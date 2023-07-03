Почему нужно исключить глютен, если хотите похудеть

Я рекомендую всем полностью отказаться от глютена в рационе. К продуктам, которых наиболее важно избегать, относятся содержащие глютен зерновые, в состав которых входят молекулы глиадина, такие как пшеница

В последнее время в некоторых странах стала очень популярна безглютеновая диета - кафе, рестораны и магазины существенно расширили ассортимент продуктов без глютена. Как глютен, о котором всего несколько лет назад практически ничего не знали, так быстро вошел в наш лексикон? Все началось с осознания того, что глютен - белок, который находится в зерновых, таких как пшеница, рожь и ячмень, причиняет серьезный вред людям, больным целиакией - заболеванием, вызывающим иммунную реакцию, которая разрушает тонкий кишечник и затрудняет всасывание питательных веществ. Но сейчас все большее число людей, которые не страдают целиакией, тоже присоединяются к движению за безглютеновое питание и существенно укрепляют здоровье, включая даже потерю веса.

Почему лучше избегать глютена?

Согласно статистическим данным Центра целиакии Университета Чикаго, в среднем один из 133 в остальном здоровых людей в Соединенных Штатах страдает от целиакии, однако предыдущими исследованиями установлено, что в группе риска этот показатель может составлять уже 1 к 33.

Людям с целиакией приходится избегать глютена, чтобы контролировать свое состояние, но, по моему опыту, можно говорить об эпидемии среди людей со скрытой непереносимостью пшеницы и глютена, которым тоже помогло бы полностью от него отказаться.

По сути, основная часть нашей программы определения питательного типа состоит в том, что каждый человек начинает питаться без глютена в течение 60 дней.

Я рекомендую всем полностью отказаться от глютена в рационе. К продуктам, которых наиболее важно избегать, относятся содержащие глютен зерновые, в состав которых входят молекулы глиадина, такие как пшеница.

Когда глиадин в глютене становится водорастворимым, он может связываться с клетками в вашем организме. Если вы чувствительны, то организм начнет вырабатывать антитела к глиадину и атаковать клетки, с которыми связался глиадин, считая их инфекцией.

Такая иммунная реакция разрушает прилегающие ткани и может привести к возникновению или обострению МНОГИХ других заболеваний во всем организме - вот как глютен оказывает столь разрушительное влияние на состояние вашего здоровья.

Можно ли похудеть, избегая глютена

Глютен часто прячется в переработанных продуктах, таких как готовые супы, соевый соус, конфеты, мясная нарезка и различные продукты с низким содержанием жира или вовсе без него, а также в продуктах из очищенных зерновых, таких как хлеб, пицца, макароны, печенье и выпечка.

Если исключить все эти продукты из рациона, вы, в итоге, исключите, в первую очередь, очищенные углеводы, которые связаны с увеличением веса и ожирением.

Так что, вполне возможно, что переход на безглютеновую диету поможет сбросить вес, особенно если вы употребляли много очищенных продуктов, содержащих глютен. Но, употребляя безглютеновые продукты, следует внимательно отнестись к тому, чтобы заменить продукты, содержащие глютен, полезными альтернативами - например, овощами и другими цельными продуктами.

Если вы вместо этого отдадите предпочтение безглютеновым обработанным продуктам, как, например, из широкого ассортимента безглютеновых макарон, печенья и хлеба, которые сейчас продаются во многих магазинах, вполне возможно, что не только не похудеете, а, наоборот - наберете вес

Кстати, по данным исследования, в ходе которого наблюдали пациентов с целиакией, придерживавшихся безглютеновой диеты, через два года 81% из них набрали вес. Поэтому имейте в виду, что одно только безглютеновое питание не гарантирует его пользу для похудения.

Чтобы эффективно терять вес, все равно нужно следовать принципам здорового питания, что подразумевает отказ от содержащих глютен зерновых и употребление цельных продуктов, а не переработанных их заменителей.

Влияет ли глютен на мозг?

Похоже, что да.

Исследования показывают, что екзорфины - опиоидные пептиды из пищевых белков, как, например, глютен, могут из кишечника попасть в мозг и вызвать симптомы шизофрении.

В работе Ф. Кертиса Доана (F. Curtis Dohan) заключается, что способность глютена оказывать существенное влияние на шизофрению поддерживается следующими доказательствами:

«В многочисленных наблюдениях за 1960 год высказывалось предположение об общности ряда генов шизофрении и целиакии. Поэтому была проанализирована роль глютена в шизофрении.

Эпидемиологические исследования показали сильную дозозависимую связь между употреблением зерна и возникновением шизофрении...

Клинические испытания и отчеты показывают, что глютен токсичен для пациентов с острой и рецидивирующей шизофренией, но на глютен или его отсутствие реагируют только некоторые хронические больные.

Учитывая приведенные выше данные, специалисты Национального института здоровья исследовали пептиды с мощной опиоидной активностью и обнаружили их в ферментативных продуктах пищеварения глютена, в подфракции глиадина и в альфа-казеине. Эти опиоидные пептиды были названы екзорфинами.

У больных шизофренией в значительной степени повышено выведение небольших пептидов с мочой. Некоторые из них, очевидно, были от глютена. Некоторые пептиды являются нейроактивными, в том числе, оказывающими действие, похожее на действие опиоидов.

Всего через несколько часов после внутричерепного введения специфическая пептидная фракция глиадина, который в больших дозах является психоактивным для людей, страдающих целиакией, приводит к стереотипному поведению и лимбическим припадкам у крыс».

Еще одну связь между глютеном и психическим здоровьем демонстрирует тот факт, что зерновые, по своей сути, являются провоспалительными и усугубляют любое состояние, в корне которого лежит хроническое воспаление - не просто воспаление в кишечнике, а во всем организме.

Хроническое воспаление в организме способно нанести вред мозгу, а значение уменьшения воспаления при лечении вопросов психического здоровья хорошо известна.

Кроме того, после исключения глютена из рациона, люди, как правило, ощущают целый ряд психических и эмоциональных улучшений.

В каких зерновых нет глютена?

Некоторые виды зерновых, семян и муки в природе не содержат глютена, в том числе:

Гречка

Рис

Кукуруза (только без ГМО)

Киноа

Сорго

Соя (которую я не рекомендую есть по другим причинам)

Льняное и амарантовое семя

Гречка и просо не содержат молекулу глиадина, которая может спровоцировать воспалительную реакцию на глютен. Таким образом, они, как правило, тоже безопасны для употребления

Когда вы переходите на безглютеновую диету, будьте терпеливы.

Большинство людей сразу не чувствуют улучшений, потому что на то, чтобы стихло воспаление, может понадобиться от 30 до 60 дней, и до 9-12 месяцев - чтобы зажила внутренняя оболочка тонкого кишечника.

В некоторых случаях человек может ощутить существенное улучшение всего через несколько недель после исключения глютена из рациона питания, а в других случаях люди могут почувствовать себя гораздо хуже, перейдя на безглютеновую диету, что может объясняться другими невыявленными аллергиями и чувствительностью к продуктам.

Однако важно придерживаться этого, около 6-9 месяцев с момента исключения глютена из рациона, в результате чего вы отметите заметные физические и умственные/эмоциональные изменения. опубликовано econet

© Джозеф Меркола

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