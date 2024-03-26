Хрупкий механизм: циркадианная система человека

Если ваши внутренние часы сбились, немедленно обратитесь в ремонт! Или хотя бы прочитайте эту статью...
Пожалуй, для многих не является секретом существование такой иерархической модели человеческих потребностей, как пирамида Маслоу.
И хотя она всячески подвергается критике, с одним поспорить сложно: американский психолог наглядно показал, что удовлетворение низших потребностей является необходимым условием для того, чтобы были удовлетворены и высшие. Об одной из таких потребностей и поговорим.
Ложусь в постель, как в гроб. И каждое утро — действительно — восстание из мёртвых.
Марина Цветаева
Каждый человек обязательно хоть сколько-то спит — это очевидно. Но все мы делаем это по-разному.
Одни предпочтут пораньше лечь в тёплую кроватку, чтобы потом встать с первыми лучами солнца, в то время как другие с трудом раскроют глаза лишь в полдень, скоротают время до вечера, а ночью начнут полноценно функционировать.
С учётом этого сложились определённые схемы чередования активности и пассивности в течение суток — хронотипы, согласно которым мы можем отнести себя к «совам», «жаворонкам» и даже «голубям».
А сами циклические изменения работы органов, систем и организма в целом называются биоритмами.
Существует три группы биоритмов, которые различаются характерными промежутками времени, за которые и осуществляется один полный цикл.
1. Циркадианные — биоритмы с суточной периодичностью. Сюда относятся циклы сна и бодрствования, а также суточные колебания температуры тела, уровня гормонов в крови и т. д.
2. Инфрадианные — длительность цикла превышает сутки (недельные, месячные, годовые ритмы). Например, менструальный цикл или сезонные изменения.
3. Ультрадианные — длительность цикла меньше суток (часовые, минутные, секундные ритмы). К этой группе биоритмов относятся такие краткосрочные процессы, как потребление пищи, дыхание, работа пищеварительной системы, сердца и ритмы активности различных клеток-пейсмекеров.
Самыми любопытными для нас являются циркадианные (циркадные) биоритмы: их ещё называют биологическим часами.
И если вы думаете, что они присущи только людям, то вы ошибаетесь: такие биоритмы имеются у животных, растений, грибов и даже цианобактерий.
Ведь именно они обеспечивают каждому виду максимальную возможность к приспособлению.
Наиболее важную роль в синхронизации циркадианных ритмов играют суточные колебания освещённости, поэтому именно зрительная система активно участвует в их регуляции.
Ответ, как всегда, кроется в мозге.
Обратим внимание на следующие структуры:
Механизм работы циркадных ритмов
На задней стенке сетчатки глаза располагаются ганглиозные клетки, реагирующие на изменения в освещении и содержащие пигмент меланопсин.
При изменении электрической активности этих клеток, от них поступает сигнал в супрахиазматическое ядро гипоталамуса, откуда по волокнам симпатической нервной системы он направляется в эпифиз для регуляции суточного синтеза мелатонина.
Из всего этого следует, что сбой в работе этой системы может быть вызван как внутренними, так и внешними факторами, и следить за этим крайне важно!
Десинхроноз, или нарушение биологических ритмов, не только сопутствует онкологическим заболеваниям, но и вызывает их.
Существует такое аффективное расстройство, как сезонная депрессия.
Не сложно догадаться, что это, верно?
В определённые сезоны (как правило, в осенне-зимний, реже — весенне-летний), человек становится раздражительным, нервозным и необщительным, напоминая медведя в период спячки.
По данным ВОЗ, с такой проблемой сталкивается каждый пятый живущий на планете.
Именно так хотелось бы проводить свои сезонные депрессии
Зимой световой день уменьшается, в связи с чем нейромедиатор серотонин, отвечающий за наше настроение, вырабатывается значительно меньше.
Это связано также с дефицитом витамина D, производимого нашим организмом под солнечным светом, так как он играет не последнюю роль в выработке серотонина.
У мелатонина же, напротив, начинается активная выработка, которая обычно подавляется ярким светом.
Осенью и зимой этого не происходит, поэтому уровень мелатонина становится высоким, вызывая нежелательные усталость и сонливость.
А ещё есть просто светозависимые люди, которые переносят недостаток солнца тяжелее других.
Если с осеннее-зимней депрессией всё понятно, то с весеннее-летней все немного сложнее, ведь, казалось бы, света много и даже больше — так в чём же дело?
Действительно, света становится больше, однако переизбыток серотонина может вызвать такой же эффект, как и его недостаток.
Итак, биоритмы человека — очень важный, но хрупкий механизм, прямо как настоящие часы.
Нарушение их работы может стать причиной для самых разных болезней — от простого снижения иммунитета до сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Поэтому срочно настраивайте ваши внутренние часы и старайтесь не пренебрегать их ритмами!опубликовано econet
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