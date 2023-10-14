РАССТЯЖКИ: Копеечное средство из аптеки, которое выровняет кожу

Кожа — самый большой орган человеческого тела. Всё в нашем организме связано, и состояние кожи зависит от множества факторов, количество которых сложно сосчитать. Сегодня ты узнаешь, что именно нужно предпринять, для полного избавления от растяжек на коже

Кожа — самый большой орган человеческого тела. Всё в нашем организме связано, и состояние кожи зависит от множества факторов, количество которых сложно сосчитать. Сегодня ты узнаешь, что именно нужно предпринять, для полного избавления от растяжек на коже.

Если кто-то скажет, что это невозможно, таинственно улыбайся в ответ. Нужно всего лишь победить свою лень, и кожа преобразится волшебным образом! Не важно, в результате чего возникли растяжки. Даже если они появились после очень стремительного набора веса и выглядят как глубокие бороздки, есть решение!

Как убрать растяжки в домашних условиях

Ни один дерматолог не будет рассказывать, как убрать растяжки в домашних условиях. Это процесс, требующий усилий, путь и не слишком серьезных, и отнимающий время. Гораздо легче предложить клиенту удаление растяжек лазером. Это дорого и не всегда работает на 100 %.

Комплексный подход к регенерации кожи с растяжками — совсем другое дело.

Для начала — маска, подтягивающая кожу.

Маска с маслом и аспирином

Ингредиенты:

несколько таблеток аспирина

2 ст. л. теплого оливкового масла

Как применять:

1. Раствори аспирин в небольшом количестве воды. Размешай кашицу с теплым маслом.

2. Нанеси теплую маску на кожу с растяжками, подержи 20 минут. Смой теплой водой.

Такую маску стоит делать регулярно, желательно через день.

Поверь, немного упорства — и через месяц кожу будет не узнать!

Помню очень ярко тот момент, когда впервые в жизни увидела растяжки. Мне было 12, мы с мамой поехали в паломническую поездку по России, посещая главные святыни и купаясь в источниках с ледяной водой. С нами в автобусе была очень красивая женщина, белокурая, ее маленького сына звали Серафимом.

Она была стройной, обладала приятной наружностью. Но когда молодая мама разделась, чтобы окунуться в ужасно холодную воду источника, я заметила странную вещь. Ее плоский живот и стройные бока были испещрены серебристыми линиями, их было очень много, они образовывали необыкновенные узоры на теле… Я такого никогда не видела раньше, изумилась страшно. Примерно через 8 лет я заметила первые растяжки на собственном теле.

Вот так бывает, что растяжки могут образоваться даже на молодых и худых телах. Знала бы эта женщина, что с помощью доступных и дешевых средств из аптеки можно избавиться от этой напасти! Но тогда никто о таком не слышал…

Для лучшего эффекта в маску с аспирином и маслом рекомендуется также добавлять 1 куриное яйцо.

Хотя бы 2 раза в неделю делай такую усовершенствованную маску, и увидишь невероятный результат.

Очень важно, делая маски с аспирином, начать пить витамин Е в капсулах, а также витамин С. Эти витамины на радость нам дешевые, но эффект от их приема весьма ощутим.

Витамины будут подпитывать кожу изнутри, помогая ей восстанавливаться после разрывов.

Рекомендую заняться физическими нагрузками, которые улучшат кровообращение. Любые нагрузки делают кожу более молодой, эластичной, привлекательной: во время тренировки выделяется коллаген, а ведь именно коллагеновые волокна так важны для обновления и подтяжки кожи. Это может быть плаванье, танцы, бег, что угодно!

Растяжки на коже не любят походов в солярий и загара. Эти процедуры пересушивают кожу и делаю растяжки даже более заметными, помни об этом! Если уж собираешься на солнышко, не забудь намазать кожу питательным кокосовым маслом или жирным защитным кремом.

Проблема растяжек волнует многих женщин, и они часто стесняются этого. А стесняться не нужно, следует лишь немного постараться, чтобы стать увереннее в себе и забыть о любых комплексах. Ведь уже совсем скоро летний сезон!опубликовано econet

Автор Александра Килимчук

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