Держите ИНСУЛИН под контролем!

Многолетняя практика утверждает, что контроль за инсулином является залогом прекрасного самочувствия, долголетия и вообще счастливой жизни...

Хотите быть здоровым? Учитесь управлять инсулином!

Многолетняя практика утверждает, что контроль за инсулином является залогом прекрасного самочувствия, долголетия и вообще счастливой жизни.

Постоянное повышение insulina приводит к чрезмерному увеличению жировой массы, сахарному диабету, повышенному давлению, преждевременному старению, онкологии и многим другим недугам.

Многочисленные исследования доказали, что к росту инсулина приводит чрезмерный прием в пищу рафинированных углеводов.

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Далее этот процесс переходит в аккумулирование жира, а также нарушению обменных процессов. Однако, к большому сожалению, борьба с лишним весом не приносит достаточных результатов и поэтому стоит расширить границы доктрине про взаимосвязь глюкозы и инсулина.

Последние научные тесты показали, что до сих пор были известны далеко не все рычаги давления на объем инсулина. Так, теперь можно добавлять к углеводно-инсулиновым факторам еще и воздействие гормонов, метаболический аспект.

Белок, как новый рычаг управления

Диета практически любого современного человека содержит в себе количество белка, превышающее норму в 2 раза. Его чрезмерное количество напрямую перенаправляется в печень, в которой он превращается в жировую ткань или же глюкозу.

Становится понятно, что это вещество может синтезироваться не только из углеводов. Сенсоры организма указывают на переизбыток энергии, провоцирующий увеличение уровня инсулина. Этот процесс необходим для того, чтобы избежать понижения уровня сахара.

Таким образом, можно сделать вывод, что чрезмерное потребление белка приводит к увеличению уровня insulina также сильно, как и рафинированные углеводы.

Интересно, что белок животного происхождения приводит к большому увеличению инсулина, чем полученный из растительной пищи.

Каждый человек должен запомнить, что чем больше лишнего веса он имеет, тем меньшее количество белка нужно употреблять в пищу.

К причинам сокращения белковой пищи также относится повышенное артериальное давление, повышенный сахар в крови, плохой липидный профиль.

Подобрать индивидуальную норму потребления белка помогут врачи. Но также следует подчеркнуть, что в первое время можно сократить его количество до минимальных показателей, так как это поможет быстрее разгрузить печень и улучшить свое здоровье.

Фруктоза – еще один важный фермент

Как известно, сахар наполовину состоит из фруктозы (кетогексозы), а как известно влажный рафинад обладает повышенной липкостью. Прилипание сахара к белкам приводит к образованию такого соединения как AGEs (конечный продукт гликирования).

Оно обладает такими негативными факторами:

• повреждает структуру почек;

• ускоряет старение;

• повреждает коллаген в суставах и коже;

• сокращает эластичность стенок сосудов.

Кстати, способность этого моносахарида к склеиванию с белками в 7 раз выше, нежели у глюкозы.

Среди других важных аспектов стоит отметить, что фруктоза почти не присутствует в кровотоке, а сразу отправляется в печень. Там она может превратиться в жир, лактат, гликоген или же декстрозу.

Несмотря на то, что прием фруктозы не приводит к увеличению количества глюкозы, она оказывает токсическое воздействие на организм и приводит к инсулиновой сопротивляемости. Это может привести к образованию неалкогольной жировой печени и метаболического синдрома.

Тем не менее, кетогексоза также является важным продуктом, который крайне необходим для:

1. Восстановления энергетического баланса у людей, занимающихся спортом. Всем известно, что после сокращения количества гликогена спортивные результаты значительно падают. И именно в это период используется смесь из семидесяти процентов декстрозы и тридцати процентов фкетогексозы. Она позволит быстро восстановить необходимый уровень гликогена в печени при чрезмерных упражнениях на выносливость или скорость.

2. Активации гликемической реакции на еду с большим содержанием крахмала. Именно печень отвечает за объем сахара в крови и именно минимальное количество фруктозы облегчает этот процесс.

К примеру, у взрослых, болеющих сахарным диабетом, всего три грамма этого моносахарида значительно улучшает гликемическую реакцию.

Такой объем содержится примерно в одном сладком фрукте, небольшой порции тыквы.

У пациентов, страдающих метаболическим синдромом, объем фруктозы не должен выходить за рамки двадцати пяти граммов в день.

Кетогенная диета - не выход!

Всем известно, что жиры не влияют на объем инсулина и поэтому некоторые считают, что лучшим выходом для контроля за ним является кетодиета.

Но это суждение в корне неверно!

Дело в том, что insulin не только контролирует уровень сахара, но и тормозит возможность печени воспроизводить моносахарид с помощью печеночного глюконеогенеза. То есть, если у человека из-за кетогенной диеты невысокий уровень insulina, то организм не сможет остановить глюконеогенез.

А это в свою очередь приведёт к стремительному увеличению уровня сахара, даже несмотря на практические полное отсутствие углеводов в пище.

Также установлено, что кетогенная диета способна привести к инсулиновой резистентности, то есть когда организм не будет реагировать на это вещество.

Вследствие этого поступающая глюкоза будет направляться не к тканям, а в печень, где она превратиться в гликоген.

Такая резистентность является физиологической, так как организм будет накапливать декстрозу в увеличенных темпах для дальнейшего нормального функционирования мозга.

Можно сделать вывод, что низкоуглеводная диета способна спровоцировать увеличенную выработку моносахарида после каждого приема пищи.

И конечно, не стоит забывать, что минимальное поступление углеводов в организм нарушает выработку гормона счастья и хорошего настроения – серотонина.

Кстати, именно женщины больше всего склонны испытывать дефицит этого ценного гормона. Этот аспект – одна из причин, по которой кетогенная диета негативно сказывается на женщинах и пожилых людях.опубликовано econet

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