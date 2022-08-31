ОМОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЛБА: Как убрать межбровную морщину

Поперечные складки придают лицу угрюмый взгляд и добавляет десяток лет их обладательницам. Мы расскажем как избавиться от заломов и морщин на лбу при помощи простых и доступных процедур.

Вертикальные морщины между бровями плохо поддаются коррекции в домашних условиях. Проще не допустить появления складок, которые придают лицу угрюмое выражение. Профилактика не спасёт от ненавистных бороздок, если их причина кроется в наследственных факторах. С излишне активной мимикой можно успешно бороться самостоятельно. Из этой статьи вы узнаете, как убрать межбровную морщину в домашних условиях с помощью косметических средств, гимнастики и массажа. Будьте терпеливы и настойчивы – всё у вас получится.

Как убрать морщину на переносице в домашних условиях

Межбровные складки называют морщинами гнева и печали, образуются они за счёт напряжение мышц. В дальнейшем, мышцы настолько привыкают «сжиматься», что таким образом выражают все эмоции, дополняя печаль смехом и радостью.

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Чтобы эффективно убрать вертикальные складки, необходимо выявить причину возникновения:

1. Генетическая предрасположенность.

2. Дурные привычки.

3. Сбой в эндокринной системе.

4. Наличие хронических заболеваний печени, ЖКТ.

5. Отсутствие правильного ухода за лицом.

В домашних условиях возможна эффективная корректировка неэстетичных складок, вызванных последней причиной.

Воздействовать на проблемную зону нужно комплексно

Маски

Самостоятельно вы можете приготовить витаминные питательные маски от морщин в домашних условиях, обладающие лифтинг-эффектом. Косметологи рекомендуют питать кожу на лбу кунжутным либо оливковым маслом с яичным белком.

Сухая кожа на лбу разгладится, если после умывания косметическим льдом, вы смажете морщинки любым косметическим маслом, рецепты кубиков льда для лица от морщин вот тут. При жирной коже можно добавить несколько капель эфирного масла, сока лимона.

Медовые маски в сочетании с молоком, кефиром и эфирными маслами идеально питают кожу, делают её упругой . На коррекцию морщин направлена медово-спиртовая смесь, которую можно хранить в холодильнике, поэтому готовьте большой объём. На 4 столовых ложки жидкого мёда возьмите вдвое меньше водки (или спирта, разбавленного водой). Смешайте компоненты. Нанесите смесь на глубокие морщины на 15 минут. Для жирной кожи добавьте измельченный лимон. Держите смесь на лбу не более 10 минут.

. На коррекцию морщин направлена медово-спиртовая смесь, которую можно хранить в холодильнике, поэтому готовьте большой объём. На 4 столовых ложки жидкого мёда возьмите вдвое меньше водки (или спирта, разбавленного водой). Смешайте компоненты. Нанесите смесь на глубокие морщины на 15 минут. Для жирной кожи добавьте измельченный лимон. Держите смесь на лбу не более 10 минут. Лекарственные травы. Приготовьте настои из ромашки, календулы, зверобоя. Часть жидкости заморозьте для косметических кубиков. Другую – соедините с измельченными ягодами клубники, косметическим маслом. Витаминное пюре нанесите на вертикальные складки на 20 минут, снимите спонжем, пропитанным молоком.

Приготовьте настои из ромашки, календулы, зверобоя. Часть жидкости заморозьте для косметических кубиков. Другую – соедините с измельченными ягодами клубники, косметическим маслом. Витаминное пюре нанесите на вертикальные складки на 20 минут, снимите спонжем, пропитанным молоком. Фруктовые пюре. Смешайте измельченные банан, виноград, киви и сливки до образования густого пюре. Наложите смесь на глубокие морщины толстым слоем. Остатки смеси можно нанести слоем потоньше на все лицо и зону декольте. Держать маску можно до получаса.

Смешайте измельченные банан, виноград, киви и сливки до образования густого пюре. Наложите смесь на глубокие морщины толстым слоем. Остатки смеси можно нанести слоем потоньше на все лицо и зону декольте. Держать маску можно до получаса. Желтковые смеси. Возьмите один желток, добавьте чайную ложку лимонного сока и зелени петрушки, 10 капель кунжутного масла и 1 мл масла чайного дерева. Состав нанесите между бровей и оставьте на четверть часа.

Разглаживающие маски рекомендуется делать из желатина, косметической глины, крахмала. Разводится такой состав йогуртом или молоком.

Массаж

Массаж по устранению морщин на переносице направлен на расслабление «упрямых» мышц, которые придают лицу печальное выражение.

Специалисты рекомендуют с приёмами массажа-релаксации знакомиться в салоне — уже на первом сеансе профессиональный массажист даст вам необходимые советы и навыки правильного воздействия на вертикальные морщинки. Повторять эти движения вы сможете самостоятельно в домашних условиях.

Обычно алгоритм действий следующий:

1. Очистите кожу, увлажните руки любимым косметическим маслом.

2. Разогрейте зону воздействия мягкими похлопываниями.

3. Далее круговыми движениями легко растирайте кожную складку.

4. Пальцами обеих рук растягивайте кожу к вискам, простукивая впадинки.

5. От зоны бровей переходите к лобной части, повторяя круговыми движениями натяжение кожи к вискам.

Длительность сеанса 5-10 минут. Нанесите на морщинку омолаживающий крем. Для закрепления эффекта заклейте морщинку обычным пластырем на час-полтора.

Упражнения

Косметологии не пришли к единодушию об эффективности мимических упражнений при вертикальных складках на переносице. Такие занятия направлены на укрепление мышц, которые и без этого находятся в гипертонусе. Однако практика показывает, что ряд упорных барышень избавился от мимических морщин в результате длительных тренировок «печальных» мышц.

Вот несколько упражнений:

1. Зафиксируйте брови ладошками, плотно удерживая их в параллельном глазам положении. Поднимайте веки вверх. Задерживайте на секунду широко распахнутые глаза, опускайте веки.

2. Преодолеваем сопротивление: натяните кожу пальцами обеих рук, разглаживая морщины на переносице. Попытайтесь «сурово» сдвинуть брови, оказывая сопротивление мышцам.

3. Зафиксируйте межбровную складку пальцами параллельно линии бровей. Сдвигайте брови, напрягая мышцы, затем расслабляйте их.

Несложные упражнения повторяйте 15-30 раз. Когда вы научитесь управлять лицевыми мышцами, вы сможете контролировать мимику лица, не впадая в «гнев и печаль».

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Профилактика образования морщин на переносице

Вы уже поняли, что справиться с вертикальными морщинами не так уж просто – принимайте разумные профилактические меры, если механизм возникновения складок не лежит в наследственной плоскости.

Рекомендации косметологов

Контролируйте выражение лица: не хмурьте брови. Задавайте супругу вопрос: «Где деньги?», не сдвигая грозно брови. Следите за тонусом мышц, отвечающих за образование морщин. Научитесь их расслаблять. Посвятите релаксации несколько минут в день, чтобы научиться управлять мышцами: расслабили – напрягли.

Защищайте глаза от яркого света. Подбирайте косметические средства по индивидуальным показаниям. Отдавайте предпочтение натуральной косметике, домашним маскам. Выбирайте тональные средства на лёгкой основе.

В домашних условиях можно сократить глубину вертикальных морщин, приложив колоссальное терпение. Полностью убрать неэстетичные «горестные» складки можно лишь в косметических салонах и клиниках. С помощью наших советов вы сможете не доводить лицо до необходимости проведения ранних радикальных процедур.опубликовано econet.ru.

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