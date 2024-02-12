Гормональные контрацептивы: вопросы и ответы

На часто задаваемые вопросы, касающиеся гормональных контрацептивов, дает исчерпывающие ответы врач-гинеколог Елена Волженина.

Каждая женщина ещё во внутриутробном периоде получает от родителей некий наследственный потенциал. То есть, тот запас жизненных сил, на который она может рассчитывать в течение жизни. Если ещё проще, она получает определённый запас фолликулов, каждый из которых может созреть, овулировать и дать начало новой жизни. Запас фолликулов огромен, 250 тысяч и выше, даже до 4 млн. Ясно, что на репродуктивное время женщины ей нужно гораздо меньше. Бывают ситуации, что этот запас снижен – тогда девочка идёт в жизнь с небольшим "приданым" от своих родителей.

Гормональные контрацептивы: использовать или нет?

В течение всей своей жизни, начиная с момента закладки яичников, женщина ТОЛЬКО ТРАТИТ свои фолликулы. Тратит на собственное рождение, детские болезни, сексуальные связи, аборты, роды, карьеру, стрессы, отношения и всё остальное.

Современная медицина утверждает, что при небольшом овариальном запасе оральные контрацептивы (ОК) берегут его, яичник отдыхает, не овулирует. Весь мой практический опыт, а также опыт многих сотен женщин, с которыми я общаюсь, говорит об обратном.

Яичники гаснут на гормонах, они буквально сгорают, запас фолликулов быстро тает. Это приближает время климакса, уменьшает запас здоровья, иммунитета, адаптации к стрессам. Кроме того, сами по себе синтетические гормоны являются мощным канцерогеном, что давно уже доказано.

Любая женщина, которая хочет принимать синтетические женские гормоны, должна отдавать себе в этом отчёт. Если ОК назначается с целью лечения, то ей нужно понимать, что начальная проблема останется, она не решается. Но ресурс яичников станет меньше, хотя некоторое время приёма ОК внешне всё может быть нормально.

У неё может создаться иллюзия, что ОК, гормональная терапия, помогает. Это похоже на трату больших сумм денег – жизнь прекрасна, всё хорошо, только вот основной наследственный капитал уменьшается, хотя некоторое время этого и не видно.

Единственным стратегически верным решением является одно – необходимо беречь свои яичники, беречь и приумножать своё здоровье. Растраченное не возвращается.

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Нарушения менструального цикла.

Мне часто приходится отвечать на такие вопросы:

У меня гормональные нарушения, может ли организм сам восстановить гормональный фон, без ОК.

Принимаю ОК, и каждый раз месячных становится всё меньше и меньше.

Мне назначили ОК для регуляции цикла, снятия предменструального синдрома, болезненных месячных, как гормональную терапию.

Если вы хорошо поняли основное, то становится понятно, что не существует такого понятия, как нерегулярные, редкие, нарушенные менструации. Исходя из овариального запаса, генетики и образа жизни женщины, у неё такие менструации, какие есть. Чаще всего, "нарушенный гормональный фон" - это то, чего нет.

Если в этом ключе говорить про менструальный цикл – то становится понятно, что любой менструальный цикл нормальный. Любой менструальный цикл – это индивидуальная норма для данной конкретной женщины.

Менструальный цикл состоит из первой половины цикла, которая начинается с первого дня менструации. И из второй половины, которая начинается сразу после овуляции и заканчивается перед менструацией. Обращаю внимание – первая половина может быть любой продолжительности, она включает в себя и менструальноподобные кровотечения тоже. Если это понять, то сразу отпадает целый "куст" проблем, связанных с "регуляцией" менструального цикла гормонами.

Повторюсь – любой цикл нормален. Но если начинать его приводить к среднестатистической норме, то тут начинается беда. Нет одинаковых женщин, мы все разные. Не бывает такого, чтобы каждая женщина овулировала раз в 28-30 дней, по приказу начальства. У каждой женщины своя жизнь, свои проблемы, стрессы, свой овариальный запас.

