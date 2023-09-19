Эффективный инструмент против тревожности: Простучите все ваши проблемы!

Техника эмоциональной свободы (ТЭС) эффективна для снижения тревожности путем коррекции биоэлектрического “короткого замыкания”, которое вызывает реакции вашего организма, без негативных последствий.

В наши дни воздействие стресса на психическое и физическое здоровье изучается более интенсивно. Тревожность может считаться типом стрессовой реакции, обычно ассоциируемой с чувством страха, ужаса или опасения.

Постукивания от тревожности

Кратковременная тревога - это естественный адаптивный ответ на потенциальную угрозу, который вводит ваше тело в состояние возбуждения, чтобы вы могли избежать опасности - ваше сердце бьется быстрее, ваше дыхание учащается по мере того, как мышцы готовятся к действию.

Например, беспокойство, которое вы испытываете при проходе вдоль крутого обрыва, скорее всего, сделает вас более внимательным и осторожным в движениях. Проблема возникает, когда беспокойство становится постоянным, при отсутствии каких-либо реальных угроз.

Когда тревожность становится хронической, она может увеличить риск возникновения ряда психических и физических проблем со здоровьем. Если вы обнаружите, что слишком часто беспокоитесь, важно принять меры, чтобы уменьшить эту тревогу, прежде чем она сможет повредить вашему здоровью.

Хотя вы не можете полностью устранить беспокойство из своей жизни, инструменты энергетической психологии, такие как «Техника эмоциональной свободы» (ТЭС), могут помочь вам уменьшить стресс, исправив биоэлектрическое “короткое замыкание”, которое может произойти, когда тревожность становится хронический.

Тревожность и стресс имеют схожее влияние на ваш мозг

Хотя стресс и тревожность - это не одно и то же, они значительно схожи с точки зрения их воздействия на ваше тело. В то время как стресс часто возникает в ответ на внешний стимул (например, ссора с вашим супругом), тревожность имеет тенденцию быть скорее внутренним состоянием.

Многие эксперты считают, что тревожные расстройства происходят из сочетания природы (вашей генетики) и воспитания (вашей среды).

Другими словами, люди, с которыми плохо обращались или которыми пренебрегали в детстве, имеют более высокий риск развития тревожного расстройства, но проявится ли оно, частично зависит от их врожденной способности справляться со стрессовыми ситуациями, «внутренними ресурсами», личностными чертами и системой социальной поддержки.

Тревожность вызывает тот же ответ организма «драться, бежать или замереть» как и стресс, а это означает, что тревожность вызывает приток гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол, которые помогают действовать в чрезвычайной ситуации.

Нормально чувствовать тревогу во время стрессового события, например, перед публичным выступлением или в ожидании собеседования, но обычно тревога исчезает после того, как событие заканчивается.

Ваш мозг становится запрограммированным на тревожность?

Если вы испытываете тревожность достаточно долго, ваш мозг может стать «запрограммированным» на нее, так что любая потенциально нежелательная ситуация будет считаться биологической тревогой. Хроническое беспокойство может заставить вас постоянно искать потенциальные угрозы, даже если их не существует.

Еще хуже то, что некоторые люди настолько привыкли к чувству тревоги, что не понимают своей проблемы и просто страдают в тишине. Длительное беспокойство может привести к социальной изоляции, физическим симптомам и связанным с ними проблемам психического здоровья, включая депрессию.

Хронические тревога и тревожные расстройства могут сохраняться в течение месяцев или даже лет, независимо от изменения жизненной ситуации. Национальный институт психического здоровья (NIMH) объясняет, как ваш мозг обрабатывает сигналы о тревоге:

«Несколько частей мозга являются ключевыми действующими лицами в вызове страха и тревоги ... ученые обнаружили, что миндалевидное тело и гиппокамп играют значительную роль в большинстве тревожных расстройств.

Миндалина представляет собой миндалевидную структуру, расположенную глубоко в мозге, которая, как полагают, является центром связи между частями мозга, которые обрабатывают входящие сенсорные сигналы и частями, которые интерпретируют эти сигналы. Она может предупредить остальную часть мозга о наличии угрозы и вызвать страх или тревогу.

Эмоциональные воспоминания, хранящиеся в центральной части миндалины, могут играть роль в тревожных расстройствах, связанных с различными страхами, такими как страх собак, пауков или полетов. Гиппокамп - это часть мозга, которая кодирует угрожающие события в воспоминания».

Тревожность может привести к физическим заболеваниям

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщает, что 85 процентов всех заболеваний имеют эмоциональный элемент (и это, вероятно, консервативная оценка), и стресс и тревожность могут возглавить этот список.

Когда вы подвергаетесь стрессу, гормоны стресса, которые готовят ваше тело к реакции на чрезвычайную ситуацию, также временно подавляют часть вашей иммунной системы, что снижает ваш ответ на патогены и другие инородные вторжения.

