ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: 5 Х 5 — самые вредные и самые полезные продукты

Одной из наиболее распространенных причин дисфункции щитовидной железы является дефицит йода. В обычном современном рационе питания его очень мало, а между тем йод – это нутриент, который должен поступать в организм именно с пищей

Мир захлестнула очередная эпидемия. По данным специалистов, сегодня только в одной Америке около 30 миллионов человек страдают от нарушений функции щитовидной железы, причем половина подобных случаев до сих пор не выявлены врачами.

Таким образом, общее количество людей, столкнувшихся с этой проблемой, составляет около 12 процентов населения страны. По некоторым оценкам, в мировом масштабе этот показатель достиг 430 миллионов человек.

Щитовидная железа: полезные и вредные продукты

Удивительно, но об этой проблеме имеется крайне мало информации, поскольку многие пациенты, а также их лечащие врачи, ошибочно принимают симптомы расстройства функции щитовидной железы за сходные признаки других заболеваний.

Одной из наиболее распространенных причин дисфункции щитовидной железы является дефицит йода. В обычном современном рационе питания его очень мало, а между тем йод – это нутриент, который должен поступать в организм именно с пищей.

Идея об использовании специальной диеты для предотвращения дисфункции щитовидной железы может показаться явно упрощенной, однако этот способ является эффективным и может в большинстве случаев оказаться наилучшим средством нормализации деятельности этого важного органа.

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Десять основных симптомов нарушения функции щитовидной железы

1. Утомляемость – постоянное чувство усталости, вне зависимости от продолжительности сна.

2. Плохой сон – неспособность уснуть или постоянное ощущение сонливости.

3. Перепады настроения – сменяющиеся состояния подавленности и тревоги.

4. Неустойчивый аппетит – частые изменения гастрономических предпочтений и вкусовых ощущений

5. Затуманенное сознание – неспособность концентрировать внимание или затруднение простых когнитивных процессов

6. Расстройства желудочно-кишечного тракта – метеоризм, запоры или поносы

7. Температурная чувствительность – постоянное ощущение чрезмерного холода или жары

8. Хронические боли – боли в суставах, возникающие без видимых причин

9. Проблемы репродуктивной функции – бесплодие, невынашивание, преждевременные роды

10. Менструальные расстройства – увеличение или уменьшение менструальных колик, интенсивности выделений или продолжительности периода поллюций.

Основные функции и роль щитовидной железы в организме человека

Тироидные гормоны тироксин (Т-4) и трийодтиронин (Т-3), вырабатываемые щитовидной железой человека, имеющей форму бабочки и расположенной под щитовидным хрящом в нижней части шеи, отвечают за управление обменными процессами (метаболизмом), температурой тела и кровяным давлением.

Несмотря на небольшие размеры этого элемента эндокринной системы, его значение невозможно переоценить. Щитовидная железа оказывает воздействие на весь организм, поскольку абсолютно все клетки и органы нашего тела нуждаются в тироидных гормонах.

Гипертиреоидоз (относительно редкое явление) – термин, которым обозначается повышенная секреция щитовидной железы. Иногда его также называют сверхактивностью щитовидной железы.

Это состояние может вести к необъяснимой потере веса, ощущению тревоги и паники, неспособности расслабиться, недостатку концентрации внимания, ускорению сердечного ритма, резкому усилению аппетита, разрушению ногтей и повреждениям кожи, волос, сердечно-сосудистым заболеваниям, раздражительности, нерегулярности сна, а также непереносимости высоких температур.

Гораздо более распространенным является гипотиреоз – термин, означающий, что щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов. Иногда его называют пониженной активностью или вялостью щитовидной железы.

Поначалу человек может не замечать никаких симптомов, но со временем они усиливаются. Дефицит этих жизненно необходимых гормонов ведет к ощущению хронической усталости, депрессии, ожирению, боли в суставах, мышечной слабости, повреждению волос, кожи и ногтей, сердечной недостаточности, нарушениям внимания и концентрации, а также непереносимости холода.