И если она начинает гормональную терапию, то собственный цикл исчезает. На ОК цикла нет, циклические изменения всей репродуктивной системы подавлены. Без ОК хоть какой-то, но собственный цикл был. На гормонах нет никакого.

Выводы делайте сами, они очевидны. Я знаю десятки женщин, которые прекрасно беременеют и рожают, имея одну овуляцию в год, и они довольны своим прекрасным циклом.

Конечно, это требует освоения методов распознавания плодности. Да, нужно вести самонаблюдения, нужно быть внимательной к своему организму и "поймать" эту овуляцию. Но, согласитесь, это гораздо лучше, чем иметь внешне нормальный цикл и считать что всё в порядке, хотя на самом деле репродуктивная система подавлена.

Как отказаться от ОК.

С чего начать, чтобы сойти с ОК?

Что же я сделала со своим организмом и кому верить?

Помимо молочницы и цистита меня мучают головные боли, которые ничем не снимаются, хочу отказаться от приёма гормонов.

Какие последствия возможны, если я пропила только несколько таблеток?

У меня начались побочные действия, что делать?

Иногда отказаться от приёма гормональных контрацептивов легко. Если время приёма небольшое, а потенциал здоровья велик. Иногда – сложно, состояние женщины очень напоминает ломку после отмены наркотиков, у неё буквально "сыпятся" все органы и системы, здоровье и психика.

По моему опыту, время приема синтетических гормонов, приводящее к тяжёлому синдрому отмены, у каждой женщины разное. Это зависит от изначального потенциала здоровья. Я знаю женщин (хоть их и не так много), которые принимают ОК годами и внешне у них всё хорошо. После отмены они беременеют и рожают. Это очень богатые здоровьем и овариальным запасом женщины.

Также, я знаю очень много женщин, для которых гормональная терапия или гормональная контрацепция стали буквально входом в ад. Они попробовали и очень быстро пожалели об этом. Потому что здоровье, отношения, работа стали просто рассыпаться. Я уж не говорю про проблемы с беременностью!

Как отменять ОК? Нужно просто прекратить их пить. Раз и навсегда. При очень длительном приёме можно делать это медленно, но такой способ чаще всего не подходит.

Сразу начинайте вести самонаблюдения, они дают обратную связь с репродуктивной системой.

ОК были назначены с целью улучшить кожу.

Назначили ОК для улучшения кожи, что делать?

Хочу перестать пить ОК, но вдруг прыщи вернутся?

Гормональная терапия при проблемной коже почему-то считается эффективной. Да, иногда это даёт внешний косметический эффект, а иногда не даёт. Но гормональные контрацептивы не лечат причину акне, гирсутизма и прочего. И после отмены к первичной существующей нерешенной проблеме добавляется ещё и синдром отмены и общее снижение здоровья.

Какой подход к проблемам кожи? Чаще всего они связаны либо с надпочечниковой, либо с яичниковой гиперандрогенией. Современная медицина такого рода проблемы не лечит. И уж тем более, это не лечится синтетическими яичниковыми гормонами!

Терапия включает в себя изменение образа жизни. Прежде всего, изменение питания. Женщинам с проблемной кожей и гирсутизмом нужно строго соблюдать антиандрогенную диету.

Им запрещены углеводы, молочные продукты (это строго!), животные жиры, можно только постное мясо, и продукты с гликемическим индексом (ГИ) меньше 50. Можно сладкое на фруктозе, соки без сахара, крупы. Нельзя бананы, виноград и картофель. Ничего жареного, жиры после термической обработки повышают андрогены.

Нельзя ничего на белой муке, это даёт рост инсулина и рост андрогенов. Андрогены растут при нарушениях диеты, и в первую очередь от этого страдает кожа.

Те, у кого проблемная кожа и кому назначали ОК, поймут меня. Диетой можно корректировать именно те андрогены, которые влияют на кожу. Это – андростендион и дигидротестостерон (ДГТ). Именно диета даёт косметический эффект, не гормоны.

