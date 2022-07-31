ГОРМОНАЛЬНАЯ ДИЕТА: Как избавиться от жира на боках за 2 недели

Проблема отложения жира на животе и боках волнует многих. Мы расскажем вам о гормональной диете, а также о 6-ти способах, которые помогут вам сделать свою фигуру идеальной.

Британские эксперты-диетологи назвали 6 способов избавиться от жира на боках всего за две недели. Это поможет привести себя в отличную форму к началу новогоднего сезона.

Как избавиться от жира на боках - 6 способов

1. Пейте больше воды. Вы, наверное, уже устали от рекомендаций употреблять воду, особенно при борьбе с лишним весом, но это действительно необходимо. Чем больше вы пьете воды, которая не содержит калорий, тем меньше вы употребляете пищи, которая содержит много калорий, сахара и жиров. А это необычайно полезно в том случае, если вы хотите избавиться от жира на боках в течение короткого времени. Кроме того, вода вымывает из организма всякие отходы и помогает сжигать жир, ускоряя метаболизм.

2. Выполняйте упражнения для мышц кора. В деле избавление от жира на боках нужно сосредоточиться на упражнениях для мышц кора кора вроде скручиваний, подъемов ног, наклонов и других воздействий на талию. Укрепляйте мышцы кора, и это не только позволит обрести идеальный живот, но и сотворить настоящие чудеса с вашей осанкой, а также упростить выполнение других физических нагрузок вроде бега и пешей ходьбы.

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3. Следите за размером порций. Одна из основных вещей, которую нужно делать при быстром похудении. Очень часто люди забывают о том, что даже самые полезные для здоровья продукты нельзя употреблять в очень больших количествах. Если вы действительно хотите избавиться от жира на боках, то контролируйте размер порций очень строго.

4. Практикуйте релаксацию. Вы должны понять, что повышенный уровень стресса отрицательно влияет на ваш вес, и во многом именно он обеспечивает тот самый лишний жир под кожей. Конечно, в современных условиях нельзя полностью оградить себя от стресса, но существуют различные релаксационные технологии, которые позволяют снижать его уровень. Кому-то помогает прослушивание музыки в спокойной обстановке, кому-то пешие прогулки. Ищите свои методы.

5. Налегайте на жиросжигающие продукты. Когда вы воздействуете на специфические зоны вашего тела, то очень легко отказаться от вредных продуктов, но гораздо сложнее найти те, которые считаются полезными. В частности, к ним относятся зелёный чай и авокадо, которые помогают сжигать жир. В них содержится большое количество «хороших» жиров.

6. Откажитесь от сахара. Одним из самых эффективных способов быстро избавиться от лишнего веса является полное исключение сахара из рациона. К сожалению, сахар содержится во всех переработанных продуктах, поэтому нужно быть особенно осторожными с их употреблением. И уж совершенно точно мы можем не класть сахар в такие напитки, как чай и кофе.

Гормональная диета: убираем жир на животе и боках

Вы можете выиграть войну с лишними запасами жира у вас под кожей. Секрет победы заключается в гормонах, которые играют огромную роль в том, как и где откладывается жир. Итак...

Жир на руках - весьма распространен у женщин. Является признаком нехватки так называемого мужского гормона тестостерона. Ешьте побольше орехов, яиц и масла, но не прикасайтесь к продуктам, содержащим гидрогенизированные или трансжиры (их полно в пирожных, тортах, бисквитах). Надо получать достаточно белка для "постройки" мускулов, но избегайте сои, которая влияет и на женские, и на мужские гормоны.

Жир на ягодицах - тяжеловесные складки жира на ягодицах могут быть признаком избытка эстрогена. Удалите из рациона сахар, сладости, белый хлеб и хлопья, ешьте больше овощей – капусты листовой, цветной и брокколи. Требуется еда, содержащая много волокон, чтобы усилить процесс пищеварения.

Жир на икрах и лодыжках - низкий уровень гормона роста. Употребляйте больше белка и натуральных жиров. Избегайте печенья, десертов и готовых блюд.

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Жир на боках - может быть следствием избытка инсулина из-за слишком большого количества углеводов и сахара. Изменения в диете быстро исправят ситуацию с жиром на боках, так как инсулин - самый простой гормон с точки зрения контроля. Ешьте белок хорошего качества - мясо, рыба, орехи, побольше овощей.

Жир на животе - высокий уровень гормона стресса, чаще всего кортизола. Сократите до минимума или вовсе исключите сахар и алкоголь, не более двух чашек кофе в день. Употребляйте здоровые жиры - те, что содержатся в рыбке и авокадо. Попробуйте бобы, ячмень и цельнозерновые продукты. И жир на животе вас покинет.опубликовано econet.ru.

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