ПРОСТАТИТ: 10 упражнения, которые помогут

В этой статье вы познакомитесь с упражнениями для лечения простатита. Данный комплекс будет еще эффективнее, если его сочетать с самомассажем, закаливанием и соблюдением диеты. Курс лечения составляет - 2 месяца.

Упражнения этого комплекса упражнений предназначены для лечения затяжного простатита. Курс лечения — 2 месяца. Физические упражнения, направленные на лечение простатита, следует выполнять в комплексе с самомассажем, закаливанием и соблюдением диеты.

Простатит: эффективные упражнения для его лечения

Упражнение 1.

Упражнение можно выполнять в любом положении — стоя, сидя или лежа. Сделать максимально глубокий вдох, раздув при этом живот.

Задержать дыхание на 10–12 секунд.

Затем выдохнуть животом, стараясь при этом, чтобы он втянулся и полностью исчез.

Повторять упражнение 3–7 раз утром, днем и вечером.

Упражнение 2.

Упражнение можно выполнять в любом положении — стоя, сидя или лежа.

Как можно сильнее втянуть анус и задержать это положение на 8-10 секунд.

Повторять упражнение 3 раза за 1 подход несколько раз в течение дня.

Упражнение 3.

Встать прямо, ноги на ширине плеч.

Перенести массу тела на правую ногу, левой выполнить свободные махи ногой вперед-назад (40-100 движений).

Повторить упражнение для другой ноги.

Упражнение 4.

Встать прямо, ноги на ширине плеч.

Выполнить неглубокие боковые наклоны туловищем вправо и влево (40 раз для каждой стороны).

Упражнение выполнять в среднем темпе, при этом ногу, находящуюся в стороне наклона, можно согнуть в колене.

Упражнение 5.

Упражнение выполнять в обнаженном виде. Встать прямо, ноги вместе.

Выполнять прыжки на месте, подпрыгивая то низко, то высоко. Начать можно с 50 подскоков. Постепенно увеличивая нагрузку, довести норму до 350 подскоков ежедневно.

Не бойтесь, если сначала вы почувствуете дискомфорт и боли в области гениталий.

Упражнение 6.

Страхуясь руками, попробовать сделать прямой шпагат, разводя ноги до максимально возможного уровня. Задержаться в этом положении на 20–30 секунд, а затем постараться хотя бы еще немного увеличить расстояние между ногами.

Упражнение 7.

Сесть на пол, вытянув вперед и в стороны ноги. Переставляя ягодицы, как бы шагать взад-вперед.

Выполнить по 30–40 «шагов» каждой ягодицей.

Упражнение 8.

Лечь на спину. Упереться в пол затылком и ягодицами так, чтобы спина приподнялась над полом.

Зафиксировать это положение на 10 секунд.

Повторить 3-10 раз.

Упражнение 9.

Лечь на живот, руки вдоль туловища. Не прибегая к помощи рук, одновременно приподнять от пола грудь и выпрямленные ноги.

Опираться можно только на живот. Задержаться в этом положении до ощущения усталости.

Повторить 3 раза.

Упражнение 10.

Сесть на пол, вытянув ноги перед собой. Не сгибая ноги в коленях, потянуться кистями к стопам.

Выполнять это упражнение не менее 3–5 минут ежедневно.опубликовано econet

Дарья Владимировна Нестерова "Лечение простатита и других заболеваний предстательной железы традиционными и нетрадиционными способами"

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