КОНТРАЦЕПЦИЯ — узнай, о ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ

Экология здоровья: Контрацепция и Естественное Планирование Семьи в чём между ними разница? Если посмотреть любой сайт, где так или иначе затрагиваются темы контрацепции, то вы сможете прочесть, что "Естественные методы" - это один из методов контрацепции. Это не так. Но общественное мнение сформировано давно и определённо: все Методы Распознавания Плодности, включая симптотермальный, являются одним из видов контрацепции

О разных методах контрацепции и их влиянии

Контрацепция и Естественное Планирование Семьи в чём между ними разница? Если посмотреть любой сайт, где так или иначе затрагиваются темы контрацепции, то вы сможете прочесть, что "Естественные методы" - это один из методов контрацепции.

Это не так. Но общественное мнение сформировано давно и определённо: все Методы Распознавания Плодности, включая симптотермальный, являются одним из видов контрацепции.

Причём не очень удобным в использовании, потому что требуют времени и усилий для освоения, взаимной мотивации, дисциплины, постоянного внимания. Куда лучше и проще съесть таблетку, или вставить внутриматочную спираль. Понятно, что такой подход полностью обесценивает их в ваших глазах.

И чтобы в этом вопросе разобраться, стоит начать с того, что Методы Распознавания Плодности - это НЕ контрацепция. Это методы РАСПОЗНАВАНИЯ, НАБЛЮДЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ своей плодности и себя.

Именно это и делает их ценными. Они НЕ ВМЕШИВАЮТСЯ в глубинные механизмы работы нашего тела и психики, только ПОМОГАЮТ их лучше узнать и освоить.

Что такое контрацепция?

Обычно говорится, что контрацепция - это блокирование зачатия. И делать это можно многими способами:

С использованием ритмического метода (биологический, естественный, периодическая абстиненция, метод определения фертильности). Тех самых "Естественных методов".

(биологический, естественный, периодическая абстиненция, метод определения фертильности). Тех самых "Естественных методов". Барьерные (механические) способы . Это презерватив, женский колпачок, и др.

. Это презерватив, женский колпачок, и др. Химические (спермициды).

(спермициды). Прерванный половой ак т (ППА)

т (ППА) Внутриматочная контрацепция .

. Гормональная контрацепция.

Хирургическая стерилизация.

Эффективность контрацепции официально оценивается с помощью индекса Перля (индекса неудач).

Это – количество наступивших беременностей на 100 женщин при использовании ими какого-то метода в течение года.

С помощью индекса Перля можно хотя бы приблизительно оценить степень эффективности различных методов контрацепции. Если женщина не использует ничего, то индекс Перля составляет 85%.

(Для справки: в конце статьи находится сравнительная таблица, индекс Перля при использовании разных методов контрацепции (туда же входят и "Естественные методы")).

Как видите, у всех методов контрацепции есть общее - они активно воздействуют на организм.

И вы можете не знать о всех последствиях этого воздействия. Я буду подробнее рассказывать о разных методах контрацепции и их влиянии.

Часто вскользь говорится, или вообще умалчивается, что действие многих способов контрацепции направлено на предотвращение имплантации зародыша. Как вы понимаете, это уже аборт, только на очень раннем сроке.

По сути, использование контрацептивов приводит к подавлению плодности, к уничтожению всех нежеланных зародышей (читайте - детей), к формированию искусственного бесплодия.

Считается, что это бесплодие должно быть временным. Что когда пара захочет зачать, то это у них получится без проблем. Но так получается далеко не всегда. При длительном подавлении какой-то функции соответствующие органы и системы просто атрофируются. Они "забывают" о своих функциях.

Поэтому сейчас так распространено бесплодие, а также резко снижена рождаемость в тех странах, где активно используется контрацепция.

Если смотреть глубже, контрацепция - это комплекс мероприятий, которые прекращают продолжение рода. Она приводит к искусственному бесплодию, разделяет сексуальность и деторождение (плодность). Способствует потребительскому отношению друг к другу.

Такая ситуация при здравом размышлении выглядит очень странно. Зачем всё подавлять, использовать тяжёлую артиллерию, когда можно изучить свою плодность и встроиться в её ритмы? Ведь нам же не приходит в голову, что день ради удовольствия нужно превратить в ночь? Мы просто днём бодрствуем, а ночью - спим.