Кроме диеты, необходимо задуматься о выходе из стрессовых ситуаций. Андрогены увеличиваются во время стресса, например, увеличивается выработка ДГТ, а он плохо влияет на кожу.

Обращаю ваше внимание ещё раз. ОК не лечат гиперандрогению, они добавляют организму стресс и ещё больше разбалансируют работу надпочечников.

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У меня пропало либидо.

Пропила ОК несколько месяцев, появилась нервозность, исчезло либидо.

Как восстановить либидо?

Что такое сексуальность? Это – сила плодности. Если пропадает плодность, то очень часто пропадает и сексуальное желание.

Я могу сказать, что оно пропадает не только у женщины, но и мужчины тоже. Почему? Чтобы лучше это понять, вспомните, реагирует ли нормальный здоровый кот на стерилизованную кошку? Никогда. Зачем? Что он там забыл?

Представляете, ЧТО происходит в подсознании мужчины, когда он должен возбуждаться рядом со стерилизованной женщиной? Которая, кроме всего, ещё и не хочет никаких сексуальных отношений и очень часто является просто клубком проблем и эмоций?

Поэтому, не приходится удивляться тому, что показатели спермограмм у мужчин плохие, и мужской фактор бесплодия растёт. Организм мужчины не способен сохранять плодность рядом со стерилизованной женщиной, потому что она (плодность) общая, одна на двоих.

Чтобы восстановить либидо, женщине необходимо прекратить гормональную контрацепцию и начать вести самонаблюдения, освоить методы распознавания плодности.

Почему это так важно? Знать своё состояние, свои плодные и неплодные дни, свои реакции на разные события, оказывается просто волшебством. Ваша плодность обретает зримые черты, вы с ней знакомитесь, изучаете, восхищаетесь, чувствуете себя живой. Это возвращает цикл, овуляции, способность забеременеть, глубинную связь с мужем. А также и сексуальность!

Если вы не планируете ребёнка, то в плодные дни просто воздерживайтесь, и всё. Но вся ваша сексуальность будет с вами – во все другие дни. Наслаждайтесь ею открыто и свободно, без страха.

После отмены выпадают волосы.

Спасите, лезут волосы, что делать, останусь лысой!

Отменила ОК, полезли волосы, что делать?

После того, как вы прекратили гормональную контрацепцию или гормональное лечение, возможен очень неприятный сюрприз – у вас начнут выпадать волосы. Правда, это возможно и на фоне ОК, не всегда на отмене.

Почему могут выпадать волосы?

1. Это возможно на фоне гиперандрогении. Она может быть как самостоятельной проблемой, так и осложнением на фоне приёма контрацептивов. Тактика в этом случае такая же, как и при акне и гирсутизме, я её описала выше. Чтобы это определить, сдайте кровь на тестостерон (свободный и связанный), ДГТ, андростендион.

2. Волосы выпадают на фоне истощения запасов железа в организме. Это можно определить, сдав кровь на ферритин. Если он снижен, значит, железа в организме мало. При этом гемоглобин может быть и в норме, речь идёт именно о запасах железа. Для нормальных волос ферритин должен быть высоким, около 120. Если его недостаточно, нужно восстанавливать запас.

3. Выпадение волос может быть вызвано снижением функции щитовидной железы. Этот диагноз ставится на основании клиники.

Для страховки можно сдать кровь на Т4. Советую сильно не доверять данным ТТГ, прямой зависимости между самочувствием и уровнем ТТГ нет.

Какие мне сдать анализы, посоветуйте, что делать?

Вопрос с анализами решается просто. Если вы сдаёте анализы, вы имеете "мгновенный срез", данные именно на сегодня, причём без учёта состояния, настроения, климата и Луны в небе. Как правило, однократные анализы дают очень грубые, ориентировочные представления о состоянии здоровья.

Иногда это нужно делать. Но присылать мне данные десятков обследований и просить совета нет смысла. Во-первых, потому что на основании десятков обследований я всё равно не знаю, что происходит ИМЕННО С ВАМИ.

