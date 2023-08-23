ЧТО вызывает преждевременное СТАРЕНИЕ ПЕЧЕНИ

Вы можете быть «старше», чем указывает ваш хронологический возраст, или некоторые органы могут быть более взрослыми, чем другие, - по мере, известной как «эпигенетический возраст».

Ожирение связано со значительным количеством проблем со здоровьем, включая резистентность к инсулину, рак и другие, и теперь исследователи, возможно, обнаружили причину, почему. В то время как большая часть ваших тканей и органов стареет с одинаковой скоростью, некоторые факторы могут привести к ускорению старения.

По этой причине вы можете быть «старше», чем указывает ваш хронологический возраст, или некоторые органы могут быть более взрослыми, чем другие, - по мере, известной как «эпигенетический возраст». Одним из таких факторов, связанных с ускорением эпигенетического старения, является ожирение, особенно в печени.

Ожирение ускоряет старение печени

В новых исследованиях обнаружилось, что если вы страдаете ожирением, ваша печень может стареть быстрее, чем остальные части вашего тела, подвергая вас риску хронических заболеваний. При каждом прибавлении 10 единиц индекса массы тела (ИМТ) эпигенетический возраст печени возрастает на 3,3 года.

Липосакция не оказывала заметного влияния на возраст печени, даже когда она приводила к быстрой потере веса. Кроме того, ожирение не влияет на старение в жире, мышцах или крови - только в печени.

Стив Хорват, профессор генетики человека и биостатистики в Лос-Анджелесской школе общественного здравоохранения в Калифорнийском университете и его коллеги смогли измерить точный эпигенетический возраст образцов печени с использованием «эпигенетических часов», которые разработал Хорват.

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Они основаны на метилировании ДНК - процессе, при котором метильная группа (один атом углерода, присоединенный к трем атомам водорода) добавляется к части молекулы ДНК.

Метилирование ДНК является важной частью нормальной функции клеток, позволяя клеткам «помнить, кто они и где они были», и имеет важное значение для регулирования экспрессии генов.

Метилирование ДНК также подавляет гены для вещей, которых вы не хотите, таких как вирусные и другие связанные с болезнью гены, а аномальное метилирование ДНК играет решающую роль в развитии почти всех видов рака.

Последствия фруктозы: как она вызывает и ожирение и повреждение печени

Причина, по которой ожирение может ускорить старение печени может быть связана с основной причиной увеличения веса и повреждения печени: с фруктозой.

Вы можете быть удивлены, узнав, что фруктоза наносит вашему телу и печени вред, во многом сопоставимый с вредом от потребления алкоголя.

В отличие от глюкозы, которую можно использовать практически в каждой клетке вашего тела, фруктоза может метаболизироваться только вашей печенью, потому что она является единственным органом, у которого есть транспортер для этого.

Так как почти вся фруктоза попадает в печень, фруктоза в итоге заполняет и повреждает печень так же, как и алкоголь и другие токсины. Фактически, фруктоза практически идентична алкоголю в отношении метаболического хаоса, который она вызывает.

По словам доктора Люстига, профессора педиатрии Отделения эндокринологии Калифорнийского университета, фруктоза является «хроническим, зависимым от дозы токсином печени». И так же, как алкоголь, фруктоза метаболизируется непосредственно в жир – а не клеточную энергию, как глюкоза.

Д-р Люстиг объяснил три сходства между фруктозой и побочным продуктом ферментации, этанолом (спиртом):

1. Они оба служат в качестве субстратов для превращения пищевого углевода в жир, который способствует резистентности к инсулину, дислипидемии (аномальные уровни жира в кровотоке) и жирной печени

2. Фруктоза подвергается реакции Майара с белками, что приводит к образованию супероксидных свободных радикалов, которые могут приводить к воспалению печени, сходному с ацетальдегидом, промежуточным метаболитом этанола

3. Путем “стимулирования «гедонистического пути» головного мозга как прямо, так и косвенно”, отметил д-р Люстиг, “фруктоза создает привыкание и, возможно, зависимость, а также этанол”

Фруктоза является ведущей причиной эпидемии ожирения

Фруктоза не только повреждает вашу печень; это также ведущая причина эпидемии ожирения как у взрослых, так и у детей. Чтобы значительно увеличить вес, вы должны сначала стать устойчивым к лептину.

