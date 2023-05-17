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КАК менопауза влияет на ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА

Источник: steptohealth.ru 17 мая 2023 6246
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Чтобы заботиться о здоровье вашего сердца после менопаузы, очень важно поддерживать ежедневную физическую активность...

КАК менопауза влияет на ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА

Менопауза — это момент в жизни женщины, когда  прекращаются менструации, и многие считают, что это не имеет особо важного значения. 

Вы когда-нибудь слышали о том, что менопауза может влиять на здоровье вашего сердца?

С началом этого периода организм перестает должным образом контролировать  производство таких важных гормонов, как эстроген и прогестерон.

Поэтому женщины в период менопаузы более склонны к болезням разного рода, далее мы расскажем об этом подробнее.

Обратите внимание на эти данные и не позволяйте менопаузе нанести ущерб вашему здоровью.

6 основных аспектов в период менопаузы

Менопауза и проблемы с кровообращением

Снижение эстрогена обычно является одной из основных причин появления проблем со здоровьем сердца после менопаузы.

Это связано с тем, что эстроген играет важную роль для эластичности внутренней поверхности артериальных стенок.

Одна из его функций — обеспечивать расслабление и расширение сосудов, которые обеспечивают кровоток.

Даже при том, что эстроген дает организму широкий спектр преимуществ, некоторые врачи не рекомендуют постменопаузальную гормональную терапию.

Целесообразно проконсультироваться в этом вопросе у вашего кардиолога, если он сказал, что эта проблема существует. Вместе с вашим гинекологом или эндокринологом, он разработает соответствующий план терапии.

Эти меры необходимы, если у вас есть риск или семейная история сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.

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КАК менопауза влияет на ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА

Дисбаланс уровня сахара в крови

Изменения в уровнях эстрогена и прогестерона влияют на реакцию клеток на инсулин. По этой причине его уменьшение или дисбаланс могут вызвать колебания уровня сахара в крови.

Если у вас никогда не было таких проблем, как диабет, преддиабет или повышенный уровень глюкозы в крови, важно регулярно проводить контрольные замеры. Раз в пол года вполне достаточно.

В случае же, если у вас стоит диагноз диабет, важно обратить особое внимание на изменения уровня глюкозы. Если вы заметили, что ее уровень повысился, проконсультируйтесь у своего врача, что вы должны делать.

Эти меры предосторожности необходимы, потому что другой аспект того, как менопауза влияет на здоровье сердца, — это нарушения в кровеносных сосудах и в крови.

Наиболее распространенным является то, что артерии и вены теряют упругость и эластичность. Все это может вызвать повышение артериального давления.

Увеличение веса

Менопауза заставляет замедляться обмен веществ, при этом, способность переваривать пищу также становится хуже. Эти два фактора приводят к резкому увеличению веса.

У женщин с избыточным весом чаще возникают проблемы с сердцем: от повышенного кровяного давления до полной остановки сердца.

Чтобы уменьшить риск для здоровья вашего сердца после менопаузы, не забудьте поддерживать здоровый образ жизни, особенно после 35 лет.

Вот его основы:

  • Ешьте здоровую и как можно более натуральную пищу
  • Делайте 30 минут упражнений ежедневно
  • Пейте достаточно воды
  • Проходите регулярный медицинский осмотр

Значительные колебания значений холестерина

Еще одна сторона, с которой менопауза влияет на здоровье вашего сердца, это заметные колебания уровня холестерина в крови.

Это связано с тем, что уровни эстрогена влияют на уровень холестерина ЛПНП, известного как «плохой» холестерин.

  • Важно, чтобы вы постоянно контролировали баланс гормонов.
  • Если вы никогда не уделяли внимание этому аспекту своего здоровья, попросите вашего гинеколога объяснить, какие анализы крови нужно сдать для этого.

Высокий уровень холестерина приводит к блокированию артерий и вен.

Кроме того, могут появиться другие проблемы, например, беспричинные гематомы и даже сердечные приступы.

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Нарушения сердечного ритма

Другой способ, которым менопауза влияет на здоровье вашего сердца, — это частота сердечных сокращений.

Это связано с тем, что блокировка сосудов, генерируемая гормональными изменениями, нарушает кровообращение.

Если у вас уже были диагностированы другие проблемы с сердцем, важно, чтобы вы уделяли больше внимания связанным с этим симптомам.

В любом случае важно сразу уведомить своего кардиолога, если заметили необычные сердечные сокращения или головокружение.

Поддерживайте постоянный контакт со своим лечащим врачом

Многие женщины проходят через менопаузу без каких-либо проблем. Тем не менее, лучше проходить регулярные осмотры у врачей хотя бы один раз в год. По крайней мере, вы убедитесь, что все хорошо, и вы можете быть спокойны.

  • Первым врачом, которого вы должны посетить, является гинеколог. Он подробно исследует изменения, которые возникают в период менопаузы. Если ваше здоровье находится в оптимальных условиях, это может быть единственный врач, которого вам нужно посетить.
  • Также стоит посетить кардиолога, особенно если ваш гинеколог выявит повышение уровня холестерина. Если у вас уже есть проблемы с сердцем, вы должны просто продолжать обычные регулярные медосмотры.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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