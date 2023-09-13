Нехватка этих 4 продуктов провоцирует головную боль!

Головные боли — спутники многих заболеваний. Но есть один вид головной боли, невыносимой и изматывающей. Это мигрень. Она знакома каждому 6–му жителю планеты. Как правило, боль при мигрени локализуется в одном полушарии головного мозга. Чаще мигрень наблюдается у людей эмоциональных, со сниженной устойчивостью к стрессам

Головные боли — спутники многих заболеваний. Но есть один вид головной боли, невыносимой и изматывающей. Это мигрень. Она знакома каждому 6–му жителю планеты.

Как правило, боль при мигрени локализуется в одном полушарии головного мозга. Чаще мигрень наблюдается у людей эмоциональных, со сниженной устойчивостью к стрессам.

4 группы веществ, нехватка которых способствует возникновению мигрени

Причины головной боли

Предрасположенность к мигрени обусловлена наследственностью, полом (женщины подвержены ей больше), неправильным образом жизни, психоэмоциональным фоном. Также имеет значение возраст: доктора наблюдают мигрени чаще у молодых людей, начиная с подросткового возраста, а к старости болезнь затухает.

Питание играет огромную роль в возникновении приступов мигрени. Доказано, что дефицит ряда элементов в организме способен провоцировать сильные головные боли в 4 раза чаще. Ученые выделили 4 группы веществ, нехватка которых способствует возникновению мигрени.

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Дефицит этих веществ ведет к головной боли

1. Фолиевая кислота и витамин В12.

Люди, у которых не хватает этих веществ, подвержены чрезмерной раздражительности и рассеянности. Также они больше подвержены стрессам. Интересно, что часто мы пытаемся облегчить головную боль препаратами, в составе которых присутствует аспирин.

А это вещество как раз снижает содержание в организме фолиевой кислоты и витамина В12.Шпинат — чемпион по содержанию фолиевой кислоты, также ею богаты брокколи, спаржа, авокадо, свекла, морковь, тыква. Витамин В12 в изобилии содержится в куриных яйцах.

2. Медь и железо.

Дефицит меди и железа в большей степени свойственен женщинам и ведет прямой дорогой к анемии, гипотонии, мигреням и угнетенному состоянию. Богаты медью фасоль, орехи, козий сыр, авокадо… А употребляя регулярно зелень, листья салата, семечки, кунжут, печень и морскую капусту, восполнишь запасы железа.

3. Витамин В6.

Дефицит витамина В6 (пиридоксина) — один из основных факторов возникновения сосудистых заболеваний. Его много в фасоли, печени, свежих овощах, а также злаковых. Налегай на эти продукты, если хочешь сохранить здоровье мозга, нервов, сердца и сосудов.

4. Витамин D.

Витамин D естественным путем вырабатывается в нашем теле под солнечными лучами. А в зимнее время его можно получить из пищи. Яйца, бобы, печень, морепродукты, молочные продукты изобилуют этим важным элементом обмена веществ.

Полноценное питание, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе способны существенно снизить частоту и интенсивность мигреней. А снять стресс и успокоиться поможет ароматерамия.опубликовано econet

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