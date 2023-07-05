ФОЛИВАЯ КИСОТА: профилактика венозных тромбозов и не только!

Как минимум 75% случаев врожденных пороков развития центральной нервной системы могли бы быть предотвращены, если бы...

Фолиевая кислота (ФК, фолацин, витамин В9) и ее производные относятся к наиболее часто встречаемым в природе соединениям водорастворимых фолатов (витаминов группы В).

В организме человека и животных ФК не синтезируется, она поступает извне вместе с пищей.

Еще одним источником ФК является естественная микрофлора кишечника. Поэтому ФК присутствует во всех тканях животных и человека.

Восстановленная форма ФК в качестве коферментов принимает участие в ферментативных реакциях при обмене аминокислот (серина, глицина, гистидина), синтезе метионина, пуриновых и пиримидиновых оснований.

Она важна для нормальных процессов роста, развития и пролиферации тканей, в том числе эритропоэза и эмбриогенеза.

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Кроме того, ФК необходима для образования адреналина, катаболизма никотиновой кислоты и др., имеет эстрогеноподобное действие и в связи с этим позволяет снижать прием гормонов при заместительной терапии климакса.

Считается, что прием ФК уменьшает риск развития рака шейки матки у женщин, принимающих противозачаточные препараты.

Дефицит фолатов до последнего времени связывали в большей мере с патологией развития центральной нервной системы и фолиево-дефицитной анемией. Сегодня его также соотносят с риском развития острых коронарных синдромов и инсультов.

Считается, что фолиевая кислота обеспечивает профилактику глубоких венозных тромбозов и легочных эмболий.

Дефицит фолатов и врожденные дефекты

О том, что дефицит ФК у женщин детородного возраста приводит к развитию врожденной патологии центральной нервной системы у детей, известно уже на протяжении 50 лет.

Дефекты нервной трубки являются одним из самых серьезных врожденных пороков, spina bifida и анэнцефалия - наиболее часто встречающиеся из них.

Ежегодно в США они регистрируются в 1 случае из 1000 беременных, а около 4000 беременностей прерываются как спонтанно, так и искусственно из-за нарушений развития центральной нервной системы плода.

По статистике, каждый год в мире рождается 500000 детей с такими аномалиями. В Украине частота встречаемости spina bifida и анэнцефалии составляет 2 на 1000 беременностей, что в 4 раза выше, чем в случае, когда женщины регулярно получают фолиевую кислоту.

Уже в 1964 году Lancet опубликовал результаты исследования, проводившегося в Ливерпуле, в котором из 98 женщин, давших жизнь детям с дефектами центральной нервной системы, у 54 было установлено нарушение метаболизма ФК.

В норме в течение 28 дней после оплодотворения (!) развитие нервной трубки плода завершается, и очень важно, чтобы в этот период женщины принимали ФК. Часто, однако, в это время женщины еще не знают о своей беременности.

Дефекты нервной трубки развиваются вследствие нарушения ее закрытия либо, в некоторых случаях, в результате повторного открытия.

Анэнцефалия приводит либо к мертворождению, либо к скорой смерти после рождения, в то время как новорожденные со spina bifida сегодня выживают, особенно при интенсивном лечении и хирургических вмешательствах.

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Эти дети чаще всего становятся тяжелыми инвалидами с параличами и нарушениями тазовых функций.

Иногда встречаются легкие варианты проявления порока в виде кифоза или сколиоза.

Как правило, у таких лиц отмечается отставание в умственном развитии, психологически они менее адаптивны к окружающей среде.

Результаты рандомизированного исследования показывают, что как минимум 75% случаев врожденных пороков развития центральной нервной системы могли бы быть предотвращены, если бы женщины еще до зачатия ребенка и на ранних сроках беременности принимали витамин В9 (800мкг/сут).

Приобретенные состояния

Фолиево-дефицитная анемия своими гематологическими признаками (макроцитоз, базофильная пунктация эритроцитов, кольца Кебота, тельца Жолли, полисегментация нейтрофилов, относительный лимфоцитоз при умеренной лейкопении, гранулоцитопения, умеренная тромбоцитопения) напоминает В12-дефицитные анемии, но имеет несколько иную этиологию.

К ней могут приводить алиментарная недостаточность и энтериты с нарушением всасывания; прием препаратов, угнетающих синтез ФК (цитостатики, противосудорожные, барбитураты), повышенная потребность в фолиевой кислоте (злокачественные опухоли, гемолиз, эксфолиативный дерматит, беременность), а также хроническая алкогольная интоксикация.

ФК и сердечно-сосудистые нарушения

При том, что нарушение холестеринового обмена продолжает считаться главным фактором риска атеросклероза, сегодня все больше внимания уделяется роли гомоцистеина.

Гомоцистеин, производное метионина, впервые заявил о своем участии в манифестации атеросклероза в начале шестидесятых годов прошлого века.

Именно тогда было установлено, что с его накоплением связаны эндотелиальная дисфункция и разрыхление внутренней поверхности сосудистой стенки, облегчающие отложение холестерина, кальция с формированием атеросклеротической бляшки.

При этом повышенное содержание гомоцистеина в плазме является признаком фолиевого дефицита.

Атеросклероз коронарных сосудов и сосудов головного мозга является основной причиной острых коронарных синдромов и инсультов. Острые коронарные синдромы (ОКС) могут проявляться как в форме стенокардии, так и в форме инфарктов (с постинфарктным кардиосклерозом), нарушением проводимости, сердечной недостаточностью, а также внезапной коронарной смертью.

В клинике преобладает болевой синдром, хотя не исключены и немые формы ОКС.

Ишемический или геморрагический инсульт чаще всего характеризуется необратимыми структурными изменениями головного мозга с возникновением различных нарушений (от поведенческих, умственных и эмоциональных до двигательных расстройств - парезов и параличей), которые могут как редуцировать, так и сохраняться.

В последнее время сформировалось мнение, что профилактическое влияние ФК при атеросклерозе реализуется в числе других механизмов и через понижение уровня гомоцистеина в крови.

Проведенное в Китае рандомизированное исследование показало, что добавки мультивитаминов, содержащих фолиевую кислоту, приводят к уменьшению смертности от инсультов.

”Journal of American College of Cardiology” представил результаты двойного слепого рандомизированного исследования, авторы которого показали, что добавка в пищу ФК привела к значительному улучшению эндотелиальной функции у пациентов с атеросклерозом коронарных артерий.

Данные “British Medical Journal” указывают на то, что прием ФК уменьшает риск развития:

острых коронарных синдромов на 16%,

глубоких венозных тромбозов на 25%,

риск развития инсультов на 24%.

Проведенное в США большое исследование показало, что в стране до начала фортифицирования муки (обогащение ее различными витаминами и минералами) фолиевой кислотой по крайней мере у 50% людей старше 60 лет отмечался повышенный уровень гомоцистеина в крови, отражающий дефицит ФК.

После начала фортификации отмечалось снижение содержания гомоцистеина в крови с 18,7ммоль/л до 9,8 ммоль/л при среднем содержании 13ммоль/л.

Уже в 1998 году (по сравнению с 1997 годом, когда США ввели обязательное фортифицирование муки ФК) количество смертей от инсультов уменьшилось на 4753, а от сердечных приступов на 21943, что составляет 3, 4% по каждой патологии.опубликовано econet

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