Восточная медицина: Как сохранить молодость

Ещё учёные Древнего Востока славились тем, что знали секреты воздействия на жизненно важные зоны и тем самым помогали людям избавиться от болезней. Восточная медицина утверждает, что воздействие на активные точки имеет омолаживающий эффект, активизирует и укрепляет силы всего организма.

У служащих, работающих преимущественно за столом, и домохозяек в возрасте свыше 35 лет происходят более или менее серьезные разрушения в организме (те, кто постоянно занимается спортом и закаляет свое здоровье, конечно, другое дело). Для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, ежедневное повторение упражнений, связанных с активными точками, - это шанс уменьшить поражения и долго сохранить молодость.

Эффективные упражнения, связанные с активными точками рук и ног

Дух и тело человека неразделимы, они имеют тесную взаимосвязь: скопление психических напряжений исключает возможность сохранения здорового организма, а при переутомлении тела обычно страдает и настроение.

Я в детстве был очень слаб и все время обращался к врачу, но стал совершенно здоровым благодаря выполнению пальцевых упражнений.

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Встречая тех, кто любит повторять, что они родились с хрупким здоровьем, я обязательно им говорю: "Бросьте такую мысль. Правильная методика и Ваше стремление дадут Вам возможность приобрести крепкое здоровье".

Восточная медицина учит: для предотвращения старения организма нужно "укрепить селезенку и желудок, не допустить ослабления почек".

На этой основе методика сохранения здоровья пальцевыми упражнениями дает приемы массирования большого пальца ноги и других важных точек.

Активные точки - на кистях рук и больших пальцах ног

Упражнение 1 (см. рис. 1). Держа левую руку правой, крутят левой кистью туда и обратно и тем самым трут левую руку правой (30 раз).

Рис. 1. Крутят кистью левой руки туда и обратно

Упражнение 2 (см. рис. 2). Слегка массируют большой и второй пальцы ноги, а также точку, находящуюся у внутреннего края коленной чашечки.



Рис. 2. Слегка массируют большой и второй пальцы ноги, а также указанную точку на внутреннем крае коленной чашечки

Упражнение 3 (см. рис. 3). С усилием нажимают подушечкой среднего пальца левой руки на точку Юсэн на подошве правой ноги (сзади возвышения основания большого пальца ноги).

Рис. 3. Нажимают на точку Юсэн

При этом важно при нажатии делать выдох (для каждой подошвы 8 раз).опубликовано econet

©Йосиро Цуцуми

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