Какого возраста ваш позвоночник

При любом заболевании не лишним будет проверить состояние своего позвоночника. А чтобы чувствовать себя постоянно молодым и здоровым — нужно беречь свой позвоночник смолоду. В частности, время от времени делать его очистку, выполнять разнообразные профилактические процедуры, специальные физические упражнения.

Сейчас можно уверенно утверждать, что почти любое заболевание является следствием зашлакованности организма, и позвоночник не исключение. От того, в каком он состоянии, напрямую зависит наша жизнеспособность, активность, молодость и здоровье. Позвоночник — это стержень, на котором держится все тело. И в случае проблем с ним могут возникнуть серьезные недомогания и болезни. Ведь он связан с каждым органом нервными ответвлениями, идущими от него.

Позвоночник - стержень, на котором держится весь организм

С точки зрения китайской традиционной медицины, позвоночник является главным энергетическим каналом нашего организма. Поддерживая его в хорошем состоянии, можно сохранить здоровье и энергию на долгие годы.

Берегите свой "ствол жизни" смолоду

Если смещенные позвонки своевременно не поставить на место, то они со временем зарастают солями, а затем, как следствие, возникает прогрессирующий сколиоз. При этом страдает как костная ткань, из которой состоят позвонки, так и хрящевая, из которой состоят межпозвонковые диски. Позвонки со временем становятся пористыми, не способными выдерживать большую нагрузку, межпозвонковые диски грубеют и становятся менее эластичными. Это в свою очередь приводит к ущемлению нервных ответвлений, а дальше — к нарушению кровообращения и спазмированию того органа, нерв которого ущемлен.

Например, защемило нерв в грудном отделе — начинаются проблемы с сердцем, в пояснице — болят ноги и т.д. Но вся беда в том, что мы даже не догадываемся, что причина нашего заболевания кроется не в больном органе, а в позвоночнике, и начинаем болезненное место интенсивно лечить. Обычно таблетки, уколы, и другие медицинские средства сначала помогают. Однако болезнь все равно прогрессирует и, в конце концов, медикаменты становятся неэффективными.

Поэтому при любом заболевании не лишним будет проверить состояние своего позвоночника. А чтобы чувствовать себя постоянно молодым и здоровым — нужно беречь свой позвоночник смолоду. В частности, время от времени делать его очистку, выполнять разнообразные профилактические процедуры, специальные физические упражнения для него.

Какого возраста ваш позвоночник

С помощью простого теста можно проверить биологический возраст своего позвоночника. Для этого необходимо встать на ровную поверхность и наклониться. Если достали до пола кончиками пальцев — вашему позвоночнику 35 лет, если ладонь легла на пол полностью и вам при этом не больно — он у вас 20-летний, когда же не удалось дотянуться — добавьте до 35 столько лет, сколько сантиметров не достаете до пола. Если же вообще сгибаться тяжело — ваш позвоночник нездоров и ему нужна срочная помощь.

Очистка позвоночника от солей и шлаков

Очистке способствуют:

Физические нагрузки до появления легкого потения. В этом случае ускоренное кровообращение во всем организме усиливает обмен веществ и расщепление шлаков.

Регулярные посещения бани или сауны. Рекомендуется делать эту процедуру раз в неделю. Важно при этом много пить, в частности свежие соки, травяные или зеленые чаи.

Чай из корней подсолнуха. Высушенные корни измельчить на кусочки размером, как фасоль, 1 стакан сырья залить 3 л воды и кипятить около 1—2 мин. Этот навар следует выпить в течение 2—3 дней. Использованные корни не выбрасывать, а снова залить 3 л воды и кипятить уже 5 мин, также выпить за 2—3 дня. И третий раз кипятить именно эти корни в том же объеме воды, но уже 10—15 мин, выпить тоже за 2—3 дня.

Затем необходимо взять новое сырье и повторить курс сначала. Навар нужно пить большими дозами за 30 мин до еды. Соли начинают выходить через 2—3 недели. Моча при этом приобретет розовый цвет. Пить отвар нужно до тех пор, пока моча не станет прозрачной, как вода.

Компресс из хрена. Листья хрена следует смочить кипятком, подождать, пока они остынут, и приложить к позвоночнику, хорошо обкутаться, процедуру лучше делать на ночь. Компресс необходимо оставить до утра. После того как сняли компресс, можно сразу увидеть эффект — белый налет на коже, образовавшийся от вытянутых солей. Курс — 10 дней.

Растирания. Взять 1,5 стакана мелко натертой редьки (или ее сока), 1 стакан меда, 1 ст. л. соли и 0,5 стакана водки, все тщательно перемешать. Это средство применять для растирания больных мест. Также необходимо его употреблять внутрь по 2 ст. л. на ночь в течение недели, затем сделать недельный перерыв.

