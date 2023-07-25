Какие продукты обладают омолаживаючим эффектом и должны быть включены в рацион, если вам поставили диагноз «фиброзно-кистозная мастопатия»? Советами делится врач-фитотерапевт Елена Свитко.

Пища, которая может продлить молодость, должна быть богата антиоксидантами (веществами, которые разрушают один из факторов быстрого старения — свободные радикалы). Антирадикальные вещества содержатся в сезонных фруктах и овощах яркого цвета (в яблоках, моркови, свекле, помидорах). Из них можно готовить салаты, рагу, запекать в духовке, отваривать, есть в сыром виде.

Омолаживающие продукты в рационе

Антиоксиданты содержит также пища, богатая:

витамином С (шиповник, капуста, дыня, черная смородина, болгарский перец),

витамином Е (растительные масла, яичный желток, сливочное масло, цветная капуста, облепиха),

витамином А (яйца, молочные продукты, помидоры, петрушка),

провитамином А (морковь, тыква).

Тыква, например, поделится полезными свойствами и омолодит клеточки вашего организма, если ее запечь в духовке (очистите от кожуры, нарежьте ломтиками и 15—20 минут запекайте в духовке, перед подачей на стол можете полить медом).

Замечательный омолаживающий салат из тертых тыквы, моркови и яблок.

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Усилит иммунитет, оздоровит и приостановит процессы старения целебный напиток из шиповника.

3 ст. л. цельных плодов залейте 500 мл кипятка и поварите 10 минут, охладите до комнатной температуры и пейте по желанию в теплом виде.

Можно в таких же пропорциях залить шиповник в термосе, настоять 1 час и пить теплым.

Омолаживающим действием обладают продукты, богатые омега-3-жирными кислотами. Они хорошо влияют на все виды обменных процессов в нашем организме. А, как известно, от нашего обмена веществ зависит и продолжительность жизни.

Эти вещества содержатся в:

морской рыбе (скумбрия, селедка),

авокадо,

натуральных растительных маслах (оливковом, льняном, кунжутном),

орехах,

семечках.

С целью омоложения полезно с возрастом уменьшать калорийность питания (ограничивать употребление жирного и жареного), ведь малокалорийное питание продлевает жизнь.

Ваш организм будет использовать ресурс не для переваривания тяжелой пищи, а для того, чтобы наполняться энергией, которая дает ощущение молодости и здоровья.опубликовано econet

Автор Елена Свитко

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