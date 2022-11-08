Кинза для омоложения: 2 СУПЕР рецепта

Кинза славится высоким содержанием витамина С - самого популярного питательного вещества, когда речь идет о омоложении кожи.

Кинза славится высоким содержанием витамина С - самого популярного питательного вещества, когда речь идет о омоложении кожи. Будучи мощным антиоксидантом, он помогает бороться со свободными радикалами, которые являются основной причиной повреждения кожи, поскольку они могут нарушать выработку коллагена и эластина, а это чревато воспалениями и даже раком кожи.

2 простых способа использования кинзы для ухода за кожей

Также каждая девушка сталкивается с некими дефектами, которые периодически появляются на лице. Чаще всего это чёрные точки.

Черные точки возникают вследствие окисления кожного сала, которое забывает ваши поры. Антиоксидантные свойства витамина С могут ингибировать этот процесс окисления, что делает эту маску отличным природным средством для борьбы с чёрными точками и даже угрями.

Если вы заметили, что ваша кожа выглядит усталой, подверглась возрастным изменениям или же на ней появились угри и чёрные точки, то эти рецепты масок для лица с кинзой могут стать именно тем, что вам нужно.

Омолаживающая маска

Ингредиенты:

Свежая кинза, мелко нарезанная: 2-3 веточки

Чистый гель алоэ вера: 2 столовые ложки

Йогурт: 2 столовые ложки

Кокосовое молоко: 1 столовая ложка

Рис: 1 столовая ложка

Любая косметическая глина на ваш выбор: 2 столовые ложки

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в чистую миску и хорошо перемешайте, пока не получите гладкую пасту.

Нанесите однородный слой этой маски на кожу.

Подождите около 15-20 минут, пока маска будет почти (но не полностью!) сухой.

Смойте маску теплой водой и с помощью полотенца промокните лицо похлопывающими движениями.

Маска от чёрных точек

Ингредиенты:

Свежий сок кинзы: 1 чайная ложка

Свежий сок лайма: 1 чайная ложка

Приготовление

Поместите ингредиенты в маленькую миску и смешайте. Точечно нанесите смесь на проблемные участки кожи.

Подождите около часа, маска должна высохнуть. Смойте теплой водой и промокните кожу полотенцем. опубликовано econet.ru

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