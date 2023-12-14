СКАРЛАТИНА: ЧТО нужно знать о алой лихорадке

Кто-то может считать, что скарлатина – это пережиток прошлого, но это не так. Новые случаи продолжают появляться и сегодня! Что такое скарлатина, какими симптомами она проявляется и как ее лечить - читайте в нашей статье.

Скарлатина известна также как «алая лихорадка». Это заболевание поражает в основном детей в возрасте от 5 до 12 лет. Хотя даже взрослый человек может заболеть ею. Это инфекция, которую вызывают стрептококковые бактерии группы А. Они часто встречаются на коже, в носу или в горле. По сути, это те же бактерии, которые вызывают стрептококковый фарингит.

Сама по себе скарлатина не считается серьезной болезнью. Но проблема в том, что, к сожалению, после нее бывают осложнения. А потому она требует незамедлительной медицинской помощи. Сегодня ее вылечивают довольно легко, при условии, что меры принимают вовремя.

Скарлатина: причины заболевания, симптомы и как лечить

Скарлатина: причины заболевания

Итак, как мы уже отметили выше, скарлатина — это инфекция. Обычно она передается (воздушно-капельным путем), когда один ребенок контактирует с другим, уже больным. Например, когда кто-то чихает, кашляет или просто говорит (и при этом брызгает слюной). Еще ребенок заражается, если ест из той же посуды, что и зараженный стрептококком группы А. Кроме того, скарлатина передается в результате контакта с язвами на коже (продуктом болезни).

Поскольку это, по большей части, «детская болезнь», чаще всего дети подхватывают ее в школе. Ведь они не очень хорошо следят за своей гигиеной. Нередко дети едят вместе, делятся едой со своими друзьями и т.д.

Скарлатина и ее симптомы

Время, которое проходит между моментом заражения и появлением первых признаков, очень короткое. На самом деле, всего около 1-2 дней. В первую очередь, это высокая температура и боль в горле.

После этого бактерии высвобождают токсин. В результате на коже проступает сыпь. Она красноватого цвета и в первую очередь ее видно на шее и груди. Затем сыпь переходит на все тело примерно в течение недели. В дополнение к язвам как таковым, имеется также покраснение в складках кожи. Например, в подмышечных впадинах, на локтях, в паху и т. д.

Язык становится красным и воспаленным, но имеет беловатый налет. Более того, часто бывает озноб, боль в животе, рвота, мышечная боль и общее недомогание.

Важно учитывать, что больному скарлатиной будет тяжело есть из-за боли на языке и в горле, а потому ему стоит давать мягкие и жидкие продукты питания в достаточном количестве. А также важно обеспечить ребенку прохладную среду.

Выявление и прогнозы

Алую лихорадку выявляют при помощи осмотра, который почти всегда идет вместе со стрептококковым тестом. Так можно определить, какой тип бактерий находится в горле, и подтвердить наличие скарлатины. Это делают с помощью мазка из зева. Иногда проводят анализ крови.

К счастью, при правильном лечении, скарлатина проходит довольно быстро. Однако до полного выздоровления иногда могут пройти 2-3 недели. Как правило, кожа начинает шелушиться, когда язвы заживают. Особенно заметно это на кончиках пальцев, а также в паху (идет до нескольких недель).

Иногда скарлатина может вызвать серьезные осложнения и привести к другим проблемам со здоровьем. Вот некоторые из них:

Ревматическая лихорадка

Почечная болезнь, в частности постстрептококковый гломерулонефрит. Это один из типов воспаления в почках.

Отит

Инфекции на коже

Абсцессы в горле (гнойные мешки)

Артрит

Пневмония

Повреждение печени

Воспаление желез

Синусит

Самое главное — вовремя обратиться к врачу (при появлении первых же признаков). Это позволит избежать осложнений. Стандартное лечение — это прием антибиотиков, которые практически всегда быстро дают нужный эффект.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet