ЧТО делать, если вы во сне потянули мышцы шеи

В шейном отделе позвоночника 7 позвонков, промежутки между жесткими костями позвонков занимают мягкие хрящи, так называемые межпозвоночные диски. Таким образом, позвоночник в шейном отделе представляет собой поочередное сочленение жестких костей и хрящей. Сон в неудобном положении может стать причиной растяжения мышц шеи. Снять такую боль помогут специальные упражнения.

Бывает, когда утром проснешься, вдруг почувствуешь нестерпимо острую боль в шее... Вернувшись усталым с работы, человек заснул в неприспособленном для этого месте в неудобном положении, на сквозняке или на холодном потоке воздуха от вентилятора - все это может стать причиной растяжения мышц шеи во сне.

Если утром у Вас появились симптомы растяжения, не надо несмотря на боль поворачивать голову, с усилием массировать шею или ударять себя по затылку. Прежде всего нужно оставить шейный отдел позвоночника в покое, а затем скорее утолять боль следующими легкими упражнениями.

Растяжения мышц шеи во сне - 2 упражнения, которые помогут

Упражнение 1

Легкими движениями тщательно массируют средний палец на правой руке, начиная с кончика и постепенно продвигаясь к основанию (см. рис. ниже).

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Рис. Средний палец массируют, начиная с кончика и постепенно продвигаясь к основанию

Средний палец при этом как бы сжимают большим и указательным пальцами другой руки. Средний палец принадлежит к меридиану перикарда (ответвлению сердечно-сосудистой системы), поэтому раздражение активных точек на нем улучшает кровообращение (3 минуты).

Упражнение 2

Когда боль немного утихнет, слегка гладят точки воздействия, расположенные на линии от края волос на затылке до середины плеча. Делают это тремя пальцами: указательным, средним и безымянным на протяжения 2-х минут (см. рис. ниже). опубликовано econet.ru.

Рис. Точки, расположенные на линии от края волос до середины плеча, гладят тремя пальцами

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