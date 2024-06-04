РАДИКУЛИТ: 2 эффективных способа профилактики

Боль при радикулите бывает такая острая, что даже пошевелиться невозможно и остается только терпеть, затаив дыхание... Появления этих симптомов, однако, можно избежать благодаря повседневным профилактическим мерам. Гимнастика и упражнения для профилактики радикулита, однако, могут оказать положительное воздействие только при их выполнении в пределах несильной боли; чрезмерно усиленные упражнения при самостоятельном лечении бессмысленны.

Способ №1 профилактики радикулита - Улучшайте кровообращение и расслабляйте мышцы

В число трех наиболее распространенных болезней, от которых страдают лица среднего возраста, вошел поясничный радикулит (люмбаго, прострел).

Боль при радикулите бывает такая острая, что даже пошевелиться невозможно и остается только терпеть, затаив дыхание... Появления этих симптомов, однако, можно избежать благодаря повседневным профилактическим мерам.

Если же Вы, к несчастью, заболели радикулитом и спустя неделю боль все еще не облегчается, то рекомендуем ни в коем случае не пренебрегать ею и обратиться к врачу-специалисту.

Радикулит почти во всех случаях начинается в результате чрезмерной нагрузки на поясничную область. В этом смысле кресло с очень мягким сиденьем создает опасность.

От радикулита страдает большее количество женщин по сравнению с мужчинами: отношение примерно 6:1. Это объясняется конструкцией женского таза, который имеет более широкую и отлогую форму для облегчения родов. При вставании или ходьбе мышцы чрезмерно напрягаются для создания равновесия, в результате скапливается усталость и в конечном счете возникает болезнь. Для предупреждения радикулита необходимо каждый день (хотя бы короткое время) закалять мышцы преимущественно в поясничной области.

Упражнение 1.

Нужно расслабить "одревеневшие" мышцы в поясничной области, восстановить их эластичность и улучшить кровоснабжение. Делают это следующим образом: лежа на спине, сгибают ноги в коленях, охватывают их руками и по возможности сильнее притягивают колени к груди (10 раз).

Упражнение 2.

Лежа на спине, слегка сгибают соединенные вместе ноги в коленях и поворачивают нижнюю часть тела то вправо, то влево до соприкосновения коленной чашечки нижней ноги с полом (см. рис. ниже).

При этом нужно следить, чтобы плечо с противоположной стороны не отрывалось от пола. Ритмично повторяют 20 раз в каждую сторону.

Рис. Не отрывая плеч от пола, поворачивают нижнюю часть тела то вправо, то влево

Способ №2 профилактики радикулита - Выгибайте спину назад и распрямляйте ноги

Позвоночный столб имеет S-образную форму в переднезаднем направлении и поддерживает важные внутренние органы. Он состоит главным образом из костей позвонков, суставов, межпозвоночных дисков и связок. С ним связано функционирование мышц спины и живота.

Для профилактики радикулита необходимо всегда сознательно придерживаться правильной осанки, укреплять слабую мускульную силу, растягивать сократившиеся мышцы и их соединительнотканные оболочки (фасции), восстанавливать вполне гибкий, свободно двигающийся позвоночный столб. Такой подход имеет очень важное значение и при лечении радикулита.

Гимнастика и упражнения для профилактики радикулита, однако, могут оказать положительное воздействие только при их выполнении в пределах несильной боли; чрезмерно усиленные упражнения при самостоятельном лечении бессмысленны.

В целях профилактики и лечения радикулита делайте упражнения, соответствующие состоянию Вашего здоровья.

Упражнение

Методика сохранения здоровья пальцевыми упражнениями предлагает упражнение с применением стула: сидя на стуле, выгибают спину назад, ставят ступни под прямым углом и резко распрямляют одну ногу. Повторяют упражнение по 5 раз для каждой ноги.

Точка воздействия на ноге Конрон расположена позади наружной лодыжки.

Рис. Ставят ступни под прямым углом, выгибают спину назад и резко распрямляют одну ногу

Если Вы находитесь на работе и у Вас нет возможности делать эти движения, то как можно чаще закидывайте ногу на ногу и чаще поворачивайте корпус вправо и влево

Постарайтесь менять ноги местами поочередно так, чтобы они были закинутыми друг на друга в одно и то же время. Сутулиться не надо. Надо выгибаться назад! Для этого приобретайте привычку всегда сидеть на стуле глубоко.опубликовано econet

Йосиро Цуцуми "Упрощенная методика сохранения здоровья пальцевыми упражнениями"

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