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«Пальцы печени»: Упражнение для восстановления функций и предотвращения болезней

Источник: massagelib.ru 27 декабря 2022 6146
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В основе методики сохранения здоровья пальцевыми упражнениями лежит идея профилактики болезней вообще

«Пальцы печени»: Упражнение для восстановления функций и предотвращения болезней

Традиционная восточная медицина учит, что болезни возникают тогда, когда в организме задержалось воздушно-кровяное обращение, поэтому для нормализации нарушенного равновесия воздушно-кровяного потока и, следовательно, для восстановления здоровья организма необходимо выполнять элементарные движения кончиками пальцев (они связаны с периферическими нервами) и тем самым раздражать внутренние органы, что улучшает их функцию.

 Активизация функции печени при помощи простых упражнений

На многих предприятиях работники часто неумеренно пьют и едят "за компанию". А как у Вас дела с печенью? Не пошаливает ли?

Китайская медицина считает, что печень "дает о себе знать в багровой синеве". У вспыльчивых людей на лбу нередко от гнева появляются вздувшиеся синие вены - это свидетельствует о функциональных нарушениях печени.

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Для улучшения деятельности печени и предотвращения болезней попробуйте приведенное ниже упражнение.

Выполнение упражнений.

Сначала все пальцы на руке разгибают и напрягают на 1 секунду, затем сгибают только указательный палец "крючком" (см.рис.).

Рис. Указательный палец сгибают "крючком"

«Пальцы печени»: Упражнение для восстановления функций и предотвращения болезней

Как у Вас получается? Не сгибаются ли вместе с указательным другие пальцы или, может быть, указательный сгибается недостаточно?

У тех, чья печень функционирует нормально, указательный палец сгибается энергично и независимо от остальных пальцев.

Если указательный палец не может напрягаться, то функция печени, должно быть, ослабилась от чрезмерного потребления алкоголя и курения. Сокращайте дозы спиртного и курение до умеренного уровня и массируйте указательные пальцы.

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Раздражение указательных пальцев, имеющих в восточной медицине еще одно название - "пальцы печени", благотворно воздействуют на функцию печени.

Указательные пальцы зацепляют один за другой перед грудью и тянут руки в разные стороны (см.рис.). При этом не забывайте, пожалуйста, что при растягивании пальцев необходимо сделать резкий вдох через нос, а при ослаблении натяжения кончиков пальцев - спокойный выдох, это усилит положительный эффект.опубликовано econet

Рис. Зацепляют указательные пальцы один за другой и тянут руки в разные стороны

«Пальцы печени»: Упражнение для восстановления функций и предотвращения болезней

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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