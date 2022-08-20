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КАК вывести плоские бородавки: 5 рецептов

Источник: steptohealth.ru 20 августа 2022 5054
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Довольно часто бородавки возникают у молодых людей и подростков

КАК вывести плоские бородавки: 5 рецептов

Плоские бородавки являются распространённым признаком одного из подтипов вируса папилломы человека (ВПЧ). Довольно часто они возникают у молодых людей и подростков.

Они представляют собой чуть приподнятые новообразования на коже коричневатого цвета. Их поверхность плоская и слегка шершавая.

Обычно плоские бородавки появляются на лице, хотя довольно часто их можно встретить на руках и шее.

Хотя они не являются серьёзной угрозой для здоровья, следует иметь в виду, что такие плоские бородавки заразны и чаще всего появляются в те моменты, когда наша иммунная система ослабевает.

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К счастью, в нашем распоряжении имеются натуральные средства лечения подобных бородавок. Благодаря таким домашним рецептам у нас исчезает необходимость использовать агрессивные химические средства.

В нашей сегодняшней статье мы познакомим тебя с 5 лучшими домашними рецептами, которые ты сможешь использовать каждый раз, как только тебя начнёт беспокоить эта проблема.

1. Касторовое масло и пекарский порошок

Касторовое масло содержит жирные кислоты и антиоксиданты, а пекарский порошок является источником различных витаминов и минералов.

Сочетание этих двух ингредиентов позволяет нам получить эффективное средство удаления плоских бородавок.

КАК вывести плоские бородавки: 5 рецептов

Из этих ингредиентов мы приготовим густую клейкую маску, которая, прилипая к проблемным зонам, поможет тебе удалить эти новообразования.

Ингредиенты

  • 2 столовых ложки касторового масла (30 г.)
  • 1 чайная ложка пекарского порошка (5 г.)

Приготовление

  • Перемешай указанное количество касторового масла с чайной ложкой пекарского порошка.

Как его использовать?

  • Обработай готовым средством проблемную область кожи, после чего защити ее бинтом или повязкой.
  • Оставь маску на коже на всю ночь, чтобы она подействовала. Повторяй эту процедуру каждый вечер перед тем, как идти спать, в течение 1 месяца.

2. Алоэ вера и масло ромашки

Гель алоэ вера отлично увлажняет нашу кожу и способствует её регенерации.

Эти свойства алоэ вера объясняются высоким содержанием в этом растении различных антиоксидантов и минералов.

Для усиления эффекта данного ингредиента мы будем использовать его вместе с ромашковым маслом. Оно позволит размягчить поверхность бородавок и облегчить их удаление.

Ингредиенты

  • 3 столовых ложки геля алоэ вера (45 г.)
  • 1 столовая ложка масла ромашки (15 г.)

Приготовление

  • Возьми подходящего размера ёмкость и перемешай в ней указанные ингредиенты.

Как его использовать?

  • Перед тем, как ложиться спать, щедро обработай средством поверхность кожи, на которой имеются плоские бородавки.
  • Наложи клеящуюся повязку так, чтобы средство могло оставаться на коже всю ночь.
  • Утром смой его водой. Повторять эту процедуру рекомендуется ежедневно до тех пор, пока ты не заметишь изменения к лучшему.

3. Луковый сок и соль

Лук содержит серные соединения, обращающие противовирусными свойствами.

Это означает, что луковый сок способен бороться с вирусом, вызывающим появление плоских бородавок.

Содержащиеся в нем натуральные кислоты восстанавливают естественный рН-баланс кожи, размягчают её огрубевшие участки и ударяют мертвые клетки.

КАК вывести плоские бородавки: 5 рецептов

Ингредиенты

  • 1 луковица
  • 1 чайная ложка соли (5 г.)

Приготовление

  • Разрежь луковицу на кусочки, предварительно удалив с неё кожуру.
  • Положи их в подходящую ёмкость и посыпь солью.
  • Дай средству настояться 10 минут, после чего измельчи его в блендере для получения лукового сока.

Как его использовать?

  • Смочи в готовом луковом соке кусочек ваты и приложи его к проблемной зоне на пару часов.
  • Подожди пару часов или оставь средство на коже на всю ночь.
  • Рекомендуется использовать это средство ежедневно до тех пор, пока проблема не будет решена.

4. Бикарбонат натрия

Бикарбонат натрия является отличным эксфолиантом, что позволяет сократить размер плоских бородавок на коже лица и рук.

Благодаря бикарбонату натрия ты сможешь очистить кожу от мертвых клеток и улучшить кровообращение, что имеет важное значение для регенерации клеток кожи.

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка бикарбоната натрия (10 г.)
  • 2 столовых ложки воды (30 мл.)

Приготовление

  • Перемешай оба ингредиента так, чтобы у тебя получилась густая паста.

Как его использовать?

  • Обработай готовой пастой проблемную зону, выполнив лёгкий массаж кожи.
  • Подожди 40 минут, прежде чем смывать средство.
  • Используй пасту из бикарбоната каждый день до тех пор, пока бородавки не исчезнут.

5. Витамин С

Таблетки витамина С имеют кислый рН, что делает их эффективными для лечения бородавок и шрамов.

Нанесение витамина С на кожу стимулирует регенерацию её клеток, а также удаляет частички грязи и мертвые клетки с поверхности кожи.

Ингредиенты

  • 2 таблетки витамина С
  • 1 столовая ложка воды (15 мл.)

Приготовление

  • Первым делом необходимо измельчить в порошок таблетки витамина С.
  • После этого добавь необходимое количество воды так, чтобы у тебя получилась однородная паста.

Как его использовать?

  • Обработай этой пастой проблемные участки кожи, на которых имеются бородавки. Подожди 30-40 минут.
  • Как только указанное время пройдёт, ополосни кожу тёплой водой. Повторяй процедуру каждый день.

Необходимо помнить о том, что для получения желаемого результата эти средства нужно использовать регулярно. Разовое использование данных продуктов не решит твою проблему. Иными словами, будь настойчивей и прояви терпение.

Если даже несмотря на это бородавки не удаётся вывести, обратить за консультацией к врачу. Он подскажет тебе, что можно сделать в твоей ситуации.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.by/

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