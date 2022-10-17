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Густая кровь: как уменьшить вязкость

Источник: doctor-cardiologist.ru 17 октября 2022 6414
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В этой статье мы ознакомим вас с причинами густой крови (синдрома повышенной вязкости крови, или гипервискозного синдрома), симптомами, осложнениями, способами диагностики и лечения. Эти знания помогут вам предупредить не только многие заболевания сердечно-сосудистой системы, но и их опасные осложнения.

Густая кровь: как уменьшить вязкость

Все знают о том, что профилактика патологий сердечно-сосудистой системы способна предотвратить многие опасные заболевания, но обращают мало внимания на такой важный момент, как показатели вязкости крови. А ведь от состояния этой жизненной среды зависят абсолютно все процессы, протекающие в клетках и органах нашего организма. Ее главная функция заключается в транспортировке дыхательных газов, гормонов, питательных и многих других веществ.

Профилактика и лечение повышенной вязкости крови

При изменении свойств крови, которые заключаются в ее сгущении, закислении или повышении уровня сахара и холестерина, транспортная функция существенно нарушается и окислительно-восстановительные процессы в сердце, сосудах, головном мозге, печени и других органах протекают ненормально.

Именно поэтому в профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний сердца и сосудов обязательно должен включаться регулярный мониторинг показателей вязкости крови.

Что такое густая кровь?

Кровь состоит из плазмы (жидкой части) и форменных элементов (клеток крови), которые и определяют ее густоту.Уровень гематокрита (гематокритное число) определяется соотношением между этими двумя средами крови.

Вязкость крови повышается при повышении уровня протромбина и фибриногена, но может провоцироваться и повышением уровня эритроцитов и других форменных элементов крови, гемоглобина, глюкозы и холестерина. Т. е. при густой крови гематокрит становится выше.Такое изменение формулы крови называют синдромом повышенной вязкости крови, или гипервискозным синдромом. Единых показателей нормы вышеописанных параметров не существует, т. к. они изменяются с возрастом.Увеличение вязкости крови приводит к тому, что некоторые кровяные клетки не могут полноценно выполнять свои функции, а некоторые органы перестают получать необходимые им вещества и не могут избавляться от продуктов распада. Кроме этого, густая кровь хуже проталкивается по сосудам, склонна к образованию тромбов, и сердцу приходиться прикладывать большие усилия для ее перекачивания. В итоге оно быстрее изнашивается, и у человека развиваются его патологии.

Выявить повышенную густоту крови можно при помощи общего анализа крови, который покажет возрастание гематокрита, вызванного повышением уровня форменных элементов и гемоглобина.Такой результат анализа обязательно насторожит врача, и он проведет необходимые мероприятия для выявления причины и лечения синдрома повышенной вязкости крови. Своевременные меры способны предупредить развитие целого букета заболеваний.

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Густая кровь: как уменьшить вязкость

Почему кровь становится густой?

Вязкость крови человека регулируется целым рядом факторов. Наиболее часто предрасполагающими факторами для развития синдрома повышенной вязкости крови становятся:

  • повышенная свертываемость крови;
  • увеличение количества эритроцитов;
  • увеличение количества тромбоцитов;
  • повышение уровня гемоглобина;
  • обезвоживание;
  • плохое усвоение воды в толстом кишечнике;
  • массивные кровопотери;
  • закисление организма;
  • гиперфункция селезенки;
  • дефицит ферментов;
  • нехватка витаминов и минералов, которые участвуют в синтезе гормонов и ферментов;
  • облучение;
  • большое количество потребляемого сахара и углеводов.

Обычно повышенная вязкость крови вызывается одним из вышеперечисленных нарушений, но в некоторых случаях состав крови изменяется под воздействием целого комплекса факторов.

Причинами подобных нарушений становятся такие заболевания и патологии:

  • пищевые токсикоинфекции и заболевания, сопровождающиеся диареей и рвотой;
  • гипоксия;
  • некоторые формы лейкоза;
  • антифосфолипидный синдром;
  • полицитемия;
  • сахарный и несахарный диабет;
  • заболевания, сопровождающиеся повышением уровня белка в крови (макроглобулинемия Вальденстрема и др.);
  • миелома, AL-амилоидоз и другие моноклональные
  • гаммапатии;
  • тромбофилия;
  • надпочечниковая недостаточность;
  • гепатит;
  • цирроз печени;
  • панкреатит;
  • варикозная болезнь;
  • термические ожоги;
  • беременность.

