КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОСТАТИТА: Упражнения при аденоме простаты

Данные упражнения можно использовать как самостоятельный массаж простаты за счет ягодичных мышц. Кроме того, они укрепят мышечную ткань мочевого пузыря.

Данные упражнения можно использовать как самостоятельный массаж простаты за счет ягодичных мышц. Кроме того, они укрепят мышечную ткань мочевого пузыря.

Упражнения при простатите

Упражнение 1.

Исходное положение: Лежа на спине.

Ноги согните в коленях, а руки вытяните вдоль тела. Без помощи рук раздвигайте и сдвигайте колени – до 20 раз.

После этого сделайте глубокий вдох и сожмите ягодичные мышцы и анус. Выдох.

Повторите сжатие ягодиц 7 раз.

Упражнение 2.

Исходное положение: Лежа на спине.

Ноги выпрямить, стопы вместе, а руки – вдоль туловища. Не разъединяя стоп, подтяните их к тазу и верните в исходное положение.

Повторите движение до 20 раз.

Упражнение 3.

Исходное положение: Лежа на правом боку, ноги прямые.

Правая рука под головой, левая вытянута вдоль туловища.

Поднимите прямую левую ногу вверх – 7 раз.

Упражнение 4.

Исходное положение: Лежа на левом боку, ноги прямые.

Повторите предыдущее упражнение, поднимая правую ногу.

Упражнение 5.

Исходное положение: Лежа на правом боку, ноги прямые.

Правая рука под головой, левая вытянута вдоль туловища. Делайте махи вперед и назад левой ногой, отводя ее, насколько возможно. «Мах вперед – мах назад» примем за единицу движения.

Сделайте 7 таких движений.

Упражнение 6.

Исходное положение: Лежа на левом боку, ноги прямые.

Повторите предыдущее упражнение для правой ноги.

Упражнение 7.

Исходное положение: Лежа на животе, ноги прямые, руки перед грудью опираются на ладони.

Приподымайте колени над полом, сильно сжимая анус.

Сделайте 7 таких движений.

Упражнение 8.

Исходное положение: Стоя на коленях и опираясь на ладони (руки прямые).

Правым коленом шагните к левой ладони и вернитесь в исходное положение. Повторите то же движение с левой ноги – к правой ладони.

Сделайте 7 шагов каждой ногой.

Упражнение 9.

Исходное положение: Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, руки лежат на бедрах.

Спина прямая. Передвигайтесь по полу на ягодицах (вперед и назад) в течение 5 минут.

Упражнение 10.

Из предыдущего исходного положения «подойдите» на ягодицах к высокой опоре.

Согните ноги в коленях и скрестите. Держась за опору, поднимайтесь на носочки, сильно сжимая анус – 7 раз.опубликовано econet

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