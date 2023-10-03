РЕСВЕРАТРОЛ: вещество, которое ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

Ресвератрол – «ЭЛИКСИР ЖИЗНИ». Так назвал его Давид Синклер, ученый из Гарвардского университета, открывший ресвератрол, за разнообразные ценные свойства этого вещества
Ресвератрол – «эликсир жизни». Так назвал его Давид Синклер, ученый из Гарвардского университета, открывший ресвератрол, за разнообразные ценные свойства этого вещества.
Ресвератрол относится к классу полифенолов.
Содержится в косточках и кожице красного винограда, сливах, малине, бруснике, чернике и некоторых других ягодах, в арахисе, какао. Его можно обнаружить в корнях и стеблях горца японского, в иглах сосны. Но почетное первое место занимает красный виноград.
Под воздействием солнечных лучей на кожице ягод винограда размножаются грибки и растение вырабатывает ресвератрол для собственной защиты. Ресвератрол можно считать природным антибиотиком и фунгицидом, помогающим растению отражать биологические атаки. Так же поступают и некоторые другие растения, защищаясь от повреждений, грибков, насекомых, солнечной радиации и других вредных воздействий.
В процессе приготовления красного вина по технологии используются кожура и косточки. Благодаря дрожжевым грибкам, живущим на кожице ягод, начинается естественный процесс брожения. В результате настаивания вина, ресвератрол переходит в этот напиток.
Таким образом больше всего ресвератрола содержится в красном вине, в отличие от белого, которое готовится без косточек и кожуры.
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Чем же заслужил ресвератрол свое высокое звание?
Ресвератрол – один из самых сильных антиоксидантов, оберегающий клетки от перекисного окисления и разрушения.
Очень полезен для сердечно-сосудистой системы. В странах, где присутствует культура потребления красных вин (Франция), уровень заболевания болезнями сердца очень низкий.
Обьясняется это тем, что ресвератрол укрепляет стенки сосудов, уменьшает их проницаемость, повышает эластичность, поддерживает в норме давление. Кроме того, мешает образованию холестериновых бляшек и тромбов.
Не смотря на то, что во французской кухне много небезобидных жирных блюд, ресвератрол отлично справляется со своей задачей нормализации жирового обмена. И даже защищает печень от ожирения и воздействия алкоголя. Еще Авиценна утверждал, что красное вино в умеренных количествах целебно для человека.
Снижение содержания жиров влечет за собой не только снижение уровня холестерина, но и сахара. Ресвератрол способствует профилактике сахарного диабета и облегчению течения заболевания, защищает сетчатку глаза при диабете.
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Учеными установлено, что ресвератрол препятствует образованию и размножению опухолевых клеток. В то же время стимулирует способность здоровых клеток к регенерации. Он подавляет ферменты, которые способствуют возникновению опухолевых процессов и их развитию. Укрепляет иммунную защиту организма.
Опыты показали, что это вещество продлевает жизнь и:
Способствует улучшению мозгового кровообращения, снижает риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона;
Подавляет размножение опасных респираторных вирусов, оспы и герпеса.
Улучшает зрение, препятствует возникновению катаракты.
Укрепляет костную ткань, особенно в женском организме, когда снижается производство гормона эстрогена.
Повышает выработку тестостерона у мужчин.
Стимулирует рост коллагеновых волокон и защищает молодые клетки кожи от повреждения свободными радикалами.
Проявляет антиаллергические свойства.
Ресвератрол очень полезен людям, работающим на вредных производствах или живущим в местах с неблагоприятной экологией.
Учитывая многочисленные полезные свойства, ресвервтрол вполне можно отнести к веществам, способствующим активному долголетию, сохранению молодости и здоровья.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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