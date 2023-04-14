«Нитка с иголкой»: СУПЕР упражнение для позвоночника

Это упражнение кажется простым, однако оно является одним из самых главных помощников в сохранении здоровья позвоночника.
Для сохранения здоровья очень важно рационально сочетать движения и отдых, чтобы не перенапрягать позвоночник. В сохранении здоровья нет мелочей. Скамеечка, подставленная под ноги сидящего (если ноги немного не достают до пола), поможет снять излишнее напряжение с позвоночника, сделает позу более удобной, а значит, так человек сохранит больше сил.
Поставьте перед собой часы и посидите 5 минут с ногами, направленными под стул. Затем отдохните, походите, поставьте скамеечку для ног и посидите еще 5 минут. Почувствуйте разницу. Я видел скамеечки для ног на картинах средневековых мастеров, и это не излишество, а разумная мера для сохранения здоровья.
Также важна и удобная спинка стула, на которую опирается спина во время работы, например, за компьютером. Сидячая работа ослабляет наши мышцы, не позволяет им функционировать естественно.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
По возможности надо вставать и ходить каждые 15 минут.
Если работа не позволяет выполнять такие действия, то надо:
Несколько раз подняться на носки и опуститься на пол. Затем пошевелите пальцами рук, растопырив их, помассируйте пальцы и потрите ладони друг о друга.
Далее согните руки в локтях и отведите их назад, сближая лопатки, затем сделайте несколько круговых движений плечами.
Поверните голову налево, посмотрите вбок, затем медленно поверните ее направо и посмотрите в ту же сторону. Повторите три раза.
Помассируйте мочки ушей.
Потрите ладони друг о друга или сцепите руки в «замок» – пальцы правой руки входят между пальцами левой и ладони соприкасаются. Покачайте сцепленными руками вправо и влево, представляя, что перед вами борцы сумо.
Затем положите расслабленные руки на колени, закройте глаза и ритмично и спокойно подышите в течение 1–3 минут.
Небольшой отдых позволит вам снять усталость в самом начале. Старайтесь не допускать усталости и переключайтесь на другую работу, чтобы равномерно нагрузить организм. Чувство усталости и тяжелая физическая работа полезны, по моему мнению, только в одном случае: для выведения человека из сильного стресса, когда невозможно сделать это другими методами.
Боли в позвоночнике могут возникать по причинам психологического характера:
например, человек подсознательно хочет уклониться от выполнения работы или от общения с кем-то неприятным ему;
от нежелания покидать свой дом;
из-за того что не хватает тепла и заботы от близких людей.
Возможно, в детстве организм отреагировал болью в спине на неприятную ситуацию, затем рефлекс закрепился и теперь такая боль не лечится обычными методами.
В этом случае от позвоночных болей помогают избавиться молитва, повышение самооценки и воспитание любви к себе. Очень полезно заняться рисованием, садоводством, самообразованием.
В сомнительных случаях желательно проверить состояние почек – боль в спине могут вызывать нездоровые почки. Если к диагностике подойти невнимательно, то, естественно, упражнения для сохранения здоровья позвоночника помогать не будут. Надо включать в занятия разнообразные упражнения, чтобы укрепить организм в целом, – таким образом наладится и работа отдельных органов.
Для укрепления позвоночника можно пользоваться дарами природы: водой (водные ванны и процедуры), солнечным светом (солнечные ванны), воздухом (воздушные ванны).
Очень полезно много ходить. В первую очередь – для сердца. Если человек ежедневно совершает трехкилометровые прогулки, то даже порок сердца (без декомпенсации) не будет доставлять ему неудобств и неприятных ощущений.
Люди, которые много ходят пешком, улучшают работу своего мозга, быстрее соображают и лучше усваивают новые знания. Они реже страдают заболеваниями щитовидной железы, у них рождаются более крепкие и здоровые дети, они дольше живут и сохраняют активность до глубокой старости.
Скорость ходьбы регулируется состоянием сердечно-сосудистой системы – именно она выбирает наиболее благоприятный темп для своего восстановления. Не навязывайте организму «разумный» темп ходьбы. Идите, любуясь природными видами, или читайте стихи, ведите приятную беседу сами с собой либо со спутником – и вскоре вы заметите, что установился определенный темп.
Это и есть самый оптимальный для вас ритм ходьбы. Он соответствует состоянию вашего организма на данный момент, настроению, погоде, напряженности магнитного поля Земли и даже солнечной активности.
Темп ходьбы каждый день меняется, постепенно приближаясь к темпу здорового человека. Если вы раньше никогда ежедневно не совершали трехкилометровые прогулки и решите попробовать, то результат вас приятно удивит.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Особенно полезны такие прогулки женщинам – они оказывают омолаживающее действие на женский организм: кожа становится эластичнее, волосы – гуще, а глаза начинают блестеть, как в молодости. Но прогуливаться надо, любуясь природой, оставив дома все заботы.
Эффект наступает через месяц или через полгода – в зависимости от состояния организма, и, что самое удивительное, дела начинают занимать меньше времени, все получается более рационально и с меньшими усилиями.
Ходьба «Нитка с иголкой»
Встаньте прямо, руки расслабленно висят вдоль туловища. Немного согните ноги в коленях и идите назад.
Пройдите назад 20 шагов (задом наперед), свободно размахивая руками, затем идите вперед 20 шагов.
Ходите вперед-назад сначала 5 минут, через неделю увеличьте время ходьбы еще на 5 минут.
Это упражнение благоприятно влияет на поясничные мышцы и координацию движений. Перед началом занятий убедитесь, что, когда вы пойдете назад, вам ничего не помешает и вы не споткнетесь и не получите травму.
Это упражнение кажется простым, однако оно является одним из самых главных помощников в сохранении здоровья позвоночника. Обязательно уделяйте ему максимум внимания, и вы не пожалеете о времени, потраченном на него.опубликовано econet
Кацудзо Ниши "Избранные упражнения и медитации"
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Добавить комментарий