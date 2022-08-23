Зажмите ухо на 20 секунд прищепкой и результат вас удивит!

На каждом ухе есть не менее шести точек, каждая из которых напрямую связана с определенным участком человеческого тела...

Попробуйте зажать мочку уха с помощью прищепки на несколько секунд. Вы удивитесь тому, что произойдет дальше!

Китайская медицина в действии!

Полностью избежать боли и утомления не удавалось еще никому. Это естественно, ведь мы с вами живые люди и не можем чувствовать себя всегда на все 100.

Не каждый знает, что наш организм скрывает в себе огромный резерв энергии и здоровья. И мы вполне можем этим воспользоваться.

Система управления собственным энергетическим запасом названа рефлексологией. Придумали и разработали ее китайские мудрецы, причем довольно давно. Вполне успешно эта наука продолжает свое существование и в наше время.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В ушах человека присутствует большое количество нервных окончаний. Они проходят сквозь всю центральную нервную систему и имеют связь абсолютно со всеми органами, находящимися в теле. Поэтому можно говорить о том, что наши уши похожи на полноценную схему тела.

6 точек, которые вернут вам энергию

Китайцы определили, что на каждом ухе есть не менее шести точек, каждая из которых напрямую связана с определенным участком человеческого тела. Если зажать точку прищепкой, можно почувствовать невероятный прилив сил и подъем энергии.

Мочка

Нажимая на эту точку, можно уменьшить или совсем избавиться от головной боли, а также помочь работе своего сердца. Известно, что мочка уха связана непосредственно с головой и главным органом человеческого тела.

Точка над мочкой

Испытав боль, или дискомфорт в животе, можно попробовать воздействовать на точку, находящуюся непосредственно над мочкой. Китайцам хорошо известно, что она связана с нашим пищеварительным трактом. Нажимать на точку можно и в профилактических целях.

Середина уха

Здесь есть сразу две точки. Та, которая находится чуть ниже середины уха, напрямую связана с носоглоткой. При воздействии на нее вы испытаете облегчение при заложенности носа и болях в горле. Стоит вспомнить об этом, если не можете заснуть, испытывая дискомфорт в этих частях тела.

Точка, находящаяся чуть выше середины уха, поможет больным суставам. При надавливании на нее можно почувствовать облечение.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Ушной изгиб

Испытывая непонятные ощущения, необъяснимый для себя дискомфорт во всем теле, когда кажется, что болит все и сразу, просто надавите с помощью прищепки именно на эту точку. Через некоторое время вы непременно почувствуете облегчение, ведь эта часть уха связана с каждым органом человеческого тела.

Верхняя часть уха

Доказано, что верх уха непосредственно связан с плечами и спиной. Если воздействовать на эту точку хотя бы в течение одной минуты раз в день, то можно добиться снижения напряженности в этих частях тела. Нетрудно догадаться, что таким советом следует воспользоваться людям, ведущим малоподвижный образ жизни, и имеющим «сидячую» работу.

Обращаться к врачу, если вас что-то беспокоит, просто необходимо. Но в первые минуты, почувствовав боль, можно попробовать помочь самому себе с помощью рефлексологии. Ведь не зря эта наука существует многие тысячелетия! опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet