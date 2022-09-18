ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ ЖИР: Как избавиться от внутреннего жира

Висцеральный жир — это жировое накопление нашего организма, но скапливается он не в подкожных слоях талии и бедер, а вокруг органов брюшной полости. Он опаснее чем обычный подкожный и бороться с ним тоже намного сложнее. Если подкожные накопления можно, в крайнем случае, убрать хирургическим путем, то висцеральные — медики вырезать еще не научились.

Висцеральные отложения тоже важны для организма, они защищают внутренние органы от воздействий внутренней среды. Но их общий объем не должен превышать более 10-15 % от общего количества всех жировых клеток организма.

В чем опасность висцерального жира

Накопления свыше положенной нормы уже становиться опасным для здоровья.

Излишек висцерального слоя может спровоцировать ряд следующих заболеваний:

варикозное расширение вен, так как идет избыточная нагрузка на ноги

инфаркт миокарда, так как сердце покрытое жирком, начинает давать сбой в работе, что часто приводит к плачевным последствиям

заболевания онкологического характера

нарушение гормонального фона

нарушение метаболических процессов в организме

Чем отличается висцеральный жир от подкожного

Нашему организму жизненно необходим подкожный жир. Это своего рода резерв. Пополняя энергетические запасы организма, он дает нам жизненную энергию и согревает в холоднее время года.

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Постоянно питаясь мы пополняем свои жировые запасы. Но при их значительном преувеличении организм начинает откладывать запасы не в подкожные слои, а непосредственно около внутренних органов. Такие внутренние жировые прослойки и носят название висцерального жира.

Происходит рост жировой прослойки вокруг желудка, печени, желчного пузыря, кишечника, почек, половых органов. Превышение висцерального жира блокирует потоки крови и лимфы к внутренним органам. Ухудшается вентиляция легких, образуется дисбаланс кислорода в организме, что приводит к затруднению дыхания и апноэ сна.

Висцеральные отложения — откуда они берутся?

Генетики утверждают, что склонность к накоплению висцеральных жиров — это прежде всего генетическая предрасположенность. Но и мы сами тоже виновны в его накоплении.

Больше всего повезло женщинам с грушевидным строением фигуры. Как правило, у обладательниц пышных бедер и тонкой талии склонность к накоплению этого вида жира намного меньше.

Не зависимо от строения фигуры и генетической предрасположенности, у женщин после 40 лет снижаться выработка женских гормонов и вероятность возрастания висцеральной жировой ткани увеличивается в разы.

Сильная половина человечества не склонна к образованию целлюлита, но склонна к накоплению внутреннего жира.

В последнее время мы часто наблюдаем мужчин с огромным животом. В народе он именуется «пивным пузом». И не даром. Пиво неблагоприятно влияет на тестостерон — гормон, который борется с лишним количеством жира в мужском организме.

По природе мужское население менее расположено к ожирению. Но это касается только тех мужчин, чей показатель тестостерона находится в норме.

Определение уровня висцерального жира

Для определения количества «опасной» жировой прослойки лучше конечно обратится в поликлинику и пройти медицинское обследование. Но я не особый любитель ходить по врачам и проверяю внутреннее ожирение самостоятельно.

Первое, нужно измерить талию. Если объем талии вкладывается в общепринятые нормы, то волноваться о переизбытке внутреннего жира вам не нужно.

Висцеральный жир: норма у женщин до 88 сантиметров, для мужчин до 94 см.

Второе, рассчитываем коэффициент. Измеряем бедра, талию и делим окружность талии на окружность бедер. Коэффициент, который мы получим, укажет на отклонение от положительной нормы. У женщин это больше 0,88, у мужчин — больше 0,95.

К примеру, у меня бедра — 100, талия — 74, делю 74 : 100 = 0,74

Как видите, в необходимую норму я вписалась и волноваться мне пока не о чем.

Как избавиться от висцерального жира

Прежде всего нужно перейти на здоровое питание. Увеличить потребление растительной пищи, то есть ваш дневной рацион должен состоять на 70 % из овощей и фруктов.

Сократите потребление жиров животного происхождения (сливочное масло, жирная говядина или свинина) и аналогичных по структуре жиров растительного происхождения (пальмовое и кокосовое масла).

Полностью нужно отказаться от транс-жиров, которые используются при создании различных заменителей природных масел (так называемая спред-продукция, дешевая имитация сливочного масла). Также эти масла часто используются для приготовления различной сдобы, тортов, печенья, для приготовления кондитерских изделий.

Пересмотреть свой рацион и исключить продукты с высоким ГИ. Такие продукты резко повышают содержание сахара в крови, что увеличивает синтез инсулина. А это прямой путь к образованию лишнего жирка на талии.

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Постарайтесь снизить до минимума потребление алкогольных напитков. Дело даже не калорийности алкоголя, а в закусках, которые мы потребляем без меры, «приняв на грудь».

Замените обычный белый хлеб на хлебобулочные изделия из муки грубого помола. Введите в свой рацион продукты с большим содержанием клетчатки для очищения кишечника.

Забудьте про вредные перекусы в виде бутербродов с жирной колбасой. Орехи, сухофрукты, цитрусовые, сырые овощи и фрукты — незаменимая альтернатива вредным бутербродам.

И самое главное — найдите время для регулярных физических нагрузок. Самое неприятное это то, что приседания, наклоны туловища или качание пресса мало эффективны для сжигания внутренней жировой ткани.

Сжечь висцеральный жир могут только активные физические нагрузки, а именно — бег, плавание, езда на велосипеде, игра в футбол, большой теннис.

Главный враг внутреннего жира — активность. Больше двигайтесь, соблюдайте правила здорового питания и жир будет таять день ото дня как мороженное в летний день.опубликовано econet.ru.

Автор Татьяна Паломи

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