Таким образом, если вы постоянно подвергаетесь стрессу, как и при хронической тревожности, вы настраиваете себя на аварию с точки зрения общего здоровья.

Список проблем со здоровьем, связанных со стрессом, обширен и он постоянно увеличивается. Ниже приводится только несколько примеров:

Снижение функции иммунной системы

Повышенная воспалительная реакция (исследователи обнаружили, что зацикливание на стрессовом событии может увеличить уровень C-реактивного белка, маркера воспаления в вашем теле)

Повышенные кровяное давление и уровень холестерина

Измененные химия мозга, уровень сахара в крови и баланс гормонов

Повышенный риск развития рака и роста опухоли

Лекарства от тревожности

По оценкам, только одна треть людей с тревожными расстройствами получает лечение, и большая часть этого «лечения» ограничивается отпускаемыми по рецепту лекарствами. Прием препаратов против тревоги, таких как бензодиазепины, это плохое решение, сопряженное со многими потенциально серьезными рисками для здоровья, включая потерю памяти, переломы бедра и зависимость.

До 43 процентов пожилых людей используют бензодиазепины от тревожности и бессонницы, часто хронически, хотя их долгосрочная эффективность и безопасность остаются недоказанными. Люди, которые принимают эти препараты, почти в четыре раза чаще умирают преждевременно, а также имеют на 35% больший риск развития рака, чем люди, которые этого не делают.

Также имеются данные о том, что использование бензодиазепинов пожилыми людьми приводит к 50% -ному повышению риска развития деменции.

Бензодиазепины оказывают успокаивающее действие, усиливая эффект нейротрансмиттера, называемого гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК), таким же образом, как это делают опиоиды (героин) и каннабиноиды (каннабис). Это, в свою очередь, активирует гормон удовлетворения допамин в вашем мозгу.

Прием лекарств от тревожности со временем может привести к физической зависимости, и отказ от них может стать серьезной и неприятной проблемой, поскольку «синдром отмены бензодиазепина» характеризуется паникой, бессонницей, потоотделением, рвотой, судорогами, мышечными болями и множеством других симптомов, которые могут сохраняться до двух недель. Я считаю, что есть лучшие способы борьбы с тревожностью.

Простучите все ваши проблемы

Методы энергетической психологии, такие как Техника эмоциональной свободы (ТЭС), могут быть очень эффективны для снижения тревожности путем коррекции биоэлектрического “короткого замыкания”, которое вызывает реакции вашего организма, без негативных последствий.

Вы можете считать ТЭС инструментом «перепрограммирования» вашей “схемы”, и она работает как с реальными, так и с воображаемыми факторами стресса.

ТЭС - это форма психологической акупрессуры, основанная на тех же самых энергетических меридианах, которые используются в традиционной акупунктуре более 5000 лет для лечения физических и эмоциональных заболеваний, но без применения игл.

После обзора 2012 года в журнале «Обзор общей психологии» Американской ассоциации психологов, ТЭС практически отвечает критериям «лечения, основанного на доказательствах». Недавние исследования показали, что ТЭС значительно увеличивает положительные эмоции, такие как надежда и наслаждение, и уменьшает негативные эмоциональные состояния, включая тревожность.

ТЭС особенно эффективна для лечения стресса и тревожности, потому что она специальным образом нацелена на миндалину и гиппокамп, которые являются частью вашего мозга, которые помогают решить, является ли что-то угрозой или нет.

Если вы вспомните объяснение NIMH о том, какое участие принимают миндалина и гиппокамп в тревожных расстройствах, вы можете понять, почему постукивание является настолько мощным инструментом. Было показано, что ТЭС снижает уровень кортизола.

Вы можете самостоятельно изучить основы ТЭС, но если у вас или вашего ребенка серьезное тревожное расстройство, я настоятельно рекомендую вам обратиться к квалифицированному практику ТЭС.

Для серьезной или сложной проблемы вам нужен квалифицированный специалист в области здравоохранения, который обучался ТЭС, чтобы помочь вам в этом процессе, поскольку обычно требуется много лет обучения, чтобы развить навык, который поможет задействовать и облегчить глубоко укоренившиеся серьезные проблемы.

Научитесь правильно постукивать, а затем научите свою семью

ТЭС легко обучиться и она может эффективно применяться как взрослыми, так и детьми.

ТЭС - отличный инструмент для рассеивания повседневного стресса, которому стоит обучить ваших детей, тем самым предотвратив развитие хронического стресса или тревожности. Детям с проблемами с перепадами настроения, такими как тревожность, по большей части просто выписывают таблетки в невероятных количествах, что, безусловно, не помогает им научиться контролировать свои эмоции.

