7 СУПЕР ПРОДУКТОВ, о которых вы можете не знать

Упакованные обработанные пищевые продукты могут быть удобными, но если вы стремитесь улучшить свое здоровье, приготовление пищи с нуля с использованием свежих необработанных ингредиентов даже не подлежит обсуждению.

Упакованные обработанные пищевые продукты могут быть удобными, но если вы стремитесь улучшить свое здоровье, приготовление пищи с нуля с использованием свежих необработанных ингредиентов даже не подлежит обсуждению.

Здоровое питание: 7 суперпродуктов

Как только вы начнете есть необработанные продукты питания, которые максимально приближены к их естественному состоянию, тогда почти все что вы едите, будет являться «суперпродуктом». Вам нужны все возможные питательные вещества, они в изобилии встречаются в свежих сырых продуктах.

Тем не менее, предложенные конкретные продукты могут указать вам правильное направление, поэтому, чтобы помочь вам начать работу, я составил два списка:

один из семи продуктов на каждый день, заряженных питательной энергией, плюс еще один с семью суперпродуктами, о которых вы возможно никогда не слышали, ведь здоровое питание не должно быть монотонно скучным!

1. Домашний костный бульон

Домашний костный бульон это настолько «клише», насколько это возможно, если вы хотите начать питаться более здорово.

Это также очень экономичный способ улучшить вашу диету, так как вы можете использовать оставшиеся кости, которые иначе были бы выброшены.

Костный бульон помогает «исцелить и запечатать» ваш кишечник, что так важно для оптимального здоровья и профилактики заболеваний, а также он отлично подходит для ускорения вашего восстановления, когда вам нездоровится.

Он содержит большое количество здорового жира наряду с важными питательными веществами, такими как кальций, магний, фосфор, кремний, сера и микроэлементы, а также разложенный материал из хряща и сухожилий, включая хондроитинсульфаты и глюкозамин.

Одно важное предостережение при приготовлении бульона, независимо от того, используете ли вы курицу или говядину, - это убедиться, что они из органически выращенных, пастбищных или выкормленных травой животных.

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2. Проросшие семена

Другим простым и недорогим способом оптимизации вашего питания является добавление проросших семян к вашему овощному соку и / или салату.

Их можно легко выращивать на собственной кухне круглый год и это отличный способ начать, если вы планируете выращивать себе еду.

Семена подсолнечника - один из моих личных фаворитов, как с точки зрения вкуса, так и пищевой ценности. Когда семена подсолнечника прорастают, содержание белка, витаминов и минералов в них, как правило, обеспечит вам в 30 раз большее содержание питательных веществ чем в органических овощах!

Проростки в целом также содержат ценные ферменты - в 100 раз больше ферментов, чем сырые фрукты и овощи, которые позволяют организму поглощать и использовать питательные вещества других продуктов, которые вы едите.

3. Ферментированные овощи

Культивируемые или ферментированные продукты имеют очень долгую историю практически во всех местных диетах и ​​всегда высоко ценятся за их преимущества для здоровья.

Процесс культивирования дает полезные микробы, которые чрезвычайно важны для вашего здоровья, поскольку они помогают сбалансировать вашу кишечную флору, тем самым повышая общую иммунную функцию.

Ферментированные продукты также являются отличными хелаторами и средствами для детоксикации, которые могут помочь избавить ваше тело от широкого спектра токсинов, включая тяжелые металлы.

Всего от одной четверти до половины чашки ферментированной пищи, потребляемой от одного до трех раз в день, может оказать значительное положительное влияние на ваше здоровье.

Ферментирование собственных овощей намного проще, чем вы думаете, и это самый недорогой путь. Дикая ферментация - это позволить всему, что есть на овоще, естественно культивировать пищу самостоятельно. Однако прививка пищи с использованием стартовой культуры ускоряет процесс ферментации.

