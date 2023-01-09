Квашеная свекла: укрепить иммунитет и предупредить рак!

Свеклу и сырой свекольный сок обычно рекомендуют употреблять в ограниченном количестве из-за высокого содержания сахара. Тем не менее, квашеная свекла является одним из самых полезных овощей, поскольку бóльшая часть сахара поглощается полезными бактериями в процессе ферментации, и при этом сохраняются прочие полезные вещества

Свеклу и сырой свекольный сок обычно рекомендуют употреблять в ограниченном количестве из-за высокого содержания сахара.

Чем полезна свекла?

Тем не менее, квашеная свекла является одним из самых полезных овощей, поскольку бóльшая часть сахара поглощается полезными бактериями в процессе ферментации, и при этом сохраняются прочие полезные вещества. Ферментированные продукты изобилуют пробиотиками или полезными бактериями.

Множество исследований показало, что идеальный баланс и разнообразие бактерий в кишечнике являются основой физического, умственного и эмоционального благосостояния, а рассол из квашеной свеклы обладает рядом полезных свойств помимо наличия пробиотиков.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Сырая свекла полезна для сердца

Так, сырая свекла помогает понизить кровяное давление в среднем на четыре или пять единиц в считанные часы. Это происходит благодаря содержащимся в свекле природным азотнокислым солям, которые в организме преобразовываются в окись азота.

В свою очередь окись азота помогает расслабиться и расширяет кровеносные сосуды, улучшая кровообращение и понижая кровяное давление. В медицине азотнокислые соли используются для лечения ангины и застойной сердечной недостаточности, исследования также показали, что стакан свекольного сока оказывает воздействие аналогичное препаратам, содержащим азотнокислые соли.

Спортсмены, занимающиеся состязательными видами спорта, также пьют свекольный сок из-за полезных свойств содержащихся в нем азотнокислых солей. Исследования показали, что сырая свекла повышает выносливость при физических нагрузках до 16 процентов, что происходит благодаря повышению уровня окисла азота.

В одном из исследований описано благотворное влияние свекольного сока на девятерых пациентов, страдающих сердечной недостаточностью, утративших мышечную силу и имевших ограниченную возможность заниматься спортом.

Пациенты получали 140 миллилитров (мл) — около 2/3 чашки — концентрированного свекольного сока, после чего проведенные испытания показали почти мгновенное повышение работоспособности мышц в среднем на 13 процентов.

Важное предупреждение: не используйте ополаскиватели для рта и не жуйте жевательную резинку, поскольку это препятствует образованию окиси азота. Причина кроется в том, что азотнокислые соли преобразовываются в нитриты благодаря полезным бактериям, которые содержатся в слюне. Затем нитрит преобразовывается в окись азота в других частях организма.

Содержащийся в свекле естественный бетаин также помогает уменьшить воспаление и защищает от воздействия стресс-факторов окружающей среды, которые могут стать одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Свекла обладает сильными свойствами, помогающими укрепить иммунитет и предупредить рак

Фитопитательные вещества, придающие свекле ее глубокий темно-красный цвет, также обладает сильными профилактическими свойствами против рака. Исследования показали, что свекольный экстракт, добавленный в питьевую воду, способен уменьшить множественные опухолеобразования в различных животных моделях.

Использование свекольного экстракта также изучается как средство при лечении рака предстательной железы, поджелудочной железы и груди.

Сырая свекла также помогает улучшить работу иммунной системы благодаря высокому содержанию витамина C, клетчатки, калия и марганца, а беталиновые пигменты и серосодержащие аминокислоты способствуют процессам детоксикации 2-й фазы в организме. Свекла также всегда ценилась за ее свойство очищать кровь и печень.

Благодаря высокому содержанию фолата витамина В свекла также может снизить риск инсульта и очень полезна для беременных женщин. Фолат необходим для множества процессов в организме, и его дефицит во время беременности повышает риск врожденных дефектов. Очищающий кровь свекольный квас также помогает побороть утреннюю тошноту.

Зачем квасить свеклу?

Замена сырой свеклы квашеной дает возможность испытать на себе все полезные свойства сырой свеклы, которые становятся еще более биологически доступными благодаря ферментации, а также получить полезные бактерии и энзимы, образующиеся вследствие ферментации.

Кроме того, маринованная свекла, кислая капуста с добавлением свеклы, рассол из квашеной свеклы, также называемый свекольным квасом, становятся все более популярными на Западе.

Свекольный квас давно является традиционным в России, Украине и прочих восточноевропейских странах, где его употребляют в терапевтических целях в качестве лечебно-профилактического тоника. Свеклу также добавляют в супы, соусы и винегреты.

Свекольный квас традиционно используют для улучшения работы иммунной системы, очистки крови, борьбы с усталостью и выведения камней из почек, лечения сверхчувствительности к химическим веществам, аллергий и нарушений пищеварения. Согласно эпизодическим сообщениям свекольный рассол может замедлить появление старческих пятен, сделать волосы гуще и замедлить поседение.

Недавнее исследование, проведенное на животных, подтвердило благотворное воздействие лактоферментированного свекольного рассола на пищеварительную систему благодаря улучшению кишечной микрофлоры и обмена веществ.

Начиная лечение, пейте рассол в умеренных количествах из-за его антитоксичных свойств, потому что его чрезмерное употребление может вызвать избыток освобожденных токсинов в организме, что может привести к вздутию, запорам и/или симптомам простуды или гриппа.

В качестве общей рекомендации, лучше начинать с 1 унции в день, постепенно повышая дозу до 8 унций. Если в вашем организме много токсинов, лучше начинать прием со столовой ложки.

Простой рецепт свекольного кваса

В сети можно найти множество рецептов свекольного кваса. Вот рецепт с сайта BeetsandBones.com:

Ингредиенты:

2 больших сырых органических свеклы нарезать кубиками с гранью в 1 дюйм. Не трите их на терке, так как в квас попадет слишком много сахара.

Если у вас органическая свекла, ее не нужно чистить, если вы не хотите этого делать, поскольку в кожуре содержится множество бактерий, способствующих ферментации. Если вы используете свеклу, выращенную традиционным способом, ее желательно почистить, чтобы избавиться от нежелательных пестицидов

3 столовых ложки рассола из кислой капусты или маринованных огурцов

Фильтрованная, родниковая или дистиллированная вода, свежевыжатый свекольный сок или смесь свекольного сока и чистой воды

Вода из-под крана, в которой содержаться хлориды и прочие химикаты, не подойдет, поскольку эти вещества препятствуют ферментации и вызовут гниение. Если вы все-таки используете водопроводную воду, прокипятите и остудите ее перед использованием

Также можно добавить: 1/2 чайной ложки природной неочищенной соли, например морской, я для этого предпочитаю гималайскую соль. Соль препятствует размножению вредных бактерий, но ее излишек сделает напиток невкусным

Поместите свеклу в банку с широким горлом, при этом банка должна быть заполнена на треть. Добавьте рассол из кислой капусты или маринованных огурцов, соль и воду/свекольный сок, так чтобы от поверхности жидкости до крышки оставалось примерно 2 дюйма. Плотно закройте и потрясите для растворения соли.

Оставьте на 3-5 дней при комнатной температуре. Зимой ферментация может длиться до семи дней из-за более низкой температуры в помещении. Крышка должна быть плотно закрыта, при этом не забывайте ежедневно спускать давление.

Если образуется пена, пленка или плесень, просто снимите ее ложкой. Пробуйте напиток каждый день, и когда квас приобретет приятный вкус, поставьте его в холодильник, чтобы остановить процесс ферментации. Игристые пузырьки, поднимающиеся к поверхности — признак готовности напитка.

Прочие советы и рекомендации

Если хотите, можете отделить квас от свеклы, перелив жидкость в чистую емкость. Что касается хранения, согласно исследованиям, при хранении в холодильнике лактоферментированный свекольный квас сохраняет свои антиоксидантные свойства до 30 дней.

Конечно же, свеклу тоже можно съесть или использовать для приготовления следующей партии кваса.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Свекла также является ингредиентом традиционного борща (свекольного супа), а квас также можно использовать для маринования сваренных вкрутую яиц. В некотрых рецептах свекольного кваса используется молочная сыворотка, но она не является обязательным ингредиентом и делает процесс более трудоемким и длительным.

Можно также добавить вкуса с помощью изюма, клубники, свежего апельсинового сока, яблок, моркови, лаванды, свежей или сушеной мяты, корицы или имбиря.

Выбирайте органическую или домашнюю свеклу, а также ешьте ботву

Если вы пьете свекольный сок, едите сырую свеклу или квасите ее, я настоятельно рекомендую покупать органическую свеклу. Как и многие другие овощи, большая часть сахарной свеклы, которая выращивается в США, сейчас генетически модифицирована (ГМО).

Поскольку столовая свекла еще не модифицирована, ее часто выращивают в непосредственной близости к сахарной свекле, вследствие чего происходит перекрестное опыление. Поэтому при выборе свеклы в пищу по возможности отдавайте предпочтение органическим продуктам, чтобы избежать потенциального загрязнения организма ГМО.

Вы также можете купить домашние семена свеклы, потому что ее легко выращивать. Множество питательных веществ и польза для здоровья, которую приносит свекла, стоит затраченных усилий. Не только в свекле, но и в ее ботве также содержится огромное количество витаминов и минералов.

Это также отличный источник клетчатки — 17 процентов дневной нормы всего в одной чашке — а также витамина B6, магния, калия, меди, марганца и антиоксидантов.

Высокое содержание витамина K в свекольной ботве обусловливает ее свойства повышать свертываемость крови, замедлять старение, защищать ДНК, помогать при профилактике остеопороза, в сочетании с кальцием повышать прочность костей и, возможно, также быть полезной при борьбе с болезнью Альцгеймера.

В свекольной ботве содержится больше железа, чем в шпинате, а ее питательная ценность выше ценности самого овоща. Кроме того, использование свекольной ботвы в салатах, обжаривание, выдавливание сока из свекольной ботвы – еще один отличный способ получить эти питательные вещества.

Сырая свекла и свекольный квас помогут вылечить болезнь

Как видите, свекла обладает множеством полезных свойств. Если вы страдаете гипертонией или сердечной недостаточностью, можете поэкспериментировать с сырым свекольным соком или свекольным квасом и понаблюдать за эффектом. Если после свекольного сока ваше кровяное давление нормализуется или у вас повышается выносливость, это может стать хорошим решением.

Если у вас диабет или вы невосприимчивы к инсулину, тщательно следите за воздействием свекольного сока на ваше общее состояние и учитывайте эту информацию при расчете частоты приема. Как обычно, лучше употреблять его в меру.

Намного лучше использовать свекольный квас, поскольку в процессе ферментации поглощается много сахара.

Благодаря полезным бактериям этот напиток может положительно повлиять на диабет и множество прочих проблем со здоровьем, особенно если они связаны с расстройством кишечника. Список таких проблем достаточно обширен, поскольку невозможно быть совершенно здоровым, имея проблемы с микрофлорой.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet