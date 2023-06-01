Упражнения для здоровья шейного отдела позвоночника

Укрепление шейных мышц не только позволит избежать повторяющихся головных болей и болей в области самой шеи, но и улучшит вашу осанку...
Мы даже не задумываемся над этим, но в области шеи у нас расположено большое количество мышц, так как это очень подвижная часть нашего тела.
А благодаря некоторым упражнениям, направленным на укрепление мышц шеи, можно избежать появления различных проблем, с ними связанных.
Если вы испытываете дискомфорт в шейном отделе или у вас часто болит голова (что тоже может быть следствием), эти упражнения будут вам очень полезны.
Данные упражнения рекомендуем выполнять 4-5 дней в неделю. Они достаточно просты, не требуют большого количества времени и их можно выполнять практически в любом месте.
Для того, чтобы укрепить мышцы шеи при помощи этого упражнения, мы буде работать двумя способами, их описание представлено ниже:
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Второе упражнение также можно выполнять двумя способами. Разница — в «градусе» поворота, второй поворот глубже.
Сначала вы должны посмотреть направо, затем налево.
Старайтесь выполнить максимальный поворот головы.
Еще, как вариант, вы можете опустить голову вниз (вперед) и выполнять повороты из этого положения к каждому из плеч по очереди
Данное упражнение следует выполнять часто, особенно оно эффективно после предыдущих двух. А движения более чем простые: просто «рисуйте» своей головой круги.
Главное, делать их максимально глубоко, то есть доставать головой до плеча, груди, другого плеча и максимально отклонять ее назад…
Сначала выполняйте круговое движение в одну сторону, затем в другую. Как и в случае с предыдущими упражнениями, не забывайте, что все движения должны быть медленными.
Данное упражнение идеально было бы выполнять с гантелями в руках (или любым другим дополнительным весом). Так вы сможете лучше укрепить мышцы шеи.
Данное упражнение следует выполнять с большой осторожностью. Вам понадобится скамейка, чтобы лечь на нее лицом вниз.
1. Не забывайте, что все ваши движения во время выполнения упражнений на проработку мышц шеи должны быть медленными, в противном случае можно получить травму.
Вы сможете этого избежать, если приложите что-то теплое к шее перед тренировкой (компресс).
Так вы подготовите мышцы шеи к дальнейшей работе.
2. Еще желательно принять соответствующие меры и после выполнения вышеописанных упражнений. Особенно это касается людей, у которых уже имеются проблемы с шейным отделом.
3. Перед тренировкой лучше приложить тепло, а после нее — холод. Это позволит уменьшить воспаление, вызванное упражнениями, и будет способствовать восстановлению мышц.
4. Если есть какие-то серьезные проблемы с шеей, лучше проконсультироваться с врачом. Он сможет подсказать вам, следует ли исключить какие-то упражнения из тренировки (из-за состояния мышц шеи) или скорректировать их интенсивность.
А в целом этот несложный комплекс упражнений поможет избежать вам различных проблем в будущем.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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