Профилактика межпозвонковой грыжи

Гимнастика и физкультура являются основными профилактическими и лечебными мероприятиями при межпозвонковых грыжах. Однако есть также и противопоказания к ним. Например, упражнения на скручивания при грыжах позвоночника категорически запрещены, к тому же нежелательны бег, степ-аэробика и прыжки. Хорошо на позвоночник действуют ходьба, плавание, катание на лыжах и велосипеде.

Регулярные нормированные выполнения представленных ниже упражнений будут лучше всего влиять на вашу спину и будут хорошей профилактикой межпозвонковых грыж и других проблем, связанных с позвоночником.

1. Прислониться спиной к стене, при этом затылок, лопатки, ягодицы и пятки должны касаться стены. Постоять так, сколько сможете. Нужно зафиксировать время выполнения упражнения и ежедневно добавлять к нему по 5 секунд, пока не дойдете до 5 мин.

2. Лечь на спину, колени согнуть. Считая раз — наклонять колени в одну сторону, два — в другую, три — развести колени, четыре — свести. Делать так по 10 раз в каждую сторону.

3. Лечь на спину, тянуть носок одной ноги от себя, а второй — на себя, затем обеими носками вместе — то в одну, то в другую сторону, дальше разводить и сводить носки ног. Все делать по 10 раз.

4. В положении лежа на спине, сделать мостик, опираясь только на ступни и лопатки.

5. Лечь на бок и выполнить махи прямой ногой горизонтально. Сделать то же, лежа на другой стороне. По 10 раз.

6. Стать на четвереньки и выполнить упражнение «кошка»: в своем ритме сгибать и выгибать спину.

7. Лечь на спину и подтягивать поочередно правое колено к левому локтю, а левое — к правому.

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Народные средства от остеохондроза

Остеохондроз — одно из самых распространенных заболеваний позвоночника, которое развивается длительное время, повреждая все новые и новые участки позвоночника. Обострение может наступить от нервного перенапряжения или переохлаждения всего организма.

Остеохондроз — это сложное заболевание, и борьба с ним должна быть комплексной и активной. Он поражает, прежде всего, людей, работающих в неудобных позах и страдающих врожденными или приобретенными болезнями костно-мышечного аппарата, в частности сколиозом, кифозом, нарушениями осанки, лордозом и т.п.

В том случае, если боль при остеохондрозе имеет не резкий, а хронический характер, можно воспользоваться народными средствами.

Взять 300 г свежесорванных цветков одуванчика, 2 лимона и 1 грушу . Лимоны и грушу измельчить и высыпать в 2 л кипящей воды, добавить туда и одуванчики. Кипятить на слабом огне 30 мин, затем процедить, добавить 2 кг сахара и снова кипятить 30 мин. Подождать, пока сироп остынет, и перелить его в банку. Хранить средство в холодильнике. Принимать во время еды по 1 ст. л. трижды в день. Банки сиропа хватает на курс лечения.

. Лимоны и грушу измельчить и высыпать в 2 л кипящей воды, добавить туда и одуванчики. Кипятить на слабом огне 30 мин, затем процедить, добавить 2 кг сахара и снова кипятить 30 мин. Подождать, пока сироп остынет, и перелить его в банку. Хранить средство в холодильнике. Принимать во время еды по 1 ст. л. трижды в день. Банки сиропа хватает на курс лечения. Также при остеохондрозе хорошо делать такое упражнение: сесть ровно и медленно наклонять голову вперед, пока не достанете подбородком к груди. Руками плавно нажать на затылок вперед и вверх. Замереть в таком положении на 1 мин, затем расслабиться и через 10 мин повторить.

сесть ровно и медленно наклонять голову вперед, пока не достанете подбородком к груди. Руками плавно нажать на затылок вперед и вверх. Замереть в таком положении на 1 мин, затем расслабиться и через 10 мин повторить. Боль при остеохондрозе можно устранить с помощью прогревания , для которого хорошо применять пояс из верблюжьей и собачьей шерсти, грелку, горячий песок или соль.

, для которого хорошо применять пояс из верблюжьей и собачьей шерсти, грелку, горячий песок или соль. При поясничном остеохондрозе народная медицина предлагает делать такой компресс : взять в равных частях листья лопуха, траву зверобоя, корень одуванчика, все смешать, измельчить; 1 ст. л. сбора залить 200 мл кипятка, настаивать 10 мин, затем процедить, смочить полотняную салфетку и наложить как компресс на пораженный участок на 10 мин.

: взять в равных частях листья лопуха, траву зверобоя, корень одуванчика, все смешать, измельчить; 1 ст. л. сбора залить 200 мл кипятка, настаивать 10 мин, затем процедить, смочить полотняную салфетку и наложить как компресс на пораженный участок на 10 мин. 3 ч. л. сухих корней петрушки залить 500 мл воды, кипятить на слабом огне в течение 1 часа, процедить. Принимать по 1 ст. л. дважды в день.

