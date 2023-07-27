Что НЕОБХОДИМО знать, если не хотите преждевременно постареть

Главным критерием для долгожителей, проживающих в различных частях света, выступает уровень инсулина, циркулирующего в кровеносных сосудах. Если в кровотоке его количество превышает норму, следствием может стать сахарный диабет, а также ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца и прочие «прелести» современной цивилизации. И в основе всех этих недугов лежит избыточное количество инсулина в крови.

Каждый из нас был бы не прочь узнать, постареет ли он раньше положенного срока. И грозит ли ему риск преждевременной смерти. Всем нам известно бесчисленное множество реальных историй о том, как человек внезапно ушел из жизни, будучи еще достаточно молодым. Но на самом деле для того, чтобы предсказать подобный исход, можно использовать анализ, не являющийся чем-то особо сложным.

Старение раньше времени, преждевременная смерть и уровень инсулина в крови - в чем связь?

Главным критерием для долгожителей, проживающих в различных частях света, выступает уровень инсулина, циркулирующего в кровеносных сосудах. Если в кровотоке его количество превышает норму, следствием может стать сахарный диабет, а также ожирение, гипертония, ишемическая болезнь сердца и прочие «прелести» современной цивилизации. И в основе всех этих недугов лежит избыточное количество инсулина в крови.

Следует отметить, что заказать анализ уровня инсулина в крови сегодня не является достаточным для того, чтобы во всех случаях определять степень риска старения раньше положенного срока либо преждевременной смерти.

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Как ни печально, но часто применяемый на практике анализ глюкозы натощак мало что дает в плане раннего выявления проблем с инсулином. На тот момент, когда определяется уровень глюкозы выше положенной нормы, избыточный инсулин уже успевает нанести значительный вред артериям всех калибров.

Авторы книги «Сахариновая болезнь», проведя исследование сахарного диабета в среде традиционных этносов, пришли к весьма интересному выводу. На деле массовое распространение сахарного диабета начинает развиваться в среднем спустя 20 лет после того, как в рацион питания вводятся в большом количестве сахар и рафинированные углеводы.

Стало быть, даже в организме юноши или девушки, у которых со здоровьем все в порядке и вся жизнь еще впереди, инсулин уже начинает потихоньку воздействовать на здоровье, а спустя лет эдак 20 неизменно станут проявлять себя признаки диабета.

Для того, чтобы провести диагностику на ранней стадии, необходимо точно знать, происходит ли превышение глюкозы после приема пищи и в какое время суток.

Сделать анализ уровня глюкозы (так называемой «сахарной кривой») нужно всего лишь раз после приема пищи. И это не так просто.

Что может произойти в будущем нам могут рассказать липкость сахара и прочих продуктов с высоким содержанием глюкозы. К примеру, не станет проблемой смыть с пальцев прилипший мед. Но, вот, внутри организма смыть сахар с белков гораздо сложнее. На самом деле, сахар действительно прилипает к белкам внутри организма, нанося им вред.

Так, повреждение эластина и коллагена проявляется в виде морщин на лице. На молекулярном уровне в данном случае говорят о гликировании. Об этом чуть позднее. Главным является то, что происходит прилипание сахара к эритроцитам. Последние двигаются по кровеносным сосудам порядка 4 месяцев, а затем отправляются на «заслуженный отдых» в селезенку. На протяжении всего их жизненного цикла глюкоза все время буквально прилипает к ним. И чем ее больше, тем большее количество налипает на циркулирующие эритроциты.

Для того, чтобы понять средний уровень глюкозы в крови за период с трех до четырех месяцев, следует сделать анализ процента гликированного гемоглобина (известен как А1С). Данный анализ с большей точностью показывает чрезмерные всплески глюкозы после того, как человек поел.

А1С является насколько эффективным, настолько и доступным по цене методом своевременного определения признаков раннего старения и преждевременной смерти.

Об этом не понаслышке знает каждый занимающийся врачебной практикой специалист. Анализ А1С используется, как правило, для определения уровня гемоглобина у лиц с сахарным диабетом. Другие же могут использовать его как некий маркер преждевременного старения, а также риска умереть раньше положенного срока.

О чем свидетельствуют данные анализа гликированного гемоглобина, который превышает 5,7%?

Возможно о том, что происходит развитие диабета. Но этим дело не ограничивается. Он также может показать, насколько увеличилось количество так называемых токсинов старости (конечных продуктов гликирования).

Данные токсины в высокой степени агрессивны и отличаются молниеносным действием. Когда они повреждают эластин и коллаген, происходит ригидность сосудов, нарушается функционирование прочих внутренних органов.

Для каждого организма в процессе его жизнедеятельности нормальной является определенная степень гликирования. Избыточная же степень происходит по причине неправильного питания.

На самом деле все мы обладаем средством для того, чтобы замедлить процесс гликирования.

Если продукты питания в результате их потребления ведут к повышению уровня сахара в крови, то есть и потенциал для увеличения гликирования.

Следует иметь ввиду, что сахар в крови повышают как сладкие продукты, так и те, в которых содержится много крахмала (рис, картофель, естественно, хлебобулочные изделия). Это обусловлено тем, что молекулы крахмала представляют собой поезд с вагонами, каждый из которых – молекула глюкозы

Учитывая, что токсины старости в то или иной степени формируются пропорционально уровню глюкозы, становится понятно, почему данный процесс происходит так быстро у тех, кто боле диабетом второго типа.

Но особое беспокойство вызывает другое: насколько сохраняется память, а также ясность ума. Не секрет, что происходящее в ускоренном темпе гликирование делает более реальным наступление старческого слабоумия, атеросклероза коронарных сосудов и мозговых артерий. Так, у людей, переносящих болезнь Альцгеймера, число токсинов старости втрое выше чем у здоровых людей. У больных ишемической болезнью сердца углубленный анализ показывает, что у каждых двоих из трех таких лиц сахарный диабет второго типа.

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Гликирование в ускоренном темпе дает понять, почему сахар в крови, превышающий норму, существенно повышает риск наступления старческого слабоумия, в том числе и тогда, когда не определен сахарный диабет. Кроме того, у тех, у кого высок уровень гликирования, и не отмечены ни старческое слабоумие, ни сахарный диабет, возможны потеря памяти, ясности ума, понижение степени усваивания нового материала (обучаемости). В таких случаях целесообразно заказать проведение анализа А1С.

И напоследок: у таких недугов как сахарный диабет, преждевременное старение, старческое слабоумие и ряд других в основе лежит общий корень. И называется он «инсулиновая резистентность». В этой связи только и только анализ на гемоглобин А1С дает возможность оценить состояние и риск развития данных заболеваний.

Прежде всего, когда повышается его уровень, в первую очередь нужно исключить сахар из рациона питания. Также необходимо отказаться от тех продуктов, в которых содержатся рафинированные жиры и углеводы.опубликовано econet

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