Лептин - это гормон, который помогает вам регулировать аппетит. Когда уровень лептина повышается, он сигнализирует вашему телу, что вы наелись, чтобы вы перестали есть.

Однако, поскольку вы становитесь все более устойчивыми к воздействию лептина, вы в конечном итоге едите больше. Многие люди с избыточным весом также имеют нарушение способности организма окислять жир, что приводит к подавленному состоянию. Тогда возникает вопрос: что движет этим основным процессом? Из-за чего вы становитесь инсулин-резистентны в первую очередь?

Доктор Ричард Джонсон является руководителем нефрологии в Университете Колорадо и активно участвует в клинических исследованиях. За последние 25 лет большая часть его исследований (которая финансируется Национальными институтами здравоохранения) сосредоточена на фруктозе и связанных с ожирением заболеваниях.

Его гипотеза заключается в том, что ожирение в первую очередь обусловлено потреблением слишком большого количества рафинированного сахара, особенно фруктозы, а не потреблением слишком большого количества калорий и недостаточной физической нагрузкой.

Исследование доктора Джонсона ясно показывает, что рафинированный сахар (в частности фруктоза) исключительно эффективен для вызывания устойчивости к лептину у животных, и он очень эффективен при блокировании сжигания жира.

«Когда вы даете фруктозу животным, они теряют способность контролировать свой аппетит, они едят больше и меньше упражняются. Кажется, фруктоза играет непосредственную роль в прибавке веса», - говорит он.

Его исследования также показывают, что фруктоза оказывает влияние независимо от данного механизма, и вызывает метаболический синдром. В то время как фруктоза увеличивает вес через стандартный механизм стимулирования большего потребления пищи и блокирования сжигания жира, даже когда вы контролируете потребление калорий, фруктоза может влиять на состав тела.

Это происходит потому, что когда вы едите фруктозу, вы фактически генерируете больше жира в печени для аналогичного количества потребления энергии по сравнению с другими типами сахара ... Например, если вы ограничиваете животное в калориях, но даете ему пищу с высоким содержанием фруктозы или пищу с высоким содержанием сахара, оно все равно будет набирать жир в печени и все равно станет устойчивым к инсулину.

По словам доктора Джонсона, фруктоза имеет два эффекта:

1. Она стимулирует увеличение веса благодаря воздействию на аппетит и блокирует сжигание жира

2. Она также изменяет состав вашего тела, чтобы увеличить количество жира, даже если вы ограничиваете количество калорий

Какое количество фруктозы можно есть, не опасаясь за здоровье?

Людям, страдающим избыточным весом, диабетом, гипертонической болезнью или принимающим статиновые препараты, было бы разумно ограничить потребление фруктозы примерно до 15-25 г фруктозы в день из всех источников.

Относительно здоровым людям с нормальным весом также будет полезно сократить потребление фруктозы, особенно из продуктов, содержащих кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы или сахара, поскольку последствия потребления сахара и кукурузного сиропа могут иметь эффекты, которые накапливаются со временем.

Фрукты также содержат фруктозу, но они содержат и множество полезных питательных веществ и антиоксидантов. Для человека, страдающего ожирением, нужно быть осторожным, употребляя в пищу фрукты, содержащие фруктозу. Некоторые фрукты, такие как лимоны и лаймы, содержат минимальное количество фруктозы и поэтому безопасны.

Другие фрукты, такие как грейпфрут, киви и ягоды, также имеют относительно низкое содержание фруктозы и высокий уровень питательных веществ. Тем не менее, фруктовые соки, сухофрукты и некоторые фрукты, богатые фруктозой (например, груши, красные яблоки и сливы), следует есть в небольших количествах.

19 лучших продуктов для вашей печени

Если у вас избыточный вес или вы страдаете ожирением, в дополнение к похудению, вы можете сосредоточиться на том, чтобы включить в свой рацион больше продуктов, защищающих печень. Первым шагом было бы убедиться, что вы пьете достаточно воды, которая поможет вывести из вашего организма токсины и отходы.

