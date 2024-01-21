Шейная гимнастика доктора Бубновского

Данные упражнения для шеи доктора Бубновского можно выполнять как дома так и на работе. Они не занимают много времени и не требуют специального оборудования. И уже через несколько дней регулярных занятий вы почувствуете облегчение и избавитесь от дискомфорта.
Согласно мнению доктора, основная проблема возникновения шейного остеохондроза — это нарушение кровообращения в мышцах. Из-за этого ухудшается подвижность в межпозвоночных дисках, а как следствие — сдавливание нервов и боль. Выполнение гимнастики для шеи доктора Бубновского в домашних условиях уже через несколько дней регулярных занятий избавит от дискомфорта.
1. Наклоните голову вперед и поверните шею к левому плечу, спина ровная должна быть ровной. Зафиксируйте голову и задержите ее так на 20-30 секунд. Необходимо при этом чувствовать напряжение. После этого возвращаемся в исходное положение и делаем то же самое в другую сторону.
2. Для следующего упражнения необходимо опустить голову вниз и зафиксировать ее на 20-30 сек. Возвращаемся в исходное и закидываем голову назад на такое же время.
3. Далее, выполняем повороты головы со стороны в сторону с фиксацией. Следует задерживать голову до появления легкого болевого ощущения. Выполняем по 5 раз как в правую, так и в левую сторону.
4. Занятие: «Рамка». Необходимо повернуть голову в правую сторону, а правую руку кладем на левое плечо. Держим 30 секунд и повторяем упражнение в другую сторону.
5. Занятие «Факир». Необходимо соединить руки над головой и выполнять повороты головы с фиксацией на полминуты в правую и левую сторону.
6. Занятие «Гусь». Для последнего упражнения гимнастики для шеи профессора Бубновского необходимо встать и выполнять вытягивание головы вперед, а затем повернуть голову к плечу. Нужно выполнить это упражнения по 5 раз на каждую сторону, а также фиксировать голову на полминуты.
Для получения большего эффекта от упражнений Бубновского при лечении или профилактики болезней шейного отдела позвоночника, можно делать самомассаж.
Для этого необходимо:
Запрещено выполнять комплекс данным упражнений:
Именно поэтому перед выполнением любого комплекса упражнений доктора Бубновского, необходимо проконсультироваться с врачом.опубликовано econet
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