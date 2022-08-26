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Упражнение, которое ПОДНИМЕТ БРОВИ и визуально увеличит глаза

Источник: med39.ru 26 августа 2022 7104
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При выполнении этого упражнения укрепляются верхнее и нижнее веки, усиливается приток крови к области глаз, уменьшаются или совсем исчезают мешки под глазами, поднимаются опущенные брови, увеличивая глаза

Упражнение, которое ПОДНИМЕТ БРОВИ и визуально увеличит глаза

Большие и выразительные глаза - это всегда красиво. Выполняя это несложное упражнения вы можете немного увеличить свои глаза.

Упражнение выполняется сидя или лежа. Расположите средние пальцы обеих рук между бровями над переносицей, а указательные пальцы у внешних уголков глаз.

Сильно напрягите нижнее веко и подтяните его вверх.

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Вы должны почувствовать при этом, как пульсируют внешние мышцы у глаз. Сильнее напрягитесь, затем расслабьтесь.

Повторите упражнение десять раз, при каждом напряжении концентрируя внимание на внешних мышцах глаз. Затем, сохраняя напряжение, сомкните веки и считайте до сорока, все время концентрируя внимание на внешних мускулах. Считая, не ослабляйте напряжение .

Упражнение «Увеличение глаз»

Выполняйте это упражнение два раза в день. При больших мешках под глазами, опухших или запавших глазах лучше выполнять его три раза в день.

Если утром у вас сильно припухли глаза, а времени для выполнения всех упражнений нет, выполните это упражнение два раза подряд и лишь после этого накладывайте макияж. Ваши глаза будут выглядеть значительно лучше.

Для продвинутых.

Тем, кто хорошо освоил упражнение, предлагается усиление нагрузки, которое ускорит появление положительных результатов.

Упражнение, которое ПОДНИМЕТ БРОВИ и визуально увеличит глаза

Выполняйте упражнение лежа.

Поднимайте голову на один сантиметр от пола или кровати всякий раз, когда вы напрягаете и расслабляете мышцы.

Таким образом, достигается более сильная нагрузка на мускул. На счет десять, сохраняя напряжение, плотно закройте глаза. Считайте до двадцати. Затем голову с плотно закрытыми глазами поднимите еще на один сантиметр и снова сосчитайте до двадцати.

При выполнении этого упражнения укрепляются верхнее и нижнее веки, усиливается приток крови к области глаз, уменьшаются или совсем исчезают мешки под глазами, поднимаются опущенные брови, увеличивая глаза. Взгляд становится живым и привлекательным. опубликовано econet.ru 

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Источник: https://econet.by/

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