УЗЛОВОЙ ЗОБ: Как предупредить рост узлов

Обычно при узловом зобе функция щитовидной железы не нарушена, однако могут встречаться как снижение, так и повышение функции. Для гипофункции характерна склонность к ОРВИ и бронхитам, а также гипотония, боли в сердце, сонливость, депрессия, снижение аппетита, сухость кожи, выпадение волос, снижение температуры тела.
Зоб - заболевание щитовидной железы с развитием в ней узловых образований. Признаки узлового зоба выявляются почти у половины населения, а у женщин он встречается в 2-4 раза чаще, чем у мужчин, и нередко сочетается с миомой матки. К сожалению, причины развития узлового зоба изучены не до конца. К факторам риска относят генетические нарушения, вредное воздействие окружающей среды (радиация, токсические вещества), недостаток микроэлементов, стрессы, хронические инфекции, курение.
Что характерно: в большинстве случаев больные не предъявляют никаких жалоб. Хотя крупные узловые образования видны на шее в виде утолщений и косметических дефектов, причем утолщение происходит асимметрично. Однако по мере разрастания узлы могут сдавливать соседние органы, что приводит к тем или иным симптомам.
Так, при сдавливании гортани и трахеи возникает чувство комка в горле, осиплость голоса, сухой кашель. А при компрессии пищевода возникает затруднение глотания.
Признаками сдавливания сосудов может быть головокружение и шум в голове, а болезненность в области узла связана с быстрым увеличением его размера и воспалительным процессом.
При любом дискомфорте в области шеи важно вовремя обследоваться у эндокринолога, который назначит УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гормоны щитовидной железы. А при больших размерах узлов назначают пункционную биопсию.
Обычно при узловом зобе функция щитовидной железы не нарушена, однако могут встречаться как снижение, так и повышение функции. Для гипофункции характерна склонность к ОРВИ и бронхитам, а также гипотония, боли в сердце, сонливость, депрессия, снижение аппетита, сухость кожи, выпадение волос, снижение температуры тела. У детей при гипотиреозе наблюдается задержка роста и умственного развития, а у женщин - нарушение менструального цикла, самопроизвольные аборты, бесплодие.
А при тиреотоксикозе (повышении функции щитовидной железы - гиперфункция) может быть длительный субфебрилитет (повышение температуры тела в пределах 37- 37,4°), дрожь в руках, бессонница, раздражительность, снижение массы тела, тахикардия, экзофтальм (смещение глазного яблока вперед или в сторону) .
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
При узловом зобе применяется медикаментозная терапия тиреотропными гормонами, лечение радиоактивным йодом и хирургическое лечение. Но вместе с тем очень важно поддерживать щитовидную железу с помощью средств народной медицины, а особенно - сдерживать рост узлов. И непременно включать лекарственные растения, успокаивающие нервную систему, такие как боярышник, пустырник, валериана.
Прежде всего необходимо обеспечить достаточное поступление йода в организм. И тут на помощь придут: ламинария, пузырчатый фикус, а также трава дурнишника обыкновенного. А еще хорошо подойдут плоды фейхоа: измельчите, добавьте мед (в соотношении 1:1) и принимайте по 1 ст. л. в сутки.
Также противоопухолевыми свойствами наделены настойка травы болиголова пятнистого и трава чистотела (в виде отвара, настойки, сока). Но прежде чем принимать эти целебные снадобья, надо проконсультироваться с фитотерапевтом, который поможет подобрать правильную дозу.
Хорошим лечебным эффектом обладает и корень лапчатки белой (пятипала). Его можно использовать в комплексном лечении узлового зоба в виде отвара или 10% настойки. Настойка: 50 г сырья залить 0,5 л 45% водки. Настоять 3 недели в темному месте. Принимать по 30 капель со 100 мл воды перед едой.
Отвар: 0,5-1 ч. л. сырья залить 0,5 л воды, кипятить 5 минут, настоять ночь. Процедить и выпить отвар на протяжении дня. Курс оздоровления отваром и настойкой - 1 месяц.
Целебным воздействием наделены также зеленые грецкие орехи (когда их можно резать ножом). Собирайте их до Ивана Купала, пропустите через мясорубку и смешайте с медом (в соотношении 1:1). Хранить смесь закупоренной в стеклянной бутылке или банке в темном месте. Принимать по 1 ч. л. три раза в день перед едой в течение месяца.
Кстати, можно использовать и перегородки орехов: 1 ст. л. их залейте стаканом воды, кипятите 5 минут, настаивайте 2 часа, отвар процедите и выпейте за день в 3 приема до еды. И так на протяжении 10 дней, а после 10-дневного перерыва курс повторить.
Еще в лечении можно использовать сбор лекарственных растений:
трава зверобоя, плоды шиповника, корень солодки, корень дягиля и родиолы розовой.
Взять все в равных частях, вечером 1 ст. л. сбора залить 0,5 л воды, кипятить 5 минут, ночь настоять, процедить. Выпить отвар за 3 раза за 20 минут до еды. И так в течение месяца. опубликовано econet
Автор Любовь Салий
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий