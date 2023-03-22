4 СУПЕР упражнения для омоложения организма

Эти четыре упражнения, которые укрепят и стабилизируют ваше здоровье, активизируют мышцы. Они увеличат вашу гибкость и подвижность, и, чем больше будет ваш опыт ежедневных занятий, тем быстрее вы почувствуете результат

Эти четыре упражнения, которые укрепят и стабилизируют ваше здоровье, активизируют мышцы. Они увеличат вашу гибкость и подвижность, и, чем больше будет ваш опыт ежедневных занятий, тем быстрее вы почувствуете результат.

Будет неправильным утверждать, что ваши мышцы станут объемными и сильными, что вы сможете с легкостью садиться на шпагат и начнете бить рекорды по бегу на скорость. За это отвечает генетическая расположенность, которая есть далеко не у каждого.

4 общеоздоровительных упражнения от Казудзо Ниши

Что реально дают эти упражнения – так это повышение выносливости и мягкости мышц. Конкретно это проявляется, например, в том, что вы сможете с легкостью ходить на большие, чем раньше, расстояния или не будете испытывать неприятных ощущений после подъема тяжестей. Вам станет легче воспринимать более сложные, чем раньше, физические нагрузки, а значит, ваш организм встанет на путь прогресса.

Не переживайте, если не заметите быстрых изменений, у всех это происходит по-разному, главное – верить в то, что у вас все получится.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Приступая к какому-то делу, очень важно с самого начала верить в победу, в положительный результат. Я не призываю вас к самонадеянности. Конечно же, при выполнении любого дела важны усилия.

Каждый из нас время от времени сталкивается с тем, что, даже приложив усилия и сделав все возможное, мы не верим в победу, до конца сомневаясь, получится ли начатое.

Мысли являются частью нашего здоровья, и, думая о чем-то плохом, мы тем самым вносим разлад в действие систем. Если исход дела не зависит от нас, то лучше вообще не думать о нем. Важно научиться думать только хорошо, называйте это как хотите – оптимизм, позитив.

Могу рассказать вам об одном простом упражнении: как только вы начинаете думать о чем-то плохом – найдите уединенное место и выполните 20 приседаний.

Интенсивная физическая активность на некоторое время вытеснит думы, а сделав хоть и маленькое, но хорошее дело для своего организма, вы уже не будете столь огорчены и вам не захочется возвращаться к тяжелым мыслям.

И, наконец, последний совет – выполняйте эти упражнения с удовольствием, думайте во время занятия о том, как вы помогаете себе, – с приятными мыслями и заниматься веселее, и, как это ни парадоксально, эффект от этих упражнений гораздо лучше, чем от таких же, но выполненных в подавленном состоянии.

Упражнение 1

Стоя; ноги на ширине плеч, руки расслаблены. На полу лежит предмет (можете выбрать его самостоятельно), который возвышается над полом на некоторое расстояние.

Поэкспериментируйте, тут все индивидуально: найдите предмет, который подходит именно вам.

Вам нужно дотянуться кончиками пальцев правой (затем левой) руки до этого предмета, причем следует сгибать только туловище, ноги должны оставаться прямыми в коленях.

Упражнение 2

Стоя прямо; ноги вместе, руки расслаблены.

Попытайтесь дотянуться кончиками пальцев до потолка.

Представьте себе, что, если очень постараться, это получится. Тянитесь изо всех сил, вытягивайте руки, туловище, ноги.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Упражнение 3

Сомкните большой и указательный пальцы руки (сначала правой, потом левой) в кольцо. Затем на среднюю фалангу указательного пальца поставьте средний палец, чтобы получилось еще одно кольцо. Так же сделать с остальными пальцами.

Это упражнение помогает разрабатывать и сохранять в хорошем тонусе суставы пальцев, а также мышцы и сухожилия запястий.

Упражнение 4

Стоя прямо; ноги слегка расставлены. Рука (сначала правая, потом левая) вытянута вперед.

Медленно отводите руку назад, насколько сможете. Чувствуете, как растягивается плечевой сустав? Теперь верните руку в исходное положение.опубликовано econet

Кацудзо Ниши "Избранные упражнения и медитации"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet