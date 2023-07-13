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Нарушения ОСАНКИ: 4 самых полезных упражнения

Источник: boite.ru 13 июля 2023 6904
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Упражнения для позвоночника, регулярно выполняемые в домашних условиях, позволяют предупредить или устранить различные нарушения осанки...

Нарушения ОСАНКИ: 4 самых полезных упражнения

4 самых полезных упражнения для осанки

Упражнения для позвоночника, регулярно выполняемые в домашних условиях, позволяют предупредить или устранить различные нарушения осанки.

Осанка равномерно распределяет нагрузку на позвоночный столб, снижает риск подвывихов позвонков, внутренние органы не сдавлены и оптимально функционируют.

В отсутствие правильной осанки чаще мучает бессонница, хроническая усталость, депрессия, усиливаются боли в позвоночнике при тех или иных заболеваниях спины.

1. Статическое упражнение для правильной осанки позвоночника: касаясь стены одновременно пятками, икрами, ягодицами, лопатками, затылком, стоять ежедневно 10-15 минут.

2. "Кошка". Встать на четвереньки, выгнуть спину дугой на 2-3 секунды, затем вернуться в исходное положение.

Нарушения ОСАНКИ: 4 самых полезных упражнения
3. "Кобра". Лечь животом на гимнастический коврик, ладони на уровне шеи шире плеч, локти прижаты к туловищу, лоб и предплечья на коврике. Тренировать позвоночник, выгибая на вдохе спину назад с помощью рук, чтобы низ живота оставался прижат к коврику. Запрокинуть голову назад, задержаться на несколько секунд и на вдохе принять исходное положение.

Нарушения ОСАНКИ: 4 самых полезных упражнения
4. Лечь на живот, руки вдоль туловища. Выгибать спину назад, чтобы прогнуть грудной отдел позвоночника. Одновременно приподнимать вверх выпрямленные ноги.опубликовано econet

Нарушения ОСАНКИ: 4 самых полезных упражнения

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Источник: https://econet.by/

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