Правильное питание - надежный фундамент для здоровья спины

Избавившись от острой боли в спине, многие успокаиваются и продолжают вести привычный образ жизни. Поэтому нет ничего удивительного, что через некоторое время приступы возвращаются. Поэтому следует критически пересмотреть свой образ жизни и направить его на восстановление позвоночника. А здесь немаловажную роль играет питание.

Позвоночник, как и другие органы и системы человека, постоянно обновляется за счет питательных элементов, поступающих к ним с пищей. Одними из основных питательных элементов для позвоночника являются белки и жиры.

Оптимальные источники животного белка: яйца, молоко, рыба. Качественный растительный белок содержится в таких продуктах, как семечки, фасоль, орехи, кукуруза и гречка.

В рационе большинства современных людей обычно есть много жиров, но, к сожалению, они некачественные и лишь ухудшают состояние позвоночника и организма в целом. Качественные жирные кислоты можно получить из таких продуктов, как грецкие орехи (в частности масло), льняное и конопляное масла, жирная морская рыба.

Из минеральных веществ для позвоночника, прежде всего, нужны кальций, фосфор, магний и марганец.

Оптимальными источниками кальция для организма является творог, печень, орехи, сыр, свежие яйца и капуста.

Фосфор содержится в отрубях, горохе, натуральных сырах и рыбе. Магний — в семечках подсолнечника, сыром шпинате и огурцах.

Марганец в организм поступает вместе с морскими водорослями, бананами, луком и картофелем.

Важнейшие витамины для позвоночника — А, В, D, С.

Бесплатным источником витамина D для организма является солнце. Загорая на пляже, мы способствуем синтезу этого витамина в коже. В холодное время года витамин D можно получить из сливочного масла, свежих яиц, молока и жирной океанской рыбы.

Витамины группы В содержатся в достаточном количестве в свежих яйцах, омарах, устрицах, молоке, кукурузе, горохе, апельсинах и бананах.

Источником витамина А для организма являются дыни, морковь, тыква, печень животных, персики.

Получить достаточно витамина С можно из груш, яблок, слив, сладкого перца, смородины и капусты.

Поэтому, как видите, нет волшебного продукта, который бы сразу вылечил позвоночник. Для достижения успеха необходимо максимально сбалансированное и разнообразное ежедневное питание.

Непременно в рационе должны быть фрукты, которые необходимо есть за 20—30 минут до основного приема пищи. Второй обязательный компонент питания для позвоночника — это овощные салаты, в частности, они способствуют полноценному перевариванию животных продуктов.

Кроме того, для обеспечения позвоночника питательными элементами крайне необходима умеренная физическая нагрузка, благодаря которой за счет диффузии они будут поступать в межпозвонковые диски.

Влияние качественного питания на позвоночник не будет мгновенным, но благодаря ему можно построить надежный фундамент для здоровой спины.

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Упражнения для укрепления позвоночника

Чтобы остановить прогрессирование сколиоза, остеохондроза, избежать боли в спине, позвоночник следует укреплять с помощью специальных упражнений. Выполнять их нужно утром — сразу после пробуждения.

Заметьте: только 5 мин ежедневной зарядки — и ваш позвоночник станет гибким и прочным. Когда при добросовестном выполнении упражнений вы услышите хруст, то не стоит волноваться по этому поводу — это позвоночник «просыпается» после длительного сна.

1. Сесть на стул, подсунуть ноги к углу дивана и, крепко обхватив его коленями, зафиксировать таким образом нижнюю часть туловища. Согнуть руки в локтях и, сложив ладони в кулаки, расположить их на уровне груди. В этом положении необходимо делать порывистые повороты туловища влево-вправо, стараться при этом, чтобы руки двигались вместе с туловищем.

2. Стать коленями на пол и сесть на ноги так, чтобы колени были почти вместе, а пятки — врозь. Поворачивать в этом положении голову вправо-влево, пытаясь увидеть противоположную пятку.

3. Стать прямо, расставить ноги на ширине плеч, немного присесть и развести колени. Руки согнуть в локтях и выставить на уровне груди. Делать в этом положении повороты туловищем влево-вправо, словно пытаясь взглянуть на свои ягодицы.

4. Встать прямо, ноги свести вместе, а руки опустить вдоль тела, прижав ладони к бедрам. Выполнять быстрые наклоны влево-вправо. Голова при этом движется вместе с позвоночником, а руки в такт наклонам скользят по бедрам.

Вот такие простые упражнения. Не ленитесь их выполнять, и позвоночник отблагодарит вас за это здоровьем и долголетием. Если позвоночник не тренировать, он вскоре выйдет из строя. Попробуйте подержать руку в одном и том же положении в течение 1 часа. Вы почувствуете и усталость, и боль, и онемение. А позвоночник мы держим именно в таком статичном положении нередко гораздо дольше, чем 1 час.

Вернуть хрящам мощь и силу, укрепить позвоночник можно в любом возрасте, даже в пожилом. Главное — настойчивость и регулярность.опубликовано econet

Автор Алла Гришило

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