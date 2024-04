СЕКРЕТ «БЛЕСКА» ГЛАЗ

Глаза – зеркало души и с давних времен блеск глаз считался надежным признаком жизненной силы человека. Еще древние считали блеск в глазах мерой внутренней энергии, «светом жизни». Блеск глаз - это неподдельный интерес, влюбленность, страсть, любопытство и многое другое

Глаза – зеркало души и с давних времен блеск глаз считался надежным признаком жизненной силы человека. Еще древние считали блеск в глазах мерой внутренней энергии, «светом жизни». Блеск глаз - это неподдельный интерес, влюбленность, страсть, любопытство и многое другое.

Если глаза «потухли», то это признак депрессии, уныния, а вот «стеклянные глаза» - надежный признак наркомана, пьяного, одержимого или глубоко отрешенного человека. Кто работал с наркоманами, то знаете, насколько информативен их взгляд.

В чем же физиология “блеска глаз”?

Конечно, это не изменение их рефрактерных способностей, ведь у сетчатки человека низкая отражающая способность. Блеск глаз – это комплексное понятие, отражающее сочетанную работу наружных и внутренних мышц глаза (ширина межглазной щели, двигательный паттерн, ширина зрачка и др.). Наша врожденная способность читать эмоции по глазам не уникальна, даже собаки за годы совместной эволюции научились это делать.

Управляют всеми этими процессами ядра глазодвигательных нервов, которые находятся в среднем мозге. Целых три пары глазодвигательных нервов и десяток ядер управляют этим процессом. Рядом с ядрами глазодвигательных нервов находятся красное ядро, на которых заканчиваются волокна экстрапирамидной дофаминовой системы и черная субстанция со множеством дофаминовых нейронов.

Ретикулярная формация среднего мозга играет важную роль в регуляции работы глазодвигательного аппарата. Волокна глазодвигательных нервов проходят через все эти дофаминовые структуры (Neuro-ophthalmology Anja K.E. Horn, R. John Leigh, in Handbook of Clinical Neurology, 2011)

Уровень дофамина в этих структурах влияет на движения глаз и зрачков. Так, по ним можно определить усталость, а кроме этого, движения глаз являются очень чувствительном маркером уровня дофамина, авторы так и пишут: “Ocular motor tracking - sensitive indicator of functional dopaminergic status “ (J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1987 Jul; 50(7): 853–860.Ocular motor and manual tracking in Parkinson's disease and the effect of treatment.

Кроме этого, значение играет и количество слезной жидкости. Снижение тестостерона, повышение уровня пролактина и снижение дофамина это риск развития сухого глаза. Поэтому при низком дофамине глаза «тухнут», при зависимостях глаза «стекленеют».

Наблюдайте за собой и людьми, попробуйте сделать «блеск в глазах» наблюдаемым признаком, научитесь его замечать. Этим вы улучшите свою невербальную коммуникацию, научитесь видеть дофамин издалека.опубликовано econet

Автор Андрей Беловешкин

