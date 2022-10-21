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Узелки на голосовых связках: 5 возможных симптомов

Источник: steptohealth.ru 21 октября 2022 6898
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Доброкачественные образования, известные как узелки на голосовых связках, часто путают с полипами, несмотря на то, что это совершенно разные вещи. Узелки на голосовых связках являются доброкачественным, а не канцерогенным образованием. Они располагаются на голосовых связках в результате их перенапряжения в течение длительного времени

Узелки на голосовых связках: 5 возможных симптомов

Доброкачественные образования, известные как узелки на голосовых связках, часто путают с полипами, несмотря на то, что это совершенно разные вещи.

Симптомы узелков на голосовых связках

Узелки на голосовых связках являются доброкачественным, а не канцерогенным образованием. Они располагаются на голосовых связках в результате их перенапряжения в течение длительного времени.

Степень тяжести проблемы варьируется от воспаления до затвердевания узелка и превращения его в своего рода мозоль. Важно распознать симптомы наличия узелков на голосовых связках, обнаружить их как можно раньше и вовремя начать лечение.

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Причины

Узелки на голосовых связках могут появиться если:

  • Долго кричать

  • Часто откашливаться

  • При хроническом кашле

  • Подражать голосам

  • Много разговаривать

  • Петь выше или ниже, чем естественный голос

Все, что связано с чрезмерным напряжением голосовых связок, постепенно приводит к их повреждению. Это вызывает воспаление, пока, наконец, в горле не появляются узелки.

Узелки на голосовых связках: 5 возможных симптомов

Наиболее распространенные симптомы

1. Хриплый голос

Вы можете почувствовать хрипоту разной степени, из-за уменьшая интенсивность голоса. Это происходит из-за нехватки воздуха, его недостаточно, чтобы дойти до конца предложения и возникает ощущение, что у человека одышка.

2. Усталость голосовых связок

Вы можете чувствовать сухость в глотке и в гортани, от этого голос становится ломким.

3. Напряжение в мышцах шеи

Существует несколько причин перенапряжения мышц, от нехватки воды, до избыточного веса, неправильной осанки, внезапных движений и многих других факторов. Это очень распространенная проблема, которая проявляется в виде болезненного спазма мышц шеи.

Люди с узелками на голосовых связках испытывают большую нагрузку на шею, что может привести, в свою очередь, к головной боли и другим неприятным ощущениям.

4. Кашель
Он появляется вследствие ощущение постоянного присутствия инородного тела в гортани. Кашель может вызывать болезненные ощущения, особенно, если он повторяется через короткие промежутки времени.

5. Быстрая утомляемость голоса

Когда вы постоянно напрягаетесь, очевидно, возникает усталость. В случае с голосом, если перенапрячь связки, становится тяжело говорить.

Узелки на голосовых связках: 5 возможных симптомов

Факторы, способствующие появлению узелков

  • Аллергия

  • Курение

  • Недостаточное количество воздуха

  • Гастроэзофагеальный рефлюкс

  • Чрезмерная влажность воздуха

  • Профессия, связанная с перенапряжением голосовых связок: учителя, лекторы, певцы

  • Воздействие раздражающих газов или химических веществ

Диагностика

Если хрипота голоса сохраняется более двух-трех недель, стоит как можно скорее проконсультироваться с врачом. Полный анализ должен включать в себя анализ клинической истории, физическое обследование и консультация у врача.

Кроме того, врач может также запросить:

  • Оценку специалиста-невролога

  • Исследование, выполняемое отоларингологом (врач, который специализируется на проблемах с голосом)

  • Оценка голоса, проведенная специалистом по речи и языку, или фоноаудиологом

  • Ларингоскопия также может быть применена для наблюдения за движением голосовых связок

Узелки на голосовых связках: 5 возможных симптомов

Лечение узелков в горле

Узелки можно лечить хирургически, фармакологически или путем тренировки голоса.

Хирургическое вмешательство

Заключается в том, что узелок на связках просто вырезают, это рекомендуемое лечение для случаев, когда узелки очень большие или наблюдаются в течение очень долгого времени.

Фармакологическое лечение

Иногда медикаментозное лечение необходимо для того, чтобы уменьшить воздействие на голосовые связки, оно включает в себя лечение гастроэзофагеального рефлюкса, аллергии или заболеваний щитовидной железы.

Тренировка голоса

Терапия включает обучение хорошей гигиене полости рта, коррекция злоупотреблений голосовыми связками, тональности голоса, соответствующего объема воздуха и дыхания для правильного воспроизведения голоса.

Другие способы терапии

  • Абсолютный голосовой покой

  • Когда узелки маленькие или мягкие, их лечат стероидными противовоспалительными препаратами

  • Фонетические упражнения помогут восстановить функцию голосовых связок и не дать узелкам снова появится

Как предотвратить появление узелков в горле?

  • Не злоупотребляйте своим голосом.

  • Если вы певец, учитель, диктор, вам нужно периодически давать связкам отдых.

  • Вы должны приобрести новые речевые навыки, чтобы иметь возможность выполнять свою работу без вреда для здоровья.

  • Родители должны уделять внимание тому, как дети осваивают правильную голосовую технику, чтобы избежать любого перенапряжения связок с самого раннего возраста, поскольку проблема может начать развиваться еще в детстве.

  • Искоренение вредных голосовых привычек, например, достижения цели путем повышения голоса.

  • При любых сомнениях стоит проконсультироваться с врачом, который с помощью простой и безболезненной процедуры поставит точный диагноз.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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