Общий совет - пить столько воды, чтобы ваша моча была бледно-желтого цвета. Что касается пищевых продуктов, правильное сочетание питательных веществ поможет поддерживать оптимальную работу печени.

Ферментированные продукты: ферментированные продукты, такие как культивированные овощи, обеспечивают организму полезные бактерии, которые помогают пищеварению и обеспечивают поддержку детоксикации. Было обнаружено, что ферментированная капуста кимчи помогает вашему организму разрушать пестициды.

Крестоцветные овощи (брокколи, капуста, цветная капуста, бок-чой и дайкон): Они помогают вашей печени нейтрализовать токсины, включая химические вещества, пестициды, лекарства и канцерогены.

Темно-зеленые листовые овощи (кале, брюссельская капуста, капуста и зелень одуванчика) . Они содержат большое количество серы, которое помогает вашей печени с детоксикацией. Одуванчик, в частности, известен тем, что поддерживает детоксикацию и здоровье печени.

Морские овощи: различные виды морских водорослей и бурых водорослей также поддерживают детоксикацию, и могут помочь предотвратить поглощение тяжелых металлов и других токсинов окружающей среды. Убедитесь, что морские овощи поступают из незагрязненного источника воды.

Проростки: проростки содержат высокий уровень ферментов, которые служат катализаторами важных функций организма. Недавние исследования показывают, что ростки брокколи могут помочь вашему организму детоксифицировать загрязнители окружающей среды, такие как бензол.

Чеснок, лук, лук-шалот и лук-порей: эти продукты богаты серой, включая соединение на основе сера-аллицина, которое имеет решающее значение для детоксикации печени.

Органические яйца: яйца это высококачественный источник белка, который включает в себя все восемь незаменимых аминокислот. Ваша печень нуждается в них, чтобы очистить организм от токсинов. Холин в яичных желтках также помогает защитить вашу печень от токсинов.

Артишоки: содержат цинарин и силимарин, которые поддерживают здоровье печени.

Грибы: майтаке, шиитаке и грибы рейши известны своими мощными иммуноположительными агентами, а также содержат L-эрготионин, мощный антиоксидант, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.

Ягоды : ягоды богаты фитохимическими веществами, включая антоцианин, которые могут ингибировать пролиферацию раковых клеток печени.

Кокосовое масло: этот здоровый насыщенный жир настолько легко переваривается вашим телом, что нет необходимости в ферментах для переваривания жиров поджелудочной железы. Это снижает нагрузку на вашу печень и помогает ей оптимально функционировать.

Авокадо: они содержат здоровые мононенасыщенные жиры, олеиновую кислоту и глутатион, что важно для здоровья печени.

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Органическое, нерафинированное оливковое масло холодного отжима высшего качества: высококачественное оливковое масло содержит противовоспалительные соединения, которые помогают вашей печени уменьшать окислительный стресс в вашем организме (потребляйте это масло без термической обработки).

Семена льна, семена конопли и семена чиа: они содержат растительные омега-3 жиры для борьбы с воспалением и здоровое волокно.

Травы: Многие травы помогают детоксикации и функции печени. Например, имбирь, тмин, кориандр, кардамон, кайенский перец, корица, фенхель и куркума (куркумин).

Органическое мясо, полученное от скота, выкормленного травой: избегая мяса, выращенного неорганически (CAFOs), и вместо этого выбирая исключительно мясо травоядных животных, вы можете избежать пестицидов, химических веществ, гормонов и антибиотиков, которые дополнительно создают нагрузку для вашей печени.

П ойманные сардины, анчоусы и лосось: они обеспечивают вас противовоспалительными жирами омега-3. Вы также можете найти их в крилевом масле.

Сывороточный белковый порошок: Сывороточный белок обеспечивает аминокислоты, необходимые для производства глутатиона, что необходимо для защиты и функционирования печени. Выбирайте органическую сыворотку белка от выкормленных травой коров.

Спирулина: Сине-зеленые водоросли являются мощным детоксикатором. Исследования на животных предполагают, что спирулина может также защитить вашу печень, возможно, в результате ее высоких антиоксидантных свойств и ее способности синтезировать или выделять оксид азота.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

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