Например, на УЗИ был поставлен диагноз "гиперплазия эндометрия", или ещё какой-нибудь диагноз. Я понимаю о чём идёт речь. Но чтобы мне дать вам совет, который поможет (то есть, назначить лечение), мне нужно глубоко вникнуть в проблему, знать именно вас.

Нужно не просто дать совет пить какую-то таблетку или траву. Этого мало! Важно, чтобы вы разобрались, что с вами происходит, почему именно эта таблетка или трава, как вы можете помогать себе самостоятельно, как избежать прогрессирования болезни.

Все заболевания начинаются в психике. У одной женщины эндометриоз начался, потому что родители ждали мальчика, а у другой – потому что папа пил и бил маму. А лечение назначают одно и то же, и оно НЕ РАБОТАЕТ, пока не будет найдет механизм развития заболевания именно у этой женщины, а не в общем.

Поэтому, дорогие женщины, советы не работают. Они помогут на некоторое время снять симптом и всё. Я провожу психологические консультации с теми, кто ко мне обратился, и при этом хорошо понимаю, что реальное здоровье – это вопрос мировоззрения и образа жизни.

Я стараюсь найти причины болезней и максимально дать знания, что с этим делать. А дальше – вопрос выбора женщины, и её решимости изменить свою жизнь. Поверьте, никто не может вас вылечить, только вы сами.

Если в этом ключе рассматривать симпто-термальный МРП, то он ежедневно, ненавязчиво и объективно даёт женщине обратную связь с собой.Никакие анализы этого сделать не могут, вы же не будете их сдавать ежедневно. Когда у вас в руках такой чудесный отлаженный инструмент, вопросы об анализах очень часто просто отпадают. Как и слепая вера в целительную силу анализов.

Вот мои анализы, врач назначил гормоны, нужно ли мне их пить?

Дорогие и милые женщины. Если после прочтения моих статей у вас возникает вопрос, пить или не пить, то я больше ничего не могу для вас сделать. Пейте. На здоровье. Но только ничего у меня не спрашивайте. Если вам удобнее не брать на себя ответственность за своё здоровье и свою жизнь, это ваш выбор.

У меня был выкидыш и мне назначили ОК.

Пожалейте себя, у вас и так большой стресс и большое горе, вам и так нелегко. Не надо добавлять дополнительных проблем, которые придут вместе с гормональным лечением.

Иллюзия контроля.

Когда вы принимаете ОК, может показаться, что всё под контролем. О, контроль так мил нашему сердцу! Это даёт безопасность, предсказуемость, стабильность. Ну, или вы думаете, что даёт.

Возможно, вы уверены, что современная наука доказала безопасность ОК, что мир изменился и физиология современного человека не такая, какой она была всю историю человечества. Что мы с ростом прогресса стали другими. Вот только не пойму, какими? Мы мутировали, что ли? Перестали быть людьми, стали кем-то другим?

Безопасность – это иллюзия, такая же, как и польза ОК. Мы просто не хотим, не умеем, боимся, не признаём в себе боль и слабость и бежим от этого всеми способами.

И когда приходит время отменять ОК, то возникает ощущение страха и опасности. Оно такое же, как у человека, которому нужно отбросить костыли, к которым он привык. Костыли бывают нужны при травмах, но приходит время их оставить.

Да, понятно, что мышцы атрофировались и нужно время на восстановление. Так дайте себе это время, поберегите себя, не требуйте полной работы своей репродуктивной системы сразу. Атрофия уходит, только если человек даёт нагрузку на мышцы, которые от этой нагрузки отвыкли.

Никогда заранее нельзя сказать - какой овариальный запас остался в яичниках. Это становится видно только в процессе восстановления. Поэтому, никогда не отчаивайтесь. Даже если осталась одна сотая часть, этого может хватить на жизнь – при условии, что вы будете беречь свой капитал, не растрачивать его попусту.

Общая концепция проста – берегите своё здоровье, свою плодность, изучайте свой организм – и вы сможете избежать многих неприятностей.опубликовано econet

Автор Елена Волженина

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