Если вы используете культуру стартера, разработанную для получения более высокого уровня витамина K2 (чего многим не хватает), вы также сэкономите деньги на добавках. (Витамин K2 особенно важен, если вы принимаете добавку витамина D.)

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4. Авокадо

Авокадо - отличный источник здорового сырого жира.

Оно также обеспечивает около 20 основных питательных веществ, улучшающих здоровье, в том числе: клетчатку, калий, витамин Е, витамин В и фолиевую кислоту.

Кроме того, авокадо позволяют организму более эффективно поглощать жирорастворимые питательные вещества, такие как альфа- и бета-каротин и лютеин, в других пищевых продуктах, которые едят вместе с ним.

Помимо того, что их едят сырыми, вы можете использовать авокадо в качестве заменителя жира в рецептах, где нужно сливочное или другие масла.

Еще одно достоинство авокадо - это один из самых безопасных фруктов, который вы можете купить традиционно, поэтому вам не нужно тратить больше средств на органику. Их толстая кожа защищает плоды от пестицидов.

5. Листовая капуста (кале)

Капуста содержит волокна и антиоксиданты и является одним из лучших источников витамина А, который способствует здоровью глаз и кожи и может помочь укрепить вашу иммунную систему.

В одной чашке почти столько же витамина С, сколько в апельсине и столько же кальция, сколько в кружке молока.

Это отличный источник нескольких витаминов и других питательных веществ, в том числе:

Витамин A Витамин B Витамин C

Кальций Лютеин (помогает защитить от Зеаксантин (помогает защитить

от дегенерации сетчатки) дегенерации сетчатки)

Индол-3-карбинол Железо Хлорофилл

(может защищать от

рака толстой кишки)

6. Органическое кокосовое масло

Помимо пользы для щитовидной железы и метаболизма, кокосовое масло богато лауриновой кислотой, которая способна уничтожать ряд различных вирусов, включая грипп и корь. Его среднецепочечные жирные кислоты (MCT) также имеют ряд преимуществ для здоровья, включая повышение метаболизма вашего организма.

Кокосовое масло легко переваривается вашей пищеварительной системой и не производит всплеск инсулина в крови, поэтому для быстрого повышения энергии вы можете просто съесть ложку кокосового масла или добавить его в пищу.

Это также идеальный выбор для всех видов кулинарии - на самом деле, это единственное масло, достаточно стабильное, чтобы противостоять мягкому тепловому повреждению.

Поэтому, когда вам нужно масло для готовки или выпечки, используйте кокосовое масло вместо сливочного, оливкового, растительного масла, маргарина или любого другого типа масла, которое требуется в рецептах.

Только убедитесь, что вы выбрали органическое кокосовое масло, нерафинированное, неотбеленное, сделанное без термической обработки или химических веществ, и не содержащего ГМО ингредиентов.

В качестве дополнительного бонуса, кокосовое масло имеет множество других применений, помимо приготовления и потребления пищи; от бьюти-процедур до первой помощи и уборки дома.

7. Свежие травы

Травы делают больше, чем просто добавляют аромат; они также заряжены ценными питательными веществами, и многие из них имеют хорошо известные лекарственные качества.

Куркума - один из примеров специи с мощными и научно доказанными лекарственными преимуществами – как минимум против рака.

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Другим менее драматичным примером является простой черный перец, который, как было доказано, увеличивает биодоступность почти всех других продуктов. Как правило, вы действительно не ошибетесь, если используете травы или специи, и я рекомендую разрешить вашим вкусовым рецепторам диктовать ваш выбор при приготовлении пищи.

Семь суперпродуктов, о которых вы, возможно, никогда не слышали

Если ваша кладовая уже заполнена этими основными продуктами и / или вы хотите расширить свой кулинарный репертуар еще более авантюрными блюдами, следующие семь суперпродуктов - это те, о которых вы, возможно, никогда не слышали.

