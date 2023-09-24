БУРСИТ: Как уменьшить воспаление

Конечно, есть натуральные средства, помогающие уменьшить воспаление и облегчить боль, но при подозрении на бурсит нужно первым делом обратиться к врачу, чтобы он поставил точный диагноз. В этой статье вы узнаете что такое бурсит, о причинах его появления и как его лечить.

Бурсит — это воспаление слизистых сумок суставов. Главное, что о бурсите говорит медицина — он может появляться в результате разных факторов. Бурсит — довольно частое заболевание, и, к сожалению, оно сильно снижает качество жизни. Это полость небольшого размера, которая напоминает плоский мешочек. Она образована синовиальной оболочкой. Однако, несмотря на малый размер, эта часть является важной составляющей всего сустава. Внутренняя полость синовиальной сумки заполнена синовией. Это жидкость, которую вырабатывает специальная оболочка внутри этой полости.

Все, что нужно знать о бурсите, его причинах и лечении

Эта сумка, которая наполнена жидкостью, играет очень важную роль. К примеру, она предохраняет края костей от механического трения и ударов. В результате, она защищает нас от таких болезней, как артрит и артроз.

Как вы понимаете, это своеобразная подушка для костей. В латинском языке «сумка» звучит как «бурса», отсюда, как вы понимаете, и название болезни — «бурсит».

Что нужно знать о бурсите?

Бурсит – это воспалительное заболевание синовиальной сумки. Ему сопутствует повышенная выработка и накопление в ее полости экссудата. Это особая жидкость, которая характерна для зон воспаления.

Бурсит, как правило, затрагивает суставы:

Пяток

Локтей

Запястий

Плеч

Коленей

Области таза

Фаланг пальцев (как на руках, так и на ногах)

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Виды бурсита

С точки зрения хода болезни, различают два вида бурсита:

Острый

Его основные признаки — покраснение кожных покровов и повышение местной или общей температуры.

А главная причина — инфекция.

Хронический

Он не слишком отличается от острого бурсита. Можно сказать, что это затянувшийся острый бурсит.

В этом случае боль и покраснение более сильные.

В большинстве случаев его вызывают повреждения суставов.

Причины бурсита

Бурсит может быть практически у каждого. Но чаще всего от него страдают пожилые люди. Причиной его часто становится лишний вес или повторяющиеся движения в суставе. Именно такие движения, к сожалению, нередко приводят к бурситу пловцов и, скажем, плотников. Травмы, а также другие болезни, такие как подагра, тоже могут приводить к бурситу.

Как распознать бурсит?

Итак, выявить эту болезнь не так уж сложно. В особенности, если в обычной деятельности человека есть повторяющиеся движения в одном или нескольких суставах. Об этом, в частности, мы говорили выше.

Симптомы бурсита зависят от суставов (суставных сумок), но чаще всего они такие:

Ригидность

Боль в зоне пораженного сустава

Опухание

Покраснение кожи

Боль в суставе

Повышение местной или общей температуры

Что делать?

Боль, воспаление, снижение подвижности сустава, разумеется, заставляют человека искать средства, чтобы облегчить их. Вне всякого сомнения, стоит спросить о бурсите и его лечении вашего врача. Когда врач поставит точный диагноз, стоит выполнять все его советы.

С другой стороны, в дополнение к лечению, вы можете использовать и натуральные средства.

Яблочный уксус

Это одно из главных натуральных средств, которые лечат бурсит! Яблочный уксус, в частности, уменьшает воспаление, а также дает организму нужные вещества.

Ингредиенты:

½ чашки яблочного уксуса (125 мл)

1 столовая ложка меда (25 г)

Приготовление и использование:

Во-первых, смешаем яблочный уксус и мед.

Во-вторых, намочим этой смесью полотенце или салфетку.

Далее приложим ее к больному месту. Пусть смесь действует хотя бы 15 минут.

Имбирь

Имбирь, в частности, обладает анальгетическими свойствами, а также снимает воспаление. Более того, он помогает усилению кровотока. Иначе говоря, это, что нужно при этой болезни!

Ингредиенты:

3 столовые ложки натертого корня имбиря (30 г)

½ чашки горячей воды (125 мл)

Приготовление и использование:

Хотя готовый имбирь можно купить, можно натереть корень имбиря и дома.

Во-первых, завернем его в ткань (она должна быть не слишком тонкой и не слишком плотной). И, в свою очередь, опустим этот «сверток» в горячую воду.

Во-вторых, оставим его там около 2 минут.

Теперь приложим имбирный компресс к больному месту. При этом будьте осторожны, так как слишком горячий имбирь может обжечь кожу.

Итак, пусть имбирь действует хотя бы 15-20 минут.опубликовано econet

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