Но, чтобы это не пришло в голову большинству людей, последние десятилетия усиленно формируется так называемое "контрацептивное мышление". Настойчиво говорится, что можно только так, не иначе.

И человек попадает ещё в одну "ловушку". Она называется "тотальность". Например, если я не люблю себя, то это автоматически означает, что я не люблю никого. Так устроена наша психика. И если я не хочу ребёнка, значит, я не хочу любви, счастья, здоровья, благополучия, процветания, мира. А это уже не игрушки. Мы так не договаривались!

Эта история началась не сегодня. Разные "пророки" в человеческой истории предсказывали, что людей на Земле больше, чем нужно. Особый след оставил Роберт Мальтус, который в 1798 году написал "Очерк о законе населения", где он делает выводы о том, что население растёт быстрее, чем производятся продукты питания. История это опровергла, но дело было сделано. Люди стали считать, что рождаемость нужно ограничивать. Так постепенно контрацепция вошла в жизнь.

Ситуация в мире сейчас такова, что то количество детей, которое рождается в большинстве развитых стран мира, находится ниже уровня простого воспроизводства. В нашей стране этот уровень просто катастрофичен. О приросте населения речь не идёт вообще. Но продолжительность жизни увеличивается, и внешне кажется, что рост есть. Хотя население просто стареет.

Таким образом, эта идеология сделала своё дело. Мы стали относиться к рождению детей как к "опасности", к беременности - как к болезни или "осложнению", плодные дни называем "опасными" днями. Используем терминологию "предохранения" и "контрацепции".

Для справки КОНТРАЦЕПЦИЯ – буквально "контраконцепция" или "антиконцепция". КОНЦЕПЦИЯ – это проект, замысел, идея, зачатие. Следовательно, антиконцепция – против идеи, замысла, зачатия.

Значит, контрацепция, это не просто "блокирование зачатия", а весь стиль жизни и мышления человека, направленный против замысла, идеи, зачатия. Чего угодно, а не только ребёнка.

Мы не замечаем подмены понятий, потому что они стали привычными. Существует так называемое правило Кардингера: "если 25% социума признают какую-либо идею за норму, то эта идея становится нормой для всего социума". Но когда большое количество людей заблуждается, то заблуждение не становится истиной, как вы считаете?

Выходом из этой ситуации является возврат к мышлению, которое делает нас открытыми для жизни.

Начать можно с того, что плодные дни называть плодными, а не "опасными". Чем они опасны? Тем, что может прийти Ваш малыш? Он что, враг? Если вы именно сейчас не хотите рожать, в силу разных причин, то можно не "предохраняться", а просто откладывать зачатие. И детей всё же лучше не "заводить", чтобы их "иметь", а родить и любить их.

Для этого необходимо ваше осознанное желание. И знания, касающиеся плодности, её места в семье, в мире, в вашей жизни.

С этой точки зрения все методы контрацепции, подавляющие плодность или имеющие абортивный эффект, должны быть полностью исключены. Но семья, женщина должна иметь выбор, когда и сколько у них будет детей. Как же иначе?

Методы Естественного Планирования Семьи дают ответы на эти вопросы, позволяют планировать рождение детей, исключая "случайную" беременность. Они дают паре неисчислимые преимущества, главное из которых – это открытость жизни, любви, счастью. Обучение требует некоторого времени и усилий, но поверьте, всё окупится сторицей. Результаты, которые вы получите, будут удивительными.

А сейчас вы можете ознакомиться с официальными данными об эффективности разных методов контрацепции. Среди них находятся те самые Методы Распознавания Плодности, которые являются рабочими инструментами Естественного Планирования Семьи.

Конкретно, речь идёт о современном симптотермальном методе распознавания плодности, английской модификации, в котором используется двойное подтверждение границ плодного периода.

Естественные методы контрацепции.

Освоение этих методов не ограничивается умением измерять БТТ или наблюдать за шеечным секретом. Это другое отношение к собственной плодности, как к данности, как к силе, а не как к досадной помехе в сексе, когда мы не хотим детей.

Как видите, официально признано, что симптотермальный метод распознавания плодности имеет очень низкий индекс Перля. Другие методы, например календарный, сейчас не используются.

Я поместила здесь эти цифры с единственной целью. Чтобы те пары, где зачатие откладывается, были спокойны. Метод надёжен.опубликовано econet

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Автор Елена Волженина

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