Тиреоидит Хашимото – аутоиммунное паталогическое состояние. Иммунная система функционирует неправильно и вырабатывает антитела, которые атакуют щитовидную железу. Со временем щитовидная железа разрушается и перестает нормально функционировать.

У большинства пациентов с гипотиреозом наблюдается положительная реакция на эти антитела. Для предотвращения разрушения щитовидной железы крайне важно поддерживать нормальное состояние иммунной системы и не допускать возникновения воспалительных процессов.

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Функция щитовидной железы стимулируется сигналами нашего мозга (точнее, гипоталамуса), и другая железа, гипофиз, указывает щитовидной железе, необходимо ли в тот или иной момент продуцировать гормоны, или следует остановиться. Когда такие сигналы блокируются или поступают несвоевременно, это может привести к серьезным потрясениям для всего организма.

Наиболее распространенные причины дисфункции щитовидной железы:

дефицит йода и других нутриентов;

Базедова болезнь – генетическое аутоиммунное заболевание, стимулирующее выработку гормонов щитовидной железы;

болезнь Пламмера (токсическая аденома щитовидной железы) – доброкачественная опухоль, стимулирующая выработку тироидных гормонов;

беременность способна вызвать дисфункцию щитовидной железы;

тироидит – воспаление, провоцирующее избыточное количество тироидных гормонов в составе крови;

физический, ментальный или эмоциональный стресс может вести к нарушениям функции щитовидной железы;

экзогенные (внешние) токсины также, согласно некоторым данным, играют некоторую роль в нарушениях функции щитовидной железы.

Эта проблема может возникать как у взрослых, так и у детей и подростков. У новорожденных, которым вовремя поставлен диагноз и проведено соответствующее лечение, как правило, удается предотвратить нарушения ментального развития.

Существуют также синтетические гормоны (подобные препараты занимают четвертое место по объему продаж в аптеках Соединенных Штатов Америки), которые способны в конечном итоге восстановить нормальное функционирование щитовидной железы.

Впрочем, в большинстве случаев для эффективного применения синтетических заменителей необходимо, чтобы щитовидная железа пациента полностью прекратила функционировать.

Без сомнения, наилучшим решением является профилактика разрушения щитовидной железы.

Пять видов продуктов, наиболее полезных для щитовидной железы

1. Водоросли и морепродукты (моллюски, креветки, сардины, рыба семейства лососевых и тунец)

2. Йогурт, яйца и сыр

3. Кокосовое масло

4. Клюква и клюквенный сок

5. Запеченный картофель (с кожурой)

Пять видов продуктов, наиболее опасных для щитовидной железы

1. Соевые продукты

2. Очищенные зерновые продукты с высоким содержание глютена

3. Газированная вода, алкоголь и чрезмерное количество кофе

4. Гидрогенизированные масла (следует вообще избегать фастфуда и переработанных продуктов)

5. Рафинированный сахар

В настоящее время не существует способов лечения таких аутоиммунных заболеваний как синдром Хашимото, которые наносят существенный ущерб щитовидной железе и вызывают такие заболевания как гипотироидоз.

Как и в случае большинства аутоиммунных нарушений, очень важно уделять особое внимание диете и образу жизни. Возможно, эти меры и не способны полностью восстановить нормальную функцию щитовидной железы, но они замедлят развитие заболевания и облегчат его симптомы.

Забота о щитовидной железе необходима для всего организма. Все наши внутренние системы взаимосвязаны и в своей деятельности зависят друг от друга.

Правильный выбор продуктов для нормализации функции щитовидной железы одновременно будет благотворным для сердца, мозга и кишечника. Продуманное изменение рациона буквально каждому позволит почувствовать разницу.опубликовано econet

перевод: Игорь Абрамов

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