Если тревожность вашего ребенка выходит из-под контроля, скорее всего, она перейдет и во взрослую жизнь, вызывая впоследствии все те проблемы, которые обсуждались ранее.

Многие проблемы с настроением и поведением могут решаться безопасно и эффективно без таблеток. Подходящие методы включают диету, соответствующие физические упражнения, избегание токсинов окружающей среды и техники, такие как ТЭС.

Обучение контролю эмоций помогает детям лучше управлять своим настроением и поведением, улучшает самооценку и дает им возможность чувствовать себя более «нормальными» и менее стигматизированными.

Вы можете самостоятельно изучить основы постукивания, а затем научить своего ребенка, или вы можете прибегнуть к помощи профессионального практика ТЭС.

Основные причины тревожности, которые многие не учитывают

Если вы страдаете от тревожности, убедитесь, что вы учитываете основные факторы, которые часто упускаются из виду при проблемах с психическим здоровьем.

В частности, не забудьте обратить внимание на следующее:

Избыточное количество сахара.

Многие исследования продемонстрировали связь между диетой с высоким содержанием сахара и плохим психическим здоровьем. Избыточное количество сахара и крахмалистые углеводы приводят к чрезмерному высвобождению инсулина, что может привести к снижению уровня сахара в крови или гипогликемии.

В свою очередь, гипогликемия заставляет ваш мозг выделять глутамат на уровне, который могут вызвать волнение, депрессию, гнев, тревожность и панические атаки. Кроме того, сахар подкидывает дров в пламя воспаления в вашем теле.

Протекающий кишечник и плохо функционирующий второй мозг.

Как объяснила доктор Наташа Кэмпбелл-Макбрайд, токсичность в кишечнике может распространяться по всему телу и доходить до мозга, где она может вызывать различные психические симптомы, включая тревожность и депрессию. Уменьшение воспаления кишечника крайне важно при решении проблем психического здоровья, поэтому оптимизация флоры кишечника является важной частью

Ваш кишечник посылает больше сигналов в мозг, чем наоборот. Он также имеет больше нейронов и производит больше нейротрансмиттеров, чем мозг. Поэтому оптимизируйте здоровье кишечника, отказавшись от сахара и увеличив количество полезных бактерий. Обязательно включите в свой рацион множество естественно ферментированных овощей, чтобы сбалансировать флору кишечника, и, если это не подходящий вариант для вас, рассмотрите высококачественную пробиотическую добавку.

Отсутствие физической активности.

Физические упражнения создают новые нейроны, производящие ГАМК, которые помогают вызвать естественное состояние спокойствия. Упражнения также повышают уровень серотонина, дофамина и норэпинефрина, что помогает заглушать эффекты стресса.

Вставайте как можно чаще, поскольку исследования говорят нам о том, что длительное сидение оказывает крайне неблагоприятное воздействие на здоровье, даже если вы регулярно тренируетесь. Прерывистое движение может быть даже более важным, чем регулярные упражнения, поэтому поставьте для себя цель ходить от 7 000 до 10 000 шагов в день.

Дефицит животных омега-3 жиров.

Ваша диета должна включать высококачественный источник животных омега-3 жиров, такой как масло криля. Омега-3 жиры EPA и DHA играют важную роль в эмоциональном здоровье, а их недостаток связан с перепадами настроения. Исследования показали резкое снижение тревожности на 20 процентов среди студентов-медиков, принимающих омега-3.

Пищевые добавки и ГМО ингредиенты.

Считается, что ряд пищевых добавок и красителей негативно влияет на психическое здоровье, и многие из них были запрещены в Европе. Потенциально опасные вещества, которых следует избегать, включают синий пищевой краситель №1 и №2; зеленый №3; оранжевый B; красный №3 и №40; желтый №5 и №6; и консервант бензоат натрия.

Недавние исследования также показывают, что глифосат, активный ингредиент в гербициде Roundup компании Monsanto, который в больших количествах применяется к генетически модифицированным культурам, ограничивает способность вашего организма детоксифицировать чужеродные химические соединения.

В результате повреждающие эффекты этих токсинов увеличиваются, что потенциально приводит к широкому спектру заболеваний, включая повреждения мозга, которые имеют как психологические, так и поведенческие последствия.

Электромагнитное поле.

Ограничьте воздействие радиочастотного микроволнового излучения, сотовых и переносных телефонов и электро-загрязнения. Это особенно важно во время сна, когда происходит отдых и восстановление вашего организма.

Другие токсичные воздействия.

Насколько это возможно, избегайте всех известных токсинов, таких как глутамат натрия и искусственные подсластители, включая аспартам, ртуть из «серебряных» амальгамовых наполнителей и фторид в воде, среди прочего. опубликовано econet

© доктор Джозеф Меркола

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