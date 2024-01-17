Упражнения и продукты, которые ВАЖНЫ для печени

К сожалению, мы обычно вспоминаем об этом органе только тогда, когда он начинает болеть

Иногда мы решаем «сесть» на сбалансированную и низкокалорийную диету, имея ясную цель: сбросить лишние килограммы и добиться того чтобы наша фигура выглядела лучше.

Продукты и упражнения для здоровой печени

А как насчет того, чтобы ежедневно следить за своим питанием с целью сохранить печень здоровой и крепкой? К сожалению, мы обычно вспоминаем об этом органе только тогда, когда он начинает болеть.

Когда начинается ожирение печени, несварение, когда постоянно ощущается усталость, нам приходится заниматься детоксикацией и восстановлением этого органа.

А не лучше ли вовремя заботиться о предотвращении таких проблем с печенью?

Конечно, лучше.

И поэтому мы предлагаем познакомиться с соответствующими упражнениями и продуктами, которые нужно включать в свой рацион, чтобы печень была здоровая, очищенная и крепкая.

1. Питательные вещества, необходимые для сохранения здоровья печени

В статье, напечатанной в 2013-м году в хьюстонском журнале Global Healing Center (Соединенные Штаты), говорится, что проблемы здоровья, связанные с печенью, становятся все более распространенными. Почему?

Плохие привычки, сидячий образ жизни, неправильное питание, психологические проблемы, такие, как стресс и тревожность, — все это ведет к возникновению многих проблем с печенью.

Это заставляет задуматься, что нужно изменить в своих привычках, в питании, чтобы избежать этих проблем.

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Итак, пора включить эти продукты в свою диету.

1. Витамины группы В есть в злаках и крестоцветных овощах

Для того, чтобы печень была здоровой, нужно есть цельнозерновые продукты. Не стоит употреблять продукты и блюда из белой рафинированной муки, то есть белый хлеб, булочки, пиццу… Они плохо перевариваются.

А цельнозерновые продукты помогают печени очищать кровь от токсинов и укрепляют ее клетки. Так что включай в свою диету следующие продукты (если у тебя нет на них аллергии):

Киноа

Гречку

Пшено

Овес

Что касается таких овощей семейства крестоцветных, как брокколи, капуста, цветная капуста, следует знать, что они помогают увеличить содержание в организме ферментов, необходимых для того, чтобы печень нормально очищала кровь от токсинов.

Кроме того, они известны как антиканцерогены. Так что не забывай о них каждый день.

2. Витамин С: Очень важен!

Цитрусовые фрукты, такие, как апельсины, лимоны, киви или папайя, богаты витамином С, они помогают нам очистить организм, а также помогают печени вырабатывать желчь и ферменты, способствующие ее восстановлению и укреплению.

Если ты заботишься о печени (и сердце), не забывай выпить утром натощак теплой воды с лимоном. Вода с лимоном защитит здоровье сердца и печени!

3. Глутатион есть в грецких орехах и авокадо

Ты знаешь, что авокадо — просто целебный для нашей печени фрукт? Оно богато полезными жирными кислотами, которые необходимы для очищения и укрепления печени.

В авокадо также много глутатиона. Это молекула, состоящая из трех аминокислот, необходимых печени для того, чтобы она очищала кровь.

Грецкие орехи также содержат глутатион. Кроме этого, в них есть аргинин, вещество, позволяющее печени обезвреживать аммиак. Рекомендуем съедать каждое утро по три грецких ореха.

4. Хлорофилл, чудо «зеленой крови»

Хлорофилл помогает восстанавливать поврежденную печень. Он необходим для синтеза витамина D, для удержания железа в нашей крови. Он помогает поддерживать в хорошем состоянии не только печень, но и кишечник, способствуя освобождению его от токсинов.

Учитывая важность хлорофилла для печени, запиши, какие продукты должны входить в твой ежедневный рацион:

Хлорелла

Спаржа

Перец

Брокколи

Брюссельская капуста

Сельдерей

Зеленый горошек

Лук-порей

Оливки

Петрушка

Морские водоросли

Шпинат

Мангольд

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Чтобы печень была здоровой: лучшие упражнения

Эксперты из Канадского фонда по изучению проблем печени утверждают, что регулярные физические упражнения необходимы, чтобы печень оставалась здоровой, крепкой и очищенной.

Благодаря регулярной физической активности мы избегаем ожирения и укрепляем иммунную систему.

Рекомендуется каждый день полчаса-час заниматься следующими аэробными упражнениями:

Ходьбой

Плаванием

Ездой на велосипеде

Бегом в умеренном ритме

Танцами

Аэробикой

Теннисом

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