Лаймкват - это гибрид между лимоном и кумкватом, последний из которых представляет собой сладкий, но острый цитрус со съедобной кожурой.

Сезон лаймкватов между июлем и ноябрем и они содержат много клетчатки и витамина С.

Как и кумкват, они имеют съедобную кожуру, поэтому это хороший выбор для придания блюдам цитрусового вкуса.

Помело - еще один член семьи цитрусовых, который обычно упускается из виду. Они немного похожи на грейпфруты большого размера, и вкус тоже похож, хотя помело, как правило, слаще.

Чтобы съесть помело, удалите толстую кожуру и мембрану с каждой «дольки». Как и другие цитрусовые, вы можете съесть его, как есть, или добавить в салат, маринады или свежий сок.

Пажитник - это растение с ароматом карри, семена которого традиционно ценились за их использование в медицине, включая лечение проблем с пищеварением, расстройства желудка, запора и гастрита и многого другого.

Свежие листья пажитника можно есть как овощи. Вы также можете использовать их - как свежие, так и сушеные - чтобы приправить различные блюда. Свежие листья пажитника часто используются в индийских карри.

Семена пажитника богаты минералами, такими как железо, калий, кальций, клетчатка и холин, и могут проращиваться для дополнительного заряда здоровья.

Корневой сельдерей, известный как луковичный корень сельдерея или корень сельдерея, является корневым овощем со вкусом, который напоминает обычный сельдерей.

Вы можете съесть его либо сырым, либо приготовленным, и он содержит витамины B6, C и K, а также калий и магний.

Метличка, крошечное зерно из зерновых культур Северной Африки, было основным продуктом традиционной эфиопской кулинарии в течение тысяч лет.

Естественно не имеющая глютена, метличка богата кальцием, марганцем, железом, клетчаткой, белком, витамином В, цинком и всеми восемью незаменимыми аминокислотами.

Она имеет мягкий ореховый аромат, который хорошо подходит к разнообразным блюдам, включая плов и хлебобулочные изделия. Вы также можете добавить его в салат.

Портулак - это съедобный сорняк со вкусом лимона, который популярен как в греческой, так и в мексиканской кухне. Некоторые сравнивают его вкус с кресс-салатом или шпинатом.

Он богат растительными омега-3 жирами, витаминами С и Е и пектином.

Молодые листья и нежные кончики стебля обычно предпочтительны с точки зрения вкуса и хруста, и являются приятным дополнением к салатам и сэндвичам.

Кабачок сорта “Хаббард” - зимой, когда он может быть долгожданным источником питательных веществ, включая витамины А, С, Е и К, калий, фолиевую кислоту, железо, лютеин, марганец, магний, фосфор, зеаксантин и растительный омега-3.

Контролируйте свое здоровье с помощью реальной пищи

Потребность в скорости и удобстве привела к появлению множества переработанных упакованных продуктов, но в то время как в целом она дешевле, обработанная пищевая диета, как правило, приводит к ухудшению здоровья.

Когда годы плохого выбора продуктов отразятся на здоровье, люди хотят почувствовать себя лучше уже на следующий день. Они хотят похудеть до идеального веса к следующей неделе. И, какая удача, что есть бесконечный запас лекарств и поддельных продуктов, которые обещают сделать именно это.

К сожалению, почти все эти «волшебные таблетки» и диеты могут еще больше ухудшить ваше здоровье в долгосрочной перспективе.

В конечном счете, самый простой и эффективный способ добиться хорошего здоровья и долгой жизни - сосредоточиться на питании, которым вы наполняете свое тело ежедневно.

Здоровые продукты питания не только дают вам жизненно важные питательные вещества и топливо для всех ваших органов, но и помогают поддерживать идеальный вес.

Если вы новичок в идее диеты, основанной на цельных продуктах, включите в свою диету столько перечисленных продуктов, сколько сможете, и это будет отличный старт.опубликовано econet

© доктор Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet