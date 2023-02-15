МАСЛО КАЛЕНДУЛЫ: кому и как применять

Для настаивания используют распустившиеся цветки. Свежесобранные (немного подвяленные) или сухие. Метод получения: настаивание соцветий календулы - цветы в течение некоторого времени настаивают на растительном (чаще подсолнечном или оливковом) масле

Для настаивания используют распустившиеся цветки. Свежесобранные (немного подвяленные) или сухие.

Масло календулы: лечебные свойства и применение

Метод получения: настаивание соцветий календулы - цветы в течение некоторого времени настаивают на растительном (чаще подсолнечном или оливковом) масле.

Косметическое действие

Подходит для любого типа кожи, даже для очень чувствительной или кожи младенцев.

Идеальное средство ухода за чувствительной кожей.

Подходит для ухода за жирной кожей и волосами.

Регулирует выделение кожного жира, абсорбирует его излишки, сужает поры.

Прекрасное средство при серьезных воспалительных процессах, включая угревую сыпь.

Ускоряет регенерацию кожи и стимулирует обмен веществ в клетках.

Биологически активные вещества, находящиеся в цветках календулы, тонизируют, улучшают обменные процессы в клетках кожи.

Смягчает грубую, трескающуюся кожу, предотвращает возникновение шрамов, препятствует образованию рубцов.

Календула успешно противостоит варикозному расширению вен, капиллярным нарушениям, рекомендуется для лечения купероза, так как при длительном воздействии масло календулы помогает устранить проявление венозной сети на лице

Повышает сопротивляемость кожи, рекомендуется для ежедневной защиты кожи любого типа от агрессивного воздействия окружающей среды и непогоды.

Природный УФ-фильтр, предотвращает солнечные ожоги.

Применяется в косметике для сухой чувствительной кожи: в кремах, в том числе после бритья, тониках, лосьонах, губных помадах, шампунях и средствах для ванн.

Крем повышает устойчивость кожи к неблагоприятным факторам окружающей среды, химическим или механическим раздражителям.

Высокие противовоспалительные и ранозаживляющие свойства экстракта обусловливают его высокую эффективность при воспалениях кожи, например, экземе и аллергическом дерматите, небольших ранах, ожогах, солнечных ожогах, синяках и т.п.

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Целебное действие

Календула - сильное антисептическое средство, успокаивающее боль, снимающее раздражения и воспаления. Масло обладает бактерицидным, дезинфицирующим и ранозаживляющим, противовоспалительным и смягчающими действием.

Масло календулы эффективно даже при сложно заживающих ранах, воспалениях, язвах, пролежнях. Оно эффективно при лечении различных кожных проблем, таких как раздражения, сыпь, зуд, потрескавшаяся кожа, бытовые и солнечные ожоги, укусы насекомых, экзема. Заживляет порезы и ссадины, обладает антисептическим действием.

При регулярном применении уменьшает симптомы варикозного расширения вен и закупорки вен, снимает воспаление, тонизирует ткани, улучшает кровоснабжение тканей.

Помогает при синяках (наносить без нажима).

Рекомендуется при растрескивании сосков у кормящих матерей, прекрасно подходит для ухода за детской кожей

Уменьшает мышечное напряжение и спазмы.

При внутреннем применении обладает целительным, желчегонным и противоспазматическим действием.

Методики применения

Мацерат: в качестве добавки - 10-25%. Возможно применение в чистом виде. Наибольшего эффекта достигает при массаже в консистенции 10 % в сочетании с другими маслами-основами и эфирными маслами.

Рекомендации по применению мацерата календулы:

Массаж. Используется также как маслоноситель. Добавьте подходящее вам эфирное масло в масло календулы, чтобы сделать индивидуальную смесь для ухода за кожей лица и тела. Эту смесь особенно рекомендуется использовать для ухода за чувствительной кожей.

Трещины кожи и слизистых лечат маслом цветков календулы. Для его приготовления берут 10 г цветков и заливают 100 г растительного масла на 12 часов. После этого смесь подогревают в течение 20 минут на водяной бане и процеживают.

Трещины губ смазывают после каждого приема пищи. На трещины рук и ног накладывают марлевые салфетки, смоченные маслом календулы до полного заживления.

Несколько капель масла нанести на лицо и вбить легкими движениями пальцев перед выходом на улицу (для защиты от морозов или солнечных ожогов).

Применяется наружно при язвах, порезах, ожогах и обморожениях в виде марлевых повязок.

При синяках нанести чистое масло (без нажима) .

Меры предосторожности: Избегать контакта со слизистой, концентрированные экстракты не следует глотать.

Противопоказания: нет, кроме индивидуальной повышенной чувствительности к цветкам. опубликовано econet

Автор Светлана Глушко

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