Симптомы

Симптомы синдрома повышенной вязкости крови во многом зависят от клинических проявлений того заболевания, которым он был вызван. Иногда они носят временный характер и исчезают самостоятельно после устранения спровоцировавших их причин (например, обезвоживания или гипоксии).

Основными клиническими признаками густой крови являются такие симптомы:

  • сухость во рту;
  • быстрая утомляемость;
  • частая сонливость;
  • рассеянность;
  • выраженная слабость;
  • депрессивное состояние;
  • артериальная гипертензия;
  • головные боли;
  • тяжесть в ногах;
  • постоянно холодные ноги и руки;
  • онемение и покалывание в участках с нарушенной микроциркуляцией крови;
  • узелки на венах.

В некоторых случаях синдром повышенной вязкости крови протекает скрыто (бессимптомно) и обнаруживается только после оценки результатов анализа крови.

Осложнения

Синдром повышенной вязкости крови не является заболеванием, но при наличии серьезных патологий может вызывать тяжелые и грозные осложнения. Чаще кровь сгущается у людей пожилого возраста, но в последние годы этот синдром все чаще выявляется у лиц среднего возраста и молодых. По данным статистики, густая кровь чаще наблюдается у мужчин. Самыми опасными последствиями синдрома повышенной вязкости крови становятся склонность к тромбообразованию и тромбозы. Обычно тромбируются мелкокалиберные сосуды, но сохраняется повышенный риск того, что тромб перекроет коронарную артерию или сосуд головного мозга. Такие тромбозы вызывают острый некроз тканей пораженного органа, и у больного развивается инфаркт миокарда или ишемический инсульт.

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Другими последствиями густой крови могут стать такие заболевания и патологические состояния:

  • гипертоническая болезнь;
  • атеросклероз;
  • кровоточивость;
  • внутримозговые и субдуральные кровотечения.

Степень риска возникновения осложнений синдрома повышенной вязкости крови во многом зависит от основной причины его развития. Именно поэтому главная цель лечения этого состояния и профилактики его осложнений — устранение основного заболевания.

Диагностика
Для выявления синдрома повышенной вязкости крови назначаются такие лабораторные анализы:

  • Общий анализ крови и гематокрит. Позволяет установить количество форменных элементов крови, уровень гемоглобина и их соотношение с общим объемом крови.
  • Коагулограмма. Дает представление о состоянии системы гемостаза, свертываемости крови, длительности кровотечения и целостности сосудов.
  • АЧТВ. Позволяет оценить эффективность внутреннего и общего пути свертывания. Направлен на определение уровня содержания в крови плазменных факторов, ингибиторов и антикоагулянтов.

Медикаментозное лечение

Основная цель лечения синдрома повышенной вязкости крови направлена на терапию основного заболевания, которое послужило причиной густоты крови.

В комплексную схему медикаментозной терапии включают антиагреганты:

  • Кардиопирин;
  • Кардиомагнил;
  • Тромбо АСС;
  • Магнекард и др.

При повышенной свертываемости крови в комплекс медикаментозного лечения могут включаться антикоагулянты:

  • Гепарин;
  • Варфарин;
  • Фрагмин и др.

Препараты для разжижения крови подбираются индивидуально для каждого пациента и только после исключения противопоказаний к их применению. Например, при миеломной болезни, макроглобулинемии Вальденстрема и других моноклональных гаммапатий антикоагулянты абсолютно противопоказаны.При синдроме повышенной вязкости крови, который сопровождается склонностью к кровотечениям, назначаются:

  • плазмаферез;
  • трансфузии тромбоцитарной массы;
  • симптоматическая терапия.

Диета

Густота крови может корректироваться соблюдением определенных правил питания. Учеными отмечено, что кровь становится гуще, если в ежедневный рацион входит недостаточное количество аминокислот, белков и ненасыщенных жирных кислот.

Именно поэтому в рацион человека с густой кровью должны включаться такие продукты:

  • нежирные сорта мяса;
  • морская рыба;
  • яйца;
  • морская капуста;
  • молочные продукты;
  • оливковое масло;
  • льняное масло.

Откорректировать состав крови могут помочь продукты, способствующие разжижению крови:

  • имбирь;
  • корица;
  • сельдерей;
  • артишок;
  • чеснок;
  • лук;
  • свекла;
  • огурцы;
  • помидоры;
  • семечки подсолнечника;
  • кешью;
  • миндаль;
  • горький шоколад;
  • какао;
  • виноград темных сортов;
  • красная и белая смородина;
  • вишня;
  • клубника;
  • цитрусовые;
  • инжир;
  • персики;
  • яблоки и др.

