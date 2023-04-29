Женская ПСИХОСОМАТИКА: симптом, зашифрованный на языке тела

Многие из нас обращают внимание на свое тело только, когда оно начинает нас беспокоить, болеть или какая-то его часть выходит из строя.

Психосоматика (от греческого psyche — душа и soma — тело) — это направление в медицине и психологии, занимающееся изучением влияния психологических факторов на возникновение и последующее развитие соматических заболеваний. Иными словами, психосоматика изучает связь души и тела человека.

Психосоматика женских заболеваний

Как говорится, главное здоровье, остальное приложится. Но при этом многие из нас обращают внимание на свое тело только, когда оно начинает нас беспокоить, болеть или какая-то его часть выходит из строя. И чаще всего в этом случае начинается борьба с симптомами с помощью лекарств, операций или обезболивающих таблеток.

И все же, на данный момент все больше людей приходит к понимаю, что тело и душа неразрывно связаны, а многие болезни могут быть спровоцированы психологическими проблемами, полученными стрессами, невыраженными эмоциями.

С точки зрения психосоматики, так и есть. И тогда верно не только древнее изречение: «В здоровом теле — здоровый дух», но и обратное: только при здоровом духе может быть здоровым и тело.

Также в данном подходе человек рассматривается как единое целое, здоровье – как естественное природное состояние, а болезнь – как проводник важной информации от нашего тела о душевном неблагополучии.

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То есть мы говорим о том, что любой симптом – это всегда сигнал о нашем внутреннем состоянии, зашифрованный на языке тела. И чем он острее, тем громче этот сигнал призывает нас искать, думать, пытаться разгадать этот ребус и, главное, устранить или исправить причину, породившую симптом.

В этой статье мы поговорим о языке нашего тела во всем, что касается заболеваний женской репродуктивной системы, с точки зрения психосоматики.

Что делать?

Начнем с конца, сначала попробуем ответить на вопрос, «что делать?», если в здоровье (в женском здоровье, в частности) возникли неполадки.

В психосоматике алгоритм исцеления от любого заболевания (если это уже не необратимый процесс в организме, потому что, конечно, удаленный орган, например, в процессе проработки уже не вырастет) прост и состоит из двух шагов:

Шаг 1.

Осознание причины, породившей симптом. Звучит просто, но иногда для этого приходится подумать не один день. И если не думается, стоит подумать вместе со специалистом, — психологом, работающим в психосоматическом подходе.

Следующие вопросы могут помочь вам выйти на внутреннюю причину заболевания (на консультации по работе с симптомом такие вопросы, скорее всего, задаст вам психолог, но вы можете задать их себе самостоятельно):

В какой части тела возник симптом?

Разные части тела «говорят» о разных сферах нашей жизни.

Если это парные органы или части тела, то слева или справа?

Считается, что левая часть тела про внутреннее, личное, женское, материнскую часть рода. А правая – про внешнее, социальное, мужское, отцовскую часть рода.

Каков характер происходящего в этой части тела процесса (потому что, скажем, воспаление имеет один психологический смысл, а, например, зуд – совсем другой)?

Если есть боль, то какая это боль? Ноющая, стреляющая, разрывающая, сверлящая?

Сами эпитеты, которыми человек описывает свою боль, являются говорящими.

Чуть ниже мы немного шире коснемся языка тела, касающегося конкретных частей тела и происходящих в них процессов (в данной статье, во всем, что касается женского здоровья).

В какой момент произошло появление или обострение симптома, что происходит или происходило в вашей жизни в этот момент? С чем симптом, по вашему, может быть связан? Иногда ответ на этот вопрос очевиден, даже без знания языка психосоматики.

Есть ли у этого симптома «вторичные выгоды»? То есть, что он позволяет делать или не делать, в чем мешает и в чем помогает? Какие симптом удовлетворяет потребности? Например, воспалительный процесс во влагалище дает возможность не заниматься сексом или не зачинать детей.

Вообще как этот симптом меняет вашу жизнь, и как вы сами относитесь к этим изменениям?

Есть ли у вас мотивация к выздоровлению? И если есть, то какая? Что даст вам избавление от симптома, что позволит делать, зачем вам вообще состояние здоровья? Этот вопрос иногда ставит людей в ступор: «Как это зачем? Никто не хочет болеть…».

Но желательно все-таки, чтобы вы нашли свою, конкретную мотивацию, ведь именно мотивация определяет результат…

Тем, не менее, осознание – еще не выход. Ведь каждая бабушка на лавочке во дворе вам подтвердит, что да, все болезни – от нервов. Есть много людей, которые все понимают, откуда, что и почему, но это не помогает им выздороветь.

Шаг 2.

Поэтому второй шаг, — конкретные изменения. Начать что-то делать по-другому, не пользуясь «услугами» симптома. Например, если вы понимаете, что «слегли» с температурой, потому что, на самом деле, очень давно не давали себе возможности просто поваляться под одеялом, отдохнуть, восстановить силы. То, осознав это, впредь давайте себе такую возможность, не дожидаясь «воя сирены» от тела.

