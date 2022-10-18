Головокружение и вертиго: ЧТО делать

Чем отличаются головокружение и вертиго? Причины их возникновения и как их лечить? Обо все этом читайте в нашей статье.

Как правило, головокружение и вертиго - термины, которые часто используются как синонимы, но с медицинской точки зрения очень полезно их дифференцировать.

Головокружение - ощущение нестабильности и потеря связи с окружающими предметами. Укачивание (морская болезнь): это головокружение, вызванные чрезмерной стимуляцией вестибулярного аппарата, мельканием перед глазами, психологическими причинами; сопровождается тошнотой, рвотой и анорексией. Морская болезнь проявляется во время путешествия по воде и не прекращается до твердой земли.

Головокружение и вертиго: как себе помочь

Вертиго – это состояние, при котором у человека есть ощущение, что вокруг него все крутится (объективное вертиго), или он сам крутится (субъективное вертиго), Как правило, вертиго сопровождается падениями или потерей равновесия.

Причины

Вертиго связано с вовлечением вестибулярной системы и может быть:

центральным (вовлечение вестибулярных ядер в стволе головного мозга, коры мозжечка) или

периферическим (при участии лабиринта вестибулярного аппарата или вестибулярного нерва).

Вдруг оказывается, что при некоторых повседневных ситуациях (чаще езда) теряется равновесие. Это может быть связано с нарушением полукруглых каналов внутреннего уха, нервных путей, которые берут начало в них или от глаз.Расстройство желудка, инфекции уха или мигрень также могут вызвать головокружение.

Но при вертиго - проявляется обычно при езде - головокружение становится более интенсивным и хроническим, сопровождаемым другими симптомами.

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Причины, которые могут вызывать вертиго, многочисленны: отит, вестибулярный неврит, лабиринтит (внезапное головокружение с рвотой и неустойчивостью), синдром Меньера (при внезапном головокружении пациент может даже упасть на землю), сосудистые расстройства (периодическая ишемия), неврологические, глазные, лекарственные препараты (стрептомицин), истерия, алкоголь, опухоли и т.д. Приступы вертиго сопровождаются сильной рвотой, шумом в ушах, нистагмом (непроизвольные частые движения глаз) и нестабильностью.

Вертиго часто обусловлено воспаление органа равновесия во внутреннем ухе, но может быть также следствие частых укачиваний и болезни Меньера, при которой приступы головокружения сопровождаются шумом в ушах и частичной глухотой.

В редких случаях вертиго вызывается доброкачественной опухолью слухового нерва, а у пожилых людей – это следствие инсульта. Вертиго также может быть симптомом гипертонии, атеросклероза и заболевания ушей.

Другой возможной причиной вертиго является наличие изменений в центральной нервной системе. Серьезные заболевания, такие как опухоли головного мозга, или более доброкачественные, такие как низкая концентрация сахара в крови, при которой не обеспечивается достаточное количество энергии для головного мозга, могут стать причиной головокружения.





Симптомы

Симптомы периферического вертиго улучшаются при закрытии глаз. Головокружение может сопровождаться тошнотой, рвотой, потливостью, бледностью, гипотонией, звоном в ушах с пониженной преходящей и односторонней потерей слуха, непроизвольными движениями глаз (нистагм) по горизонтали и нарушением походки, страхом падения с высоты.

В зависимости от симптомов, опытный терапевт сможет определить, находится ли проблема в сенсорных стимулах или на уровне управления движением (потеря телом нервного или мышечного контроля), несогласованности.

Головокружение и вертиго могут быть первыми симптомами атеросклероза, при котором уменьшается приток крови и кислорода к некоторым областям мозга. Лекарства и некоторые конкретные пищевые аллергены могут также влиять на восприятие мозга сенсорных стимулов или управление движением. За исключением случаев, когда причина очевидна, эти симптомы должны быть оценены врачом.

Восточная философия считает, что головокружения является дефицитом "быть на земле" или лишнее пространство / воздух. Таким образом, лечением является концентрация внимания или помещение тела на землю, для которого, согласно китайской медицине, это выгодно, чтобы питать или действовать на меридиане желудка.

Лечение

Если у вас головокружение или постоянное вертиго, проконсультируйтесь с врачом. Врач измерит ваше кровяное давление, осмотрит уши, чтобы определить причину заболевания, назначит анализ сахара в крови и моче, и, если они являются нормальными, вам могут предложить другие тесты.

Если подозревается опухоль слухового нерва, то, вероятно, вам назначат компьютерную томографию (КТ) головного мозга, чтобы подтвердить или исключить более серьезное состояние. Лечение будет зависеть от результатов исследований и диагноза.

Врачи назначают различные препараты для облегчения головокружения, но если это синдром Меньера, то, как правило, необходимо хирургическое вмешательство.

При остром приступе головокружения следует выпить небольшой стакан фруктового сока, воды с нерафинированными углеводами, такими как ломтик хлеба (таким образом повысить уровень сахара в крови).

Избегайте алкоголя, кофеина и рафинированного сахара

Если причиной является гипогликемия или артериосклероз, следует решать эти проблемы.

Отдыхайте в кровати

Избегайте резких движений

Желательно лежать в темной или слабо освещенной комнате, накрыться с головой и с закрытыми глазами.

Фитотерапия

Основные препараты включают гинкго ( от 30 до 5О капель два раза в день, растворенными в воде), а также имбирь, мелису и буквицу.

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Биосоли Шусслера

Натрия сульфат (соль№10) : при головокружении, вызванном язвой желудка или заболеванием желчных путей; невралгии и головной боли с тошнотой после еды.

Калия фосфат (соль №5): головокружение в сочетании с общим нервным состоянием, усиливающимся в положении стоя или лежа; головокружение как следствие церебральной анемии и усталости

Микроэлементы

Марганец, йод, сера.

Гомеопатические препараты

Следующие гомеопатические средства могут быть полезным, если принимать каждые 15 минут, пока симптомы не уйдут спонтанно или до консультации с врачом.

Калия карбонат, если симптомы ухудшаются при движении или улучшаются при открытых окнах.

Болиголов пятнистый, если симптомы ухудшаются в положении лежа.

Гельземиум, если головокружение сопровождается слабостью и чувством нестабильности.

Адамов корень (переступень белый), если когда головокружение при утроннем вставании.

Коккулюс - при путешествии в автомобиле

Рвотный орех, если головокружение случается часто после еды

Тобакум при морской болезни, в автомобиле или самолете.

Диета

В некоторых случаях полезны изменениями в рационе питания: сократить кофеин, конфеты, жареную пищу и соль.

Другие процедуры

Акупрессура:

- давление на точки меридиана желудка; наиболее широко используется 36 точка желудка, расположенная на четыре пальца ниже коленной чашечки, в небольшом углублении на гребне большой берцовой кости (голень). Слегка надавливать, по крайней мере, в течение 2 минут,

- давление на точку стопы, расположенную в лодыжке, вблизи внешнего края кости.

Остеопатия: шейный массаж, эффективен при головокружении позвоночного происхождения.

Иглоукалывание.

Лечение состоит из стимулирования точек на меридиане желчного пузыря и почек, иногда в сочетании с прижиганием в этих же точках и других, расположенных в меридиане мочевого пузыря. Оказывает успокаивающее и освобождающее действие.опубликовано econet.ru.

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