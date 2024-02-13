ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ: То, что вы наверняка считаете Мигренью или ВСД

То, что в народе принято называть мигренью, головной болью при ВСД или "от плохих сосудов" - на самом деле, чаще всего оказывается головной болью напряжения...
То, что в народе принято называть мигренью, головной болью при ВСД или "от плохих сосудов" - на самом деле, чаще всего оказывается головной болью напряжения.
Типичные признаки ГБН:
ГБН знакома 80% взрослых людей.
Сейчас она часто беспокоит и школьников: требования становятся все выше, для некоторых детей эта нагрузка оказывается неподъемна.
Это психосоматическая реакция.
Все реагируют на стресс по-разному.
Кто-то осознает свои переживания и выражает свои эмоции по этому поводу, а потом спешит изменить ситуацию, чтобы прекратить стресс.
А кто-то говорит "да все нормально" и продолжает жить в стрессе, делая вид, что все ок. Это - кандидаты на ГБН.
Их психика дает мышцам команду создать защитный "панцирь" из мышц головы и шеи. Этакую телесную демонстрацию неуязвимости. Они становятся твердыми, спазмируются. Так возникает боль.
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Больные с ГБН - часто гиперответственные, целеустремленные, упрямые люди с плохой рефлексией.
Им трудно признавать свои потребности - в отдыхе, принятии, любви, праве на неидеальность.
Важно: диагностикой головной боли занимается врач. Обратитесь к специалисту, если вас что-то беспокоит. опубликовано econet
Автор Мария Аниканова
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Источник: https://econet.by/
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