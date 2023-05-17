КАК менопауза влияет на ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА

Чтобы заботиться о здоровье вашего сердца после менопаузы, очень важно поддерживать ежедневную физическую активность...

Менопауза — это момент в жизни женщины, когда прекращаются менструации, и многие считают, что это не имеет особо важного значения.

Вы когда-нибудь слышали о том, что менопауза может влиять на здоровье вашего сердца?

С началом этого периода организм перестает должным образом контролировать производство таких важных гормонов, как эстроген и прогестерон.

Поэтому женщины в период менопаузы более склонны к болезням разного рода, далее мы расскажем об этом подробнее.

Обратите внимание на эти данные и не позволяйте менопаузе нанести ущерб вашему здоровью.

6 основных аспектов в период менопаузы

Менопауза и проблемы с кровообращением

Снижение эстрогена обычно является одной из основных причин появления проблем со здоровьем сердца после менопаузы.

Это связано с тем, что эстроген играет важную роль для эластичности внутренней поверхности артериальных стенок.

Одна из его функций — обеспечивать расслабление и расширение сосудов, которые обеспечивают кровоток.

Даже при том, что эстроген дает организму широкий спектр преимуществ, некоторые врачи не рекомендуют постменопаузальную гормональную терапию.

Целесообразно проконсультироваться в этом вопросе у вашего кардиолога, если он сказал, что эта проблема существует. Вместе с вашим гинекологом или эндокринологом, он разработает соответствующий план терапии.

Эти меры необходимы, если у вас есть риск или семейная история сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.

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Дисбаланс уровня сахара в крови

Изменения в уровнях эстрогена и прогестерона влияют на реакцию клеток на инсулин. По этой причине его уменьшение или дисбаланс могут вызвать колебания уровня сахара в крови.

Если у вас никогда не было таких проблем, как диабет, преддиабет или повышенный уровень глюкозы в крови, важно регулярно проводить контрольные замеры. Раз в пол года вполне достаточно.

В случае же, если у вас стоит диагноз диабет, важно обратить особое внимание на изменения уровня глюкозы. Если вы заметили, что ее уровень повысился, проконсультируйтесь у своего врача, что вы должны делать.

Эти меры предосторожности необходимы, потому что другой аспект того, как менопауза влияет на здоровье сердца, — это нарушения в кровеносных сосудах и в крови.

Наиболее распространенным является то, что артерии и вены теряют упругость и эластичность. Все это может вызвать повышение артериального давления.

Увеличение веса

Менопауза заставляет замедляться обмен веществ, при этом, способность переваривать пищу также становится хуже. Эти два фактора приводят к резкому увеличению веса.

У женщин с избыточным весом чаще возникают проблемы с сердцем: от повышенного кровяного давления до полной остановки сердца.

Чтобы уменьшить риск для здоровья вашего сердца после менопаузы, не забудьте поддерживать здоровый образ жизни, особенно после 35 лет.

Вот его основы:

Ешьте здоровую и как можно более натуральную пищу

Делайте 30 минут упражнений ежедневно

Пейте достаточно воды

Проходите регулярный медицинский осмотр

Значительные колебания значений холестерина

Еще одна сторона, с которой менопауза влияет на здоровье вашего сердца, это заметные колебания уровня холестерина в крови.

Это связано с тем, что уровни эстрогена влияют на уровень холестерина ЛПНП, известного как «плохой» холестерин.

Важно, чтобы вы постоянно контролировали баланс гормонов.

Если вы никогда не уделяли внимание этому аспекту своего здоровья, попросите вашего гинеколога объяснить, какие анализы крови нужно сдать для этого.

Высокий уровень холестерина приводит к блокированию артерий и вен.

Кроме того, могут появиться другие проблемы, например, беспричинные гематомы и даже сердечные приступы.

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Нарушения сердечного ритма

Другой способ, которым менопауза влияет на здоровье вашего сердца, — это частота сердечных сокращений.

Это связано с тем, что блокировка сосудов, генерируемая гормональными изменениями, нарушает кровообращение.

Если у вас уже были диагностированы другие проблемы с сердцем, важно, чтобы вы уделяли больше внимания связанным с этим симптомам.

В любом случае важно сразу уведомить своего кардиолога, если заметили необычные сердечные сокращения или головокружение.

Поддерживайте постоянный контакт со своим лечащим врачом

Многие женщины проходят через менопаузу без каких-либо проблем. Тем не менее, лучше проходить регулярные осмотры у врачей хотя бы один раз в год. По крайней мере, вы убедитесь, что все хорошо, и вы можете быть спокойны.

Первым врачом, которого вы должны посетить, является гинеколог . Он подробно исследует изменения, которые возникают в период менопаузы. Если ваше здоровье находится в оптимальных условиях, это может быть единственный врач, которого вам нужно посетить.

. Он подробно исследует изменения, которые возникают в период менопаузы. Если ваше здоровье находится в оптимальных условиях, это может быть единственный врач, которого вам нужно посетить. Также стоит посетить кардиолога, особенно если ваш гинеколог выявит повышение уровня холестерина. Если у вас уже есть проблемы с сердцем, вы должны просто продолжать обычные регулярные медосмотры. опубликовано econet

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