Кто виноват?

А теперь рассмотрим непосредственно язык тела. В данной статье коснемся фрагментарно органов и заболеваний женской половой сферы. Конечно, данное мной соответствие является несколько упрощенным, поскольку в каждом конкретном случае нужно разбираться конкретно, возвращаясь к вопросам, описанным выше. Но все же зададим основные ориентиры.

Влагалище – это орган, непосредственно связанный с сексом, поэтому и все заболевания, происхоящие в нем (воспаления, венерические заболевания, молочница), на языке психосоматики говорят о внутренних конфликтах, протестах, страхах, нереализованных желаниях или, наоборот, нежеланиях заниматься сексом, а также идее о том, что секс и сексуальность – это что-то грязное и постыдное. Особенно, если симптом не позволяет заниматься сексом (например, острое воспаление влагалища) – это может быть способом тела сказать партнеру «нет», в случае, если другого способа у женщины нет.

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Яичники.

У яичников есть несколько важных функций.

Во-первых, это железа, вырабатывающая женские половые гормоны, такие как эстрогены и прогестерон. Поэтому, одно из значений симптомов, происходящих в яичниках, — тема женственности и конфликты, связанные с ней. Например, существует такое заболевание женской репродуктивной системы как адрено-генитальный синдром, когда женщина вместо выработки надпочечниками гормонов стресса, вырабатывает яичниками мужские половые гормоны, то есть, буквально, пытается стать мужчиной. Или поликистоз, когда вместо одной полноценной яйцеклетки, готовой к овуляции, в яичнике находится много пузырьков с жидкостью – как будто тело женщины не решило, растить яйцеклетку, подобно женщине, или сперму, подобно мужчине.

Также, любые патологии, связанные с менструацией (слишком болезненные, обильные или, наоборот, скудные месячные) выявляют внутренние противоречия и негативные установки на тему «быть женщиной».

Во-вторых, яичник – это хранилище яйцеклеток, то есть генетического материала, — потенциал для продолжения рода женщины. И если есть подсознательная установка, что род продолжать нельзя (например, чтобы не повторялись те страшные истории, которые были в этом роду), то могут быть кисты или пустые фолликулы вместо овуляции, а также операции по удалению яичников вместе со «злополучным» материалом. То же самое может быть при подсознательном нежелании становиться матерью.

Матка.

Наверное, вы уже догадались, само название этого органа напоминает нам о самом главном для ребенка человеке – маме. И тут возможно несколько вариантов.

Конфликты, сложные отношения, невыраженные чувства по отношению к собственной маме. То есть «я и моя мама». И тогда, к примеру, воспаление слизистой оболочки матки может быть внутренней борьбой с фигурой матери, бунтом против нее.

Внутренние конфликты, страхи, негативные программы, связанные с собственным состоявшимся или несостоявшимся материнством. То есть «Я как мать».

Например, миома матки как сублимация беременности в ситуации, когда женщина очень страстно и давно хочет забеременеть, но, по разным причинам, сделать себе этого не дает. И вместо эмбриона, выращивает в матке миому. Врачи даже исчисляют миому по неделям, как беременность.

Шейка матки.

Шейка матки – это, с одной стороны, «пропускной пункт», ведь именно через нее сперматозоиды проникают в матку и двигаются дальше, по направлению к яйцеклетке. И, если подсознательно дан приказ «никого не впускать», то шейка матки может вырастить полипы или начать вырабатывать антиспермальные антитела.

А, во-вторых, шейка матки – это проекция наших губ, и в процессе секса именно она встречается с головкой члена мужчины, очень близко и интимно, словно «губы к губам». И тогда, например, хронический цервицит (воспаление влагалищного сегмента шейки матки) может отражать недоверие по отношению к мужчине или мужчинам, противоречивое к ним отношение. А эрозия (то есть как бы язва на шейке матки) про уязвленное женское самолюбие, обиды, обидчивость, чаще бывает у инфантильно настроенных женщин.

Фаллопиевы трубы.

Это место, где происходит самая сакральная встреча на Земле – встреча сперматозоида и яйцеклетки. Поэтому, если у женщины есть подсознательная задача не дать им встретиться, из-за страхов перед беременностью и родами, или других причин, то в трубах может возникать непроходимость. Чаще бывает у женщин, стремящихся все контролировать, даже внутрителесные естественные процессы.

Как видите, общий рецепт женского здоровья, исходя из психосоматического подхода, прост: быть в контакте со своей женственностью, уметь наслаждаться сексом, быть честной с самой собой в отношении деторождения и материнства. И тогда необходимость в симптомах отпадет сама собой, ведь симптомы – просто стратегии тела, направленные на выполнение нашего внутреннего запроса.

Как психолог я работаю с темой психосоматики и верю в то, что наше здоровье в наших руках.опубликовано econet

Автор Анастасия Бадаева, перинатальный психолог

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