы желез внутренней секреции, прежде всего яичников, ненормальное течение беременности, осложнения при родах, в послеродовой период на благоприятном для заболеваний фоне, при определенных обстоятельствах способны привести к миоме матки, эндометриозу, образованию кисты в яичнике, что в дальнейшем может стать причиной бесплодия.

Сбои репродуктивной системы после перенесенных инфекций, нарушений работы эндокринной системы, неврологических проблем оказывают влияние на организм в целом, поэтому способствуют возникновению общего недомогания.

Для своевременного выявления болезни необходимо регулярно обследоваться у гинеколога минимум раз в 6 месяцев.



Когда нужно бить тревогу: симптоматика

Заболевания женской системы имеют различные симптомы отклонений, которые зависят от природы возникновения той или иной патологии: нехарактерные выделения, зуд во влагалище, боли в груди доставляют массу неудобств.

Знает все о женских болезнях только врач-гинеколог. Каждая женщина должна прислушиваться к своему организму и реагировать на незначительные изменения.

Гинекологические проблемы обладают обширной симптоматикой, характерной для разных клинических случаев. Обычно проявления бывают общего и местного плана. Это обуславливается тем, что факторов, которые могли спровоцировать недуг, много. Также половая система имеет сложное строение, выполняет важные функции в комплексе с другими органами.

Если во время сексуального контакта партнерша наблюдает боли в нижнем сегменте живота – это первый звоночек, говорящий о наличии гинекологического заболевания: признак патологий шеечного отдела матки или самого детородного органа, прогрессирующего развития опухолей, новообразований, онкологических заболеваний у женщин.

Чаще всего симптоматика болезней схожа, однако только благодаря ей можно заподозрить наличие патологических процессов.

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Некоторые проблемы репродуктивной системы протекают скрыто: нет сбоев в менструальном цикле, особых ощущений в животе, специфических влагалищных выделений. В таких случаях только взятие мазка, спектр разных обследований поможет поставить достоверный диагноз.

Специфические проявления, характерные для проблем в гинекологии:

Неприятные ощущения в период полового акта, вплоть до таких, которые делают невозможным ведение интимной жизни; дискомфорт возникает при мочеиспускании.

вплоть до таких, которые делают невозможным ведение интимной жизни; дискомфорт возникает при мочеиспускании. Жжение, зуд в районе интимных органов – имеют разную интенсивность, способны причинять дискомфорт: бывают настолько невыносимыми, что сильное расчесывание этой области приводит к травмированию кожи, слизистой оболочки.

– имеют разную интенсивность, способны причинять дискомфорт: бывают настолько невыносимыми, что сильное расчесывание этой области приводит к травмированию кожи, слизистой оболочки. Кровотечения в любой период менструального цикла – незначительные, мажущие или профузные. Иногда проявляются сразу после секса.

– незначительные, мажущие или профузные. Иногда проявляются сразу после секса. Нарушение цикла менструации – в норме она составляет 28 дней, плюс-минус несколько дней, не сопровождается жалобами и нарушениями (как меноррагия); отсутствие месячных, продолжительные и большие кровопотери характерны для эндокринных нарушений, болезней опухолевой природы.

– в норме она составляет 28 дней, плюс-минус несколько дней, не сопровождается жалобами и нарушениями (как меноррагия); отсутствие месячных, продолжительные и большие кровопотери характерны для эндокринных нарушений, болезней опухолевой природы. Бели или лейкоррея – обильные, неестественные для данного периода выделения; способны быть водянистыми, белыми, желто-зелеными, пенистыми, с примесью крови, иметь неприятный запах; обычно наблюдаются при специфических или неспецифических воспалениях, опухолях; свидетельствуют о таких негинекологических проблемах, как сахарный диабет или туберкулез.

– обильные, неестественные для данного периода выделения; способны быть водянистыми, белыми, желто-зелеными, пенистыми, с примесью крови, иметь неприятный запах; обычно наблюдаются при специфических или неспецифических воспалениях, опухолях; свидетельствуют о таких негинекологических проблемах, как сахарный диабет или туберкулез. Эрозии, язвы на половых органах – это вторичные образование после узелков (папул), везикул, гнойничков, пятен, бугорков, пузырей; могут распространяться не только на эпидермис, но и на глубокие слои кожи; сопровождаются отечностью, гиперемированностью, налетом.

– это вторичные образование после узелков (папул), везикул, гнойничков, пятен, бугорков, пузырей; могут распространяться не только на эпидермис, но и на глубокие слои кожи; сопровождаются отечностью, гиперемированностью, налетом. Давящие, ноющие, распирающие боли внизу живота указывают на серьезные болезни, их осложнения; острая боль – признак угрожающей жизни ситуации, например, апоплексии яичника, которая требует неотложной госпитализации.