При повышенной вязкости крови больному необходимо следить за витаминным балансом. Эта рекомендация относится к продуктам, содержащих большое количество витамина С и К. Их переизбыток способствует повышению вязкости крови, и поэтому их поступление в организм должно соответствовать дневной норме. Также негативно сказывается на составе крови недостаток витамина Е, и поэтому в рацион обязательно должны включаться пищевые добавки или продукты, которые богаты токоферолами и токотриенолами (брокколи, зеленые листовые овощи, бобовые, сливочное масло, миндаль и др.). Из описанных выше продуктов можно составить разнообразное меню. Каждый человек, столкнувшийся с проблемой густой крови, сможет включить в свой рацион вкусные и полезные блюда.

Существует и перечень продуктов, которые способствуют повышению вязкости крови. К ним относят:

  • соль;
  • мясо жирных сортов;
  • сало;
  • сливочное масло;
  • сливки;
  • гречка;
  • бобовые;
  • ливер;
  • почки;
  • печень;
  • мозги;
  • красный перец;
  • редька;
  • кресс-салат;
  • репа;
  • краснокочанная капуста;
  • редис;
  • ягоды фиолетового цвета;
  • бананы;
  • манго;
  • грецкие орехи;
  • светлый виноград;
  • гранат;
  • базилик;
  • укроп;
  • петрушка;
  • белый хлеб.

Эти продукты можно не полностью исключать из рациона, а просто ограничивать их потребление.

Питьевой режим

О вреде обезвоживания известно многое. Недостаток воды сказывается не только на работе органов и систем, но и на вязкости крови. Именно обезвоживание часто становится причиной развития синдрома повышенной вязкости крови. Для его предупреждения рекомендуется ежедневно выпивать не менее, чем 30 мл чистой воды на 1 кг веса. Если по какой-то причине человек не пьет простую воду, а заменяет ее чаем, соками или компотами, то объем потребляемой жидкости должен быть выше.

Вредные привычки и лекарственные препараты

Курение и прием алкогольных напитков способствует значительному сгущению крови. Именно поэтому людям с густой кровью рекомендуется отказаться от этих вредных привычек. Если человек не может самостоятельно справиться с этими пристрастиями, то ему рекомендуется воспользоваться одной из методик лечения никотиновой зависимости или алкоголизма. Негативно сказывается на составе крови и длительный прием некоторых лекарственных препаратов. К ним относят:

  • мочегонные средства;
  • гормональные препараты;
  • оральные контрацептивы;
  • виагру.

При выявлении сгущения крови рекомендуется обсудить с врачом возможность их дальнейшего применения.

Гирудотерапия


Гирудотерапия является одним из эффективных способов разжижения густой крови. В состав слюны пиявок, которую они после присасывания впрыскивают в кровь, входит гирудин и другие ферменты, способствующие разжижению крови и препятствующие образованию тромбов. Эта методика лечения может назначаться после исключения некоторых противопоказаний:

  • тромбоцитопения;
  • гемофилия;
  • выраженная гипотония;
  • кахексия;
  • тяжелые формы анемии;
  • злокачественные опухоли;
  • геморрагические диатезы;
  • беременность;
  • кесарево сечение, выполненное три-четыре месяца назад;
  • детский возраст до 7 лет;
  • индивидуальная непереносимость.

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Народные методы

Синдром густой крови можно лечить при помощи народных рецептов, основанных на свойствах лекарственных растений. Перед использованием таких методик фитотерапии рекомендуется проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний.

Для разжижения густой крови могут применяться такие народные рецепты:

  • настойка таволги (или лобазника);
  • фитосбор из равных частей донника желтого, цветов клевера лугового, травы таволги, корней валерианы, мелиссы, узколистного кипрея и плодов боярышника;
  • настой коры вербы;
  • настой цветов каштана конского;
  • настой крапивы;
  • настойка мускатного ореха.

Густая кровь негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой и других систем организма. В некоторых случаях повышение ее вязкости может устраняться самостоятельно, но чаще такое нарушение ее состояния вызывается различными заболеваниями и патологиями. Именно поэтому выявление синдрома повышенной вязкости крови никогда не должно оставаться без внимания. Лечение основного заболевания, вызвавшего сгущение крови, и включение в основной план терапии методов по разжижению крови поможет вам избавиться от развития и прогрессирования многих тяжелых осложнений. Помните об этом и будьте здоровы!опубликовано econet.ru.

Автор Юлия Карпова

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Источник: https://econet.by/

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