Никакую боль, кроме незначительного дискомфорта в первые дни менструации, нельзя считать нормой. Необходимо посетить доктора, если этот симптом вынуждает употреблять болеутоляющие медикаменты.

Болями, тяжелыми ощущениями в нижнем отделе живота, пояснице сопровождаются практически все гинекологические недуги. Они появляются внезапно, имеют острый характер, возникают в процессе развития болезни или впервые проявляются в затянувшейся ситуации, когда лечение было отложено.

Некоторые случаи бессимптомного протекания приводят к развитию вторничного бесплодия, многочисленным выкидышам.

Заболевания женской сферы: видовое разнообразие

Молочница, миома, эндометриоз или рак имеют разную природу происхождения, провоцируются различными факторами; они отличаются внешними проявлениями, степенью тяжести, признаками.

С наступлением первой менструации в зависимости от наследственности возникает риск развития патологий, которые нуждаются в незамедлительном лечении.

Воспаления придатков, кистозная мастопатия, миома, киста яичника способны привести к бесплодию, а злокачественные образования в виде рака матки – к смерти.

Женщины после 50, находясь в периоде климакса, сталкиваются с тяжелыми формами – раком матки или яичников, эндокринными сбоями. Различные болезнетворные микроорганизмы, попадая в оболочку влагалища, провоцируют воспалительные процессы, которые вызывают в организме дисбаланс и серьезные нарушения.

Гинекологи выделяют несколько групп в гинекологии, которые отличаются по характеру протекания: воспалительные, гормональные, гиперпластические.

Воспаления придатков занимают 1 место в гинекологической патологии, составляют 60-65 % обращаемости в женскую консультацию.

Воспаления в интимной зоне

Причиной воспалений являются микробы, попадающие в организм чаще всего половым путем. Возбудители могут распространяться гематогенным, лимфогенным путями, интраканаликулярно.

В этот список входят:

Папиллома – вирус вызывает эктоцервикс, представляющий собой мелкие кандиломы, которые не видны при колькоскопическом исследовании; болезнь плохо лечится, не чувствительна к противовирусным препаратам; лечение – лазерная и крио-деструкции.

– вирус вызывает эктоцервикс, представляющий собой мелкие кандиломы, которые не видны при колькоскопическом исследовании; болезнь плохо лечится, не чувствительна к противовирусным препаратам; лечение – лазерная и крио-деструкции. Молочница или кандидозный кольпит – болезнь женского влагалища, которая вызывается грибками рода Кандида; для нее характерными являются белые творожистые выделения; причины – бесконтрольное проведение антибактериальной терапии, гиповитаминоз, гипоэстрогения.

Вульвит – воспаление наружных интимных органов; отсутствие проведения правильной гигиены, термические, механические, химические воздействия на кожу вызывают жжение, зуд.

Необходимо учитывать, что воспалительные процессы иногда проходят совершенно бессимптомно, женщина может чувствовать себя совершенно здоровой.

Почему гормональный сбой опасен?

Частые головные боли, перепады настроения, раздражительность могут свидетельствовать об изменениях гормонального фона, который играет важную роль в половой сфере. Заболевания женских половых желез возникают при нарушении их деятельности.

В результате таких изменений способны развиться доброкачественные новообразования, злокачественные опухоли матки, маточных труб, груди.

Дисбаланс гормонов при климаксе вызывает нагрубание молочных желез, боль в суставах, потливость, депрессивное состояние.

Сбои в гормональном балансе провоцируют возникновение поликистоза яичников, опухоли надпочечников, миомы.

Ученые утверждают, что большая часть разводов по надуманным причинам на самом деле происходят из-за сдвигов гормонального фона, что влияет на настроение, реакции, характер представительницы прекрасного пола в целом.

Гиперпластические, дистрофические процессы – одно из проявлений патологий эндокринной системы, снижения иммунитета. Такие изменения часто продуцируют появление злокачественных новообразований.

Гиперплазия тканей предполагает ускоренное размножение клеток.

Гиперпластические процессы шейки матки происходят в любом периоде жизни женщины, в возрасте 40-50 лет – эндометриоз. Это связано с метаболическими нарушениями, иммунодепрессивными состояниями.

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Как проводится лечение?

Комплексные исследования помогут выявить и диагностировать проблемы интимной зоны.

Какие бы ни были выявлены нарушения, лечение любой патологии имеет свои особенности, проводится в строгом соответствии с докторскими рекомендациями, под наблюдением специалиста.

Профилактические осмотры позволяют предотвратить патологические процессы, заболевания матки, развитие опухолей, рака.

Самолечение или несвоевременное обращение способно спровоцировать различные гинекологические проблемы, привести к тяжелым последствиям.

Сбалансированный прием фармакологических препаратов, а при необходимости операционное вмешательство, витамины разных групп помогут восстановить здоровье